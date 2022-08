Krijgen we op het laatste moment toch nog een verrassing qua naamgeving voor de iPhone 14-serie? Volgens een 'gelekte' foto op internet zou Apple voor de naam iPhone 14 Plus kunnen kiezen voor het grotere instapmodel, niet iPhone 14 Max. Dat klinkt logisch.

iPhone 14 Max wordt iPhone 14 Plus

Tot nu toe wordt steeds aangenomen dat de line-up voor dit najaar er als volgt uit ziet:

De naam iPhone 14 Max ligt nu echter op het hakblok, nu er vermoedelijke foto’s zijn opgedoken van een hoesje. Een dergelijke foto zou best gephotoshopt kunnen zijn, maar de gedachte dat Apple voor de naam Plus zou kunnen kiezen is niet eens zo vergezocht.



Het probleem met de iPhone 14-namen

Wat de iPhone 14 en de iPhone 14 Pro betreft is er geen enkel probleem: iedereen weet meteen met welk type toestel je te maken krijgt. Maar bij de iPhone 14 Max wordt het wat lastiger: een doorsnee gebruiker die niet al te fanatiek de geruchten heeft gevolgd zal danken dat het een Max-toestel met maximale specs en een groot scherm is. De naam Plus zou dan beter passen voor het instapmodel met groter scherm.

Door te kiezen voor de iPhone 14 Plus, is er een duidelijker onderscheid tussen de modellen. Max staat dan voor het topmodel op elk niveau. Je krijgt dan: standaard – Plus – Pro – Pro Max.

Terug naar de Plus

De keuze voor de naam iPhone 14 Plus sluit mooi aan op eerdere naamgeving. Voor de iPhones met een groter scherm gebruikte Apple in het verleden ook al de naam Plus. Dit gebeurde bij de iPhone 6- tot en met iPhone 8-serie. Met de komst van de iPhone XS stapte Apple over op de toevoeging ‘Max’. De Pro dateert uit het jaar 2019 toen de iPhone 11 Pro voor het eerst als high-end model naast de standaard iPhone 11 verscheen. En de mini? Die heeft het maar twee jaar volgehouden, want volgens geruchten verdwijnt ‘ie dit jaar uit het assortiment.