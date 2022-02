Dat de iPhone 14-serie weer een stukje krachtiger wordt dan de iPhone 13-modellen, mag voor niemand een verrassing zijn. Apple stopt er naar verwachting een snellere A16-chip in, die vooral meer geavanceerdere functies mogelijk moet maken. Maar wat daarbij ook meespeelt is de hoeveelheid werkgeheugen. Volgens bronnen uit Korea krijgen de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max een boost in de hoeveelheid RAM.



‘iPhone 14 Pro met 8GB RAM’

De informatie is afkomstig van een Koreaans account genaamd yeux1122. Dit account zegt dat de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro 8GB werkgeheugen krijgen. Dat is 2GB meer dan momenteel in de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max zit en zijn daarmee de iPhones met de meeste hoeveelheid werkgeheugen ooit. Volgens de bron zijn de onderdelen die geleverd worden door verantwoordelijke bedrijven al vastgelegd en is de planning voor de massaproductie gemaakt. De massaproductie van de iPhone 14-modellen begint pas ergens in de zomer.

De gewone iPhone 14-modellen krijgen vermoedelijk minder werkgeheugen. De iPhone 13 en iPhone 13 mini hebben momenteel 4GB RAM.

Bekijk ook iPhone 14 Pro: dit is wat we al weten van de nieuwe iPhone voor pro's De iPhone 14 Pro is het toptoestel dat Apple later dit jaar gaat uitbrengen. Er zijn al wat geruchten geweest over de iPhone 14 Pro. In dit artikel lees je alles wat we nu al weten over de iPhone 14 Pro.

Dit account deelde eind vorig jaar informatie over de iPad mini 2021. Hoewel deze informatie niet allemaal juist bleek te zijn, bleken een aantal beweringen wel correct. Zo werden een aantal details over de fysieke breedte en hoogte van de iPad mini 2021 gedeeld, die later dus juist bleken te zijn.

Het is de vraag wat Apple gaat doen met de extra hoeveelheid werkgeheugen. De laatste jaren gebruikt Apple dit voor de meer geavanceerde functies, bijvoorbeeld in de camera en voor het scherm. De iPad Pro 2021 heeft standaard al 8GB werkgeheugen, met 16GB in de modellen met 1TB en 2TB. Wel is het zo dat ontwikkelaars voor hun apps sinds iOS 15 meer RAM mogen gebruiken dan voorheen. Dat levert vooral bij iPad-apps voordelen op, maar dat kan ook op de iPhone 14 Pro-modellen voordelen hebben.

Bekijk ook Apps worden krachtiger in iOS 15 en iPadOS 15 Goed nieuws voor ontwikkelaars en gebruikers van zware apps. Vanaf iOS 15 en iPadOS 15 mogen ontwikkelaars meer RAM gebruiken voor hun apps, indien beschikbaar. Dat heeft meerdere voordelen.

De extra hoeveelheid RAM kan ook nodig zijn voor de betere 48-megapixel camera die volgens bronnen in deze modellen komt. Zo’n geavanceerde lens heeft mogelijk ook meer werkgeheugen nodig om alle beelden vloeiend te kunnen verwerken. Met 8GB RAM komt de iPhone 14 Pro qua werkgeheugen op hetzelfde niveau als de Samsung Galaxy-toestellen.