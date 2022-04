De iPhone 14 release staat gepland voor later dit jaar. Maar op welke datum kunnen we de iPhone 14 precies verwachten? En wanneer ligt hij dan in de winkels? Dit zijn de verwachtingen over de release!

Wanneer komt de iPhone 14?

We weten al heel wat over de iPhone 14 camera en de andere verwachte onderdelen. Ook over de releasedatum is al een vrij goede voorspelling te maken. Wanneer komt de iPhone 14 uit? Dat is redelijk nauwkeurig te achterhalen op basis van eerdere jaren. Apple is wat de iPhone betreft namelijk erg voorspelbaar: elk jaar in september of oktober komen de nieuwe toestellen uit. Alleen in uitzonderlijke gevallen wijkt Apple er noodgedwongen vanaf, zoals in 2020 toen de iPhones iets later kwamen dan gepland. Ondertussen zitten we weer op het gebruikelijke schema. We verwachten dan ook dat de iPhone 14 ook nu weer in september verschijnt.

iPhone 14 releasedatum 2022

Nederland en België horen al jarenlang bij de groep landen waar de nieuwe iPhones als eerste verschijnen. Op basis van eerdere data verwachten we dit schema:

iPhone 14 aankondiging: dinsdag 13 of woensdag 14 september 2022

Start pre-order: vrijdag 16 september 2022

Start verkoop: vrijdag 23 september 2022

Voorgaande jaren koos Apple er nog wel eens voor om bepaalde modellen een paar weken laten uit te brengen, maar we verwachten dat dit bij de iPhone 14 niet zo is. Ook goed om te weten: Apple kondigt de nieuwste toestellen het liefst op een dinsdag aan. Andere bronnen spreken wel eens over een aankondiging op 6 september, maar wie de Amerikaanse feestdagenkalender bekijkt ziet meteen dat dit niet zo heel logisch is. In 2022 speelt namelijk mee dat dinsdag 6 september meteen na het Labor Day-weekend valt, een lang weekend in de VS waarbij de meeste werknemers vrij zijn. Het zou onlogisch zijn als Apple meteen om 10:00 uur na een driedaags vrij weekend een grote productaankondiging doet. Eventueel zou Apple voor woensdag 7 september kunnen kiezen om nog één dag rustig te kunnen voorbereiden. Traditiegetrouw kiest Apple echter meestal voor dinsdag.

Releasedata eerdere iPhones

Hieronder zie je in een tabel wanneer eerdere iPhones zijn aangekondigd en wat de releasedatum toen was:

Toestel Aankondiging Release iPhone 13-serie 12 september 2021 24 september 2021 iPhone 12 mini en 12 Pro Max 13 oktober 2020 13 november 2020 iPhone 12 en 12 Pro 13 oktober 2020 23 oktober 2020 iPhone 12 mini en 12 Pro Max 13 oktober 2020 13 november 2020 iPhone 11-serie 10 september 2019 20 september 2019 iPhone XR 12 september 2018 26 oktober 2018 iPhone XS (Max) 12 september 2018 21 september 2018 iPhone X 12 september 2017 3 november 2017 iPhone 8 (Plus) 12 september 2017 22 september 2017 iPhone 7 (Plus) 7 september 2016 16 september 2016

Je kan er dus vanuit gaan dat de nieuwe iPhone tussen half en eind september in de winkel ligt. Voor speciale modellen zoals de iPhone XR en de iPhone X werd een uitzondering gemaakt. Er is echter een duidelijk patroon te herkennen: nieuwe iPhones worden bijna altijd in de tweede week van september aangekondigd op een dinsdag of woensdag. De daaropvolgende vrijdag gaat het toestel in pre-order en een week later is hij officieel te koop.

Uiteraard is er nog niets definitief over de iPhone 14 releasedatum. Door plotselinge lockdowns in China, waar de iPhone geproduceerd wordt, kan er opeens worden afgeweken van het geplande schema.

De meeste iPhone 14 geruchten gaan overigens over functies. Zo zou de notch op de Pro-modellen worden vervangen door twee kleinere uitsnedes die rond en pilvormig zijn. Ook zouden de Pro-modellen een 48-megapixelcamera kunnen krijgen, terwijl de normale modellen de 12-megapixelcamera houden. Het mini-model moet vermoedelijk het veld moet ruimen voor een betaalbaarder Max-model met 6,7-inch scherm. Het belooft dit jaar een wat grotere upgrade te worden, met name voor de Pro-modellen.

Bekijk ook Dit zijn de meest recente iPhone 14 geruchten Hoewel de iPhone 14-modellen nog maanden van ons verwijderd zijn, zijn er al diverse geruchten over de iPhone 14-serie geweest. Wat is er zoal gezegd en geschreven en hoe groot is de kans dat deze iPhone 14 geruchten waar zijn?