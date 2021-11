iPhone 14 met WiFi 6E voor beter internet

Sinds de iPhone 11 ondersteunt Apple’s smartphone WiFi 6. Daar lijkt in 2022, dus drie jaar later, al verandering in te komen. Volgens analist Ming Chi-Kuo krijgt de iPhone 14 ondersteuning voor WiFi 6E. Hoe betrouwbaar is dit gerucht en wat heb je aan WiFi 6E in een iPhone?



WiFi 6E is een verbeterde variant van de huidige standaard van wifi. Zo is er niet alleen een hogere maximumsnelheid, maar biedt het ook meer capaciteit op hetzelfde netwerk. Dat komt vooral van pas in drukke gebieden, zoals het vliegveld, een theater of in winkelcentra. En dat allemaal met een kortere vertragingstijd (latency) als je websites wil openen.

Eerder deze maand deed Kuo al uitspraken over WiFi 6E in een mixed reality-headset van Apple. Voor een dergelijke bril is WiFi 6E belangrijk om beelden met een hoge verversingssnelheid te kunnen streamen. Dat moet continu op 120 Hz kunnen plaatsvinden voor de meest realistische ervaring. Om alles goed met elkaar te laten werken, kan WiFi 6E in een iPhone ook van pas komen.

Hoe lang zal de uitrol duren?

Als Apple stappen zet in het snel uitrollen van WiFi 6E kan dat goed nieuws betekenen – ook voor mensen zonder een headset of iPhone 14. De verwachting is dat andere smartphone- en routerfabrikanten snel zullen volgen, waardoor de overstap wordt versneld. Overigens is het nog niet zeker dat de iPhone 14 deze nieuwe antenne krijgt. Eerder werd al gedacht dat WiFi 6E naar de iPhone 13 zou komen, maar niets bleek minder waar.

Wat ook mee zal spelen is het wereldwijde tekort aan chips. Er is momenteel al een flink tekort aan chips en dat zal naar verwachtingen in 2022 niet anders zijn. Voor WiFi 6E zijn weer nieuwe geavanceerde modemchips nodig. Apple zou dit voor willen zijn door nu al orders vast te leggen, maar in deze tijd is niks zeker.

Om gebruik te kunnen maken van WiFi 6E – en dus van Apple’s toekomstige functies – is het essentieel dat ook netwerken klaar zijn voor de vernieuwing. Een ouder netwerk kan deze techniek zonder nieuwe hardware niet gebruiken. Hoewel de overstap wellicht versneld wordt door Apple, betekent dat niet dat we hoeven te rekenen op een snelle, wereldwijde uitrol binnen zo’n twee jaar. De hele uitrol zal ongetwijfeld jaren duren.

