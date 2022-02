Een betere batterijduur op je iPhone is iets waar iedereen wat aan heeft. Of je nou veel foto’s maakt, filmpjes kijkt of de hele dag aan het videobellen bent, met een langere accuduur heb je meer aan je iPhone. Bronnen bij de productieketen zeggen dat Apple met de iPhone 14 een langere batterijduur gaat realiseren. Dat is mede mogelijk dankzij een grotere batterij in de iPhone 14-modellen.



‘iPhone 14 krijgt langere batterijduur: dit is waarom

Economic Daily News schrijft dat TSMC de leverancier wordt voor de 5G-radiofrequentiechips die Apple gaat gebruiken in de iPhone 14. Deze chips zouden gemaakt zijn met een 6nm-proces, bedoeld voor rde nieuwe Snapdragon X65-modem van Qualcomm. Volgens TSMC is deze 5G-chip kleiner van formaat en ook energiezuiniger. Hierdoor zou de iPhone minder stroom verbruiken bij een 5G-verbinding, zowel bij de sub-6GHz modus als de mmWave 5G modus (die in de VS gebruikt wordt). Apple heeft nu al de Smart Data Mode voor de iPhone bij het gebruik van een 5G-verbinding, om te voorkomen dat de batterij sneller leeg loopt. 5G is sneller, maar verbruikt ook meer stroom. De nieuwe chip van TSMC zou hier verandering in kunnen brengen.

Bovendien zorg het kleinere fysieke formaat ervoor dat er binnenin meer ruimte is voor bijvoorbeeld een grotere batterij. Apple heeft in het verleden vaker een grotere batterij gebruikt door optimalisaties van bestaande onderdelen, hoewel er ook wel eens een iets kleinere batterij gebruikt is zonder in te leveren op feitelijke batterijduur. De bron suggereert met deze verbeteringen dat de iPhone 14 dus een langere batterijduur kan krijgen, maar niets is nog zeker. Apple kan de extra ruimte ook gebruiken voor een nieuw of verbeterd onderdeel, terwijl de extra stroomefficiëntie benut kan worden om meer geavanceerde functies te ondersteunen. In dat geval zou de iPhone 14 dezelfde batterijduur krijgen, maar dan dus wel met meer mogelijkheden.

Ondersteuning Wifi 6E

De nieuwe radiofrequentiechip van TSMC werkt volgens dezelfde bron ook met Wifi 6E. Eind vorig jaar was er al een gerucht dat de iPhone 14 werkt met Wifi 6E. Deze nieuwe wifiversie levert hogere snelheden en minder verstoringen.