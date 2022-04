Er gaan al heel wat geruchten over de camera van de iPhone 14 (Pro). In dit overzicht zetten we ze bij elkaar.

iPhone 14 camera-geruchten

De camera is altijd een belangrijk onderdeel voor Apple: in elke iPhone-generatie is tot nu toe gesleuteld aan de camera door meer elementen, meer lenzen of betere softwarefuncties toe te voegen. In 2022 verwachten we dat de iPhone-camera’s opnieuw een boost krijgen. Dit zijn de belangrijkste geruchten over de camera’s in de iPhone 14:

#1 Voor het eerst 48-megapixel in de iPhone 14 Pro-modellen

Al een jaar geleden schreef een analist dat de iPhone in 2022 een 48-megapixel camera zou krijgen. Sindsdien hebben we dit gerucht vaker gehoord en het lijkt er inderdaad op dat dat het geval zal zijn. Ook Mark Gurman bevestigt dit nu weer.

Deze 48-megapixel camera vinden we dan alleen in de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max. Dit geldt alleen voor de normale groothoeklens, niet voor de telefoto- en ultragroothoeklens.

Het is voor het eerst dat Apple het aantal megapixels een boost geeft. Al sinds de iPhone 6s zit er een 12-megapixelcamera in de toestellen. De normale iPhone 14-modellen houden een 12-megapixelcamera, zoals voorheen.

De 48-megapixelsensor zorgt er ook voor dat je 8K video’s kunt filmen, ideaal voor professionele videomakers. Momenteel is dat nog maximaal 4K. Deze hogere resolutie zou ook een belangrijke rol kunnen spelen in Apple’s mixed reality-headset, die ook dit jaar verwacht wordt. Daarnaast vinden we aan de achterkant ook nog de ultra-groothoeklens voor optisch uitzoomen en de telelens voor optisch inzoomen. Deze lenzen houden naar verwachting vrijwel dezelfde specificaties. De LiDAR-scanner is ook nog steeds aanwezig; deze maakt portretfoto’s in het donker mogelijk en verbetert de augmented reality-mogelijkheden.

#2 Camera gebruikt ‘pixel binning’

De iPhone 14 Pro-modellen met 48-megapixelcamera gaan gebruik maken van een techniek genaamd ‘pixel binning’. Dit levert betere foto’s bij slechte lichtomstandigheden op, omdat meerdere kleine pixels gecombineerd worden tot een superpixel. Met de 48-megapixelcamera schiet je dan foto’s die als 12 megapixelfoto worden opgeslagen en daardoor de gebruikelijke hoeveelheid opslagruimte in beslag nemen, maar een veel betere beeldkwaliteit hebben.



iPhone 14 Pro schematische tekening.

#3 Grotere camerabult, maar het toestel wordt zelf ook dikker

Door de komst van de 48-megapixelcamera is er een grotere camerabult nodig, beweert analist Ming-Chi Kuo. De iPhone 14 Pro (maar niet de Pro Max) zou daarbij rondere hoeken krijgen, zodat het beter aansluit op de ronde hoeken van de nieuwe cameramodule.



iPhone 14 Pro Max schematische tekening.

Qua diagonaal gaat het formaat van de nieuwe 48-megapixel lens met zo’n 25% tot 35% omhoog, terwijl de hoogte stijgt met 5% tot 10%. Het is voor Apple bijna onmogelijk om zo’n grotere lens te verwerken in een plattere camerabult. De enige manier om dit te kunnen doen, is om het toestel zelf nog een stuk dikker te maken. Apple lijkt hier deels voor te kiezen, zo bleek uit de tekeningen: het toestel zelf is 0,2mm dikker. Dat is echter niet voldoende om de dikkere camerabult te compenseren.

De camerabult is volgens tekeningen zo’n 4,17mm dik, wat de totale dikte van de toestellen brengt op 12,02mm. Bij de iPhone 13 Pro (Max) was de camerabult nog 3,6mm dik. De behuizing van de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max zijn volgens deze tekeningen 7,85mm dik. De voorgangers waren 7,65mm dik. Dat betekent dus een toename van 0,2mm. Of dit ook verschil gaat maken voor hoesjes, is nog lastig te zeggen.

#4 Betere frontcamera voor selfies en FaceTime

De gehele iPhone 14-lijn krijgt volgens analist Kuo een vernieuwde selfiecamera. Het diafragma wordt groter en de camera krijgt autofocus, zodat je scherper in beeld bent. De camera van de iPhone 13-modellen had aan de voorkant nog een fixed focus. Het resultaat is dat je meer diepte ziet, wat ideaal is voor portretfoto’s. Het diafragma gaat omhoog van f/2.2 (in de iPhone 13) naar f/1.9 (in de iPhone 14). Er komt meer licht binnen, zodat foto’s in het donker er beter uit zien. Je hoeft dan minder vaak de selfieflitser te gebruiken.

