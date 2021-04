Analist Ming-Chi Kuo verwacht dat Apple de camera in de 2022 iPhones flink gaat verhogen in specs. Er zit volgens Kuo een 48-megapixel camera en 8K video in. Maar een 5,4-inch mini komt er niet meer.

iPhone 14 met 48-megapixel camera

Jarenlang hebben we op de iPhone een 12-megapixel camera gehad, al sinds de iPhone 6s. Er werden wel steeds verbeteringen doorgevoerd en de camera’s en bijbehorende software werden steeds slimmer, maar het aantal megapixels aan de achterkant bleef gelijk. Volgens Kuo gaat dat in 2022 veranderen. Dan stapt Apple over op 48-megapixel camera’s die ook 8K video kunnen vastleggen.



Geen iPhone 14 mini op komst

De line-up van 2022 bestaat volgens Kuo uit twee toestellen van 6,1-inch en twee toestellen van 6,7-inch. Er komt geen klein model van 5,4-inch meer, verwacht de analist. Mogelijk heeft het ermee te maken dat de iPhone 12 mini geen groot verkoopsucces is. Er waren al langer geluiden dat het model slecht verkoopt en uit cijfers blijkt dat telkens weer dat het toestel laag in de ranglijsten staat. In een notitie aan investeerders schrijft Kuo nu, dat er volgend jaar geen mini meer komt. Wel zijn er twee high-end modellen en twee lager geprijsde, net zoals bij de iPhone 12-serie.

In 2021 kunnen we waarschijnlijk nog wel een iPhone 13 mini verwachten, maar daarna is het afgelopen als het aan Kuo ligt.

Het meest spannende is echter welke verbeteringen in de camera Apple gaat doorvoeren. Voor de high-end modellen van de iPhone 14 verwacht Kuo dus een flinke upgrade wat megapixels betreft. Zijn uitleg is nogal technisch:

In termen van pixelgrootte zijn de iPhone 12, iPhone 13 en nieuwe 2H22 iPhone respectievelijk ongeveer 1,7um, 2um en 1,25um. Wij denken dat de nieuwe 2H22 iPhone tegelijkertijd een directe output van 48MP en een simultane output van 12MP (samenvoeging van vier cellen) kan ondersteunen. Met een 12MP-output neemt de CIS-pixelgrootte van de nieuwe 2H22 iPhone toe tot ongeveer 2,5um, wat aanzienlijk groter is dan de iPhone 12 en iPhone 13 – en groter dan bestaande Android-telefoons. Het ligt dan dicht bij het DSC-niveau.

Mogelijk verwijst Kuo met DSC naar Digital Still Camera, een afkorting die je vaak in typenummers van Sony-camera’s ziet. Het gaat hierbij om point-and-shoot-camera’s die wat minder geavanceerd zijn.



De Sony DSC-RX100 is een Digital Still Camera en kost 600 euro.

Kuo verwacht dat de kwaliteit van de camera ervoor gaat zorgen dat fotografie op smartphones naar nieuwe hoogten wordt getild. Daarnaast kun je in een hogere resolutie videofilmen, namelijk op 8K. Een framerate noemt Kuo niet, maar om een indruk te geven: de huidige iPhone 12-modellen zijn geschikt voor 4K video met een framerate van 24, 25 bps, 30 of 60 bps.

Voor de groothoek zou Apple willen kiezen voor een 1/1.3″ 48MP CMOS beeldsensor. Kuo merkt op dat Apple meestal focust op extra functies voor de groothoek, die later ook op de telefoto- en ultragroothoeklens beschikbaar komen. Als fabrikant is Sony in de picture. Door de overstap naar 48-megapixel zullen de cameramodules wel iets duurder worden. Ook is het kalibreren iets moeilijker.

Overigens waren er in 2018 al (loze) geruchten dat Apple een jaar later zou overstappen naar 48-megapixels. Dat was puur gebaseerd op het feit dat Sony als cameraleverancier toe was aan 48-megapixel voor de beeldsensoren. Maar Apple heeft daar destijds niet voor gekozen.