iPhone Pro krijgt nieuwste chip

We verwachten al dat er bij de iPhone 14-chip een tweesplitsing zal ontstaan. Analist Ming-Chi Kuo en Mark Gurman van Bloomberg beweerden eerder al dat alleen de iPhone 14 Pro-modellen voorzien zullen worden van een A16-chip, terwijl de normale modellen een (mogelijk opgevoerde) A15-chip krijgen. Nu is Kuo terug met een nieuwe voorspelling: voortaan zullen de instapmodellen, middenklasse en de normale modellen een eerdere generatie chip krijgen. Alleen de Pro-iPhones krijgen de allernieuwste processor.



Er ontstaat daardoor een grotere kloof tussen de normale modellen en de Pro-modellen. Kuo denkt dat het een bewuste keuze is om meer Pro-modellen te verkopen. Eerder verwachte hij dat 40-50 procent van de verkochte modellen een Pro-toestel zal, maar nu heeft hij zijn verwachting bijgesteld naar 60 procent. Kuo schrijft het in een blogposting op Medium. Op die manier kan Apple gemiddeld duurdere toestellen verkopen, met als gevolg meer omzet.

Eerder ontstond de indruk dat het iets te maken had met chiptekorten, waardoor Apple onvoldoende A16-chips kan produceren. Maar volgens een Kuo is het een bewuste financiële keuze. Behalve de normale modellen van elke iPhone-serie zullen ook de instapmodellen in de SE-serie voortaan worden voorzien van een oudere chip. Dat is bijzonder, want tot nu toe is het altijd zo geweest dat alle iPhones de nieuwste chip krijgen. Zo is de hele iPhone 13-serie voorzien van een A15 Bionic-chip, die je ook in het later verschenen instapmodel iPhone SE 2022 vindt.

Bij de iPads was er al een splitsing

Bij iPads is dat anders: daar wordt verwacht dat de aanstaande instap-iPad van 2022 voorzien zal zijn van een A14-chip, die alweer van twee jaar geleden dateert. De Pro en Air draaien wel op de nieuwste M1-chip.

Bij de iPhone komt het overigens wel voor dat Apple bepaalde functies exclusief houdt. Zo verscheen in 2017 de iPhone X met een nieuw design en Face ID, terwijl de iPhone 8-serie nauwelijks was veranderd ten opzichte van de iPhone 7. Ze draaiden wel allemaal op de A11 Bionic-ship, de snelste van dat moment. Bij de iPhone 14 zou dat kunnen gaan veranderen, waarbij de Pro-modellen een stuk interessanter worden, met een vernieuwd design voor de notch, sterk verbeterde camera’s en andere functies die de normale modellen niet krijgen.

De standaard uitvoeringen van de iPhone 14 krijgen volgens Kuo en Bloomberg een A15-chip, die mogelijk wel meer RAM bevat (van 4GB naar 6GB).