Er is nieuw gelekte informatie over de werking van het always-on scherm op de iPhone 14 Pro-modellen. Volgens een bron is dit wat we kunnen verwachten.

iPhone 14 Pro always-on: zo werkt het

De bron die deze informatie gedeeld heeft, liet eerder weten dat het iPhone 14 Pro-scherm één langgerekte balk aan de bovenkant heeft, in plaats van een rond en pilvormig gaatje. Nu heeft dezelfde bron meer onthuld over de werking van het always-on scherm, dat in de iPhone 14 wordt verwacht. In plaats van gedempte grijstinten laat het always-on scherm toch wat kleur zien, maar in een soort ‘maanlicht’-variant. De informatie kwam in handen van MacRumors, die verschillende mockups maakte om het effect te laten zien.



De statusbalk met informatie over de provider en batterijduur verdwijnt, maar je ziet nog wel de datum, het tijdstip en een verduisterde wallpaper.

Widgets zullen nog wel te zien zijn op het always-on display, maar ze zullen op bepaalde tijdstippen verdwijnen, om inbranden in het OLED-scherm te voorkomen. De gebruiker zal er weinig van merken.

Het is niet mogelijk om op het always-on scherm andere informatie of andere widgets te tonen. Je zult altijd dezelfde wallpaper, kleuren, lettertypes en dergelijke zien.

Deze afbeeldingen geven een indruk hoe het er ongeveer uit komt te zien, ook al zijn hier geen widgets zichtbaar. Bij wallpapers met diepte-effect zal de achtergrond worden weggelaten, zodat je alleen het object op de voorgrond ziet, maar in een gedimde variant. Zijn er notificaties, dan zullen ze net als op elk toestel met iOS 16 vanaf de onderkant omhoog komen. Ze zijn subtiel zichtbaar gedurende 10 seconden. Zodra het scherm wordt geactiveerd komen ze vanaf de onderkant naar binnen schuiven en is er interactie mogelijk. Apple wil je ook de mogelijkheid geven om een notificatie-teller aan de onderkant van het always-on scherm te tonen, zodat je weet hoeveel meldingen je hebt gemist.

Apple zou met de laatste werkzaamheden bezig zijn en is zich bewust dat er nog wat kleine wallpaper-bugs in zitten. Die zullen in een kleine update (iOS 16.0.1 of iOS 16.1) worden opgelost. Deze update verschijnt vlak na de introductie van de iPhone 14 Pro.

We verwachten dat Apple de iPhone 14 Pro op woensdag 7 september gaat onthullen en daarbij ook meteen alle eigenschappen van het always-on scherm gaat uitleggen. De complete serie nieuwe toestellen zal dan waarschijnlijk op 9 september in iPhone 14 pre-order gaan. Vanaf vrijdag 16 september kunnen de eerste klanten hun nieuwe toestel uitpakken, als alles volgens de geruchten verloopt.