Ben jij al helemaal klaar voor de iPhone 14? Zo ja, dan kun je nu alvst een kleur kiezen, want de eerste geruchten zijn al opgedoken. In dit artikel zetten we de verwachtingen op een rijtje op basis van wat we tot nu toe gehoord hebben. De kleur paars lijkt daarin een belangrijke rol te spelen, voor alle modellen.

iPhone 14 kleuren: heel wat keuze

De verwachting is dat we ook bij de iPhone 14-serie veel keuze hebben uit kleuren. Daarbij is een onderscheid te maken tussen de vaak wat serieuzer getinte Pro-modellen en de wat speelser gekleurde ‘gewone’ iPhone 14. Maar zoals je weet: niets is officieel totdat Apple het zelf aankondigt.

Dit zijn de huidige kleuren

Om nog even een opfrisser te geven: dit zijn de kleuren die Apple momenteel hanteert voor de modellen die momenteel op de markt zijn.

Zoals je ziet is er altijd wel een zwart/grijstint en een wittint, aangevuld met rood en wat fellere kleuren bij de gewone modellen. We verwachten dat dit ook bij de volgende generatie weer het geval zal zijn. Apple heeft de kleuren middernacht en sterrenlicht nog maar net ingevoerd en zal er de komende jaren op blijven variëren.

iPhone 14 kleuren

We beginnen met de normale uitvoering van de iPhone 14, die dit jaar verkrijgbaar zal zijn in twee formaten. Naast 6,1-inch komt er naar verwachting ook een grotere iPhone 14 Max met een schermformaat van 6,7-inch. Deze vervangt de mini. Deze toestellen zijn altijd wat kleuriger. Wat kleuren betreft kunnen we waarschijnlijk op het volgende rekenen:

Kleuren iPhone 14 (Max):

Middernacht

Sterrenlicht

Rood

Sky Blue

Paars/lila

Geruchten over de nieuwe kleuren zijn vooral afkomstig uit China, met name via het sociale netwerk Weibo. Dit zouden mensen kunnen zijn die direct bij de productie zijn betrokken, maar omdat het vaak anonieme accounts of accounts zonder track record zijn, valt niet altijd te achterhalen of het betrouwbaar is. De eerste drie kleuren zijn vrijwel een zekerheid, terwijl blauw en paars de extra kleuren voor dit jaar kunnen zijn. De paarse kleur zou als bijzonderheid hebben, dat de kleur wat verandert afhankelijk van de lichtinval.

Voor de iPhone 12-serie bracht Apple pas op een later moment de paarse kleur uit. Bij de iPhone 14-serie zou het gelijktijdig met de launch moeten gebeuren, aldus de geruchtenmachine in China.

De kleur Sky Blue zou een mix kunnen zijn tussen het huidige blauw van de iPhone 13-serie en Sierra Blue van de iPhone 13 Pro-modellen. Laatstgenoemde is een wat lichtere kleur blauw, die al erg aan een lichtblauwe lucht doet denken.

iPhone 14 Pro (Max) kleuren

Bij de iPhone 14 Pro-modellen lijkt Apple het wat rustiger aan te pakken. Naast de gebruikelijke kleuren zou Apple als blikvanger de kleur paars willen introduceren. Dit zijn dan de verwachte kleuren:

Grafiet

Zilver

Goud

Paars

Het zou leuk zijn als Apple ook bij de iPhone 14 Pro-modellen kiest voor Middernacht, een zwartblauwe kleur die erg in de smaak viel bij mensen die niet al te wilde kleurtinten zoeken. Maar het lijkt er eerder op dat Apple opnieuw kiest voor het ‘saaie’ grafiet.

De grootste veranderingen bij deze modellen zullen aan de voorkant zitten, waarbij de notch is vervangen door twee openingen (rond en pilvormig). De paarse variant zou volgens de geruchten iets donkerder zijn dan die van de iPhone 14. Ook deze verschiet van kleur onder verschillende lichtomstandigheden. Apple introduceerde eerder al een paarse iMac, een paarse iPad mini en een paarse iPad Air, dus een ongebruikelijke kleur is het niet.

Met de komst van deze nieuwe kleuren betekent het ook dat Sierra Blue weer gaat verdwijnen, de lichtblauwe kleur die bij de iPhone 13 Pro-serie best in de smaak viel. Bij de normale modellen vervallen dan de kleuren roze en groen, twee pastelkleuren die toch wel een bepaald publiek trokken.

Meer iPhone 14-geruchten lezen? We hebben een round-up voor je gemaakt! Zoals gebruikelijk zijn het momenteel nog geruchten en krijgen we in september de definitieve specs (en kleuren!) te zien. Nog even geduld dus.