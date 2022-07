Hoe gaat de iPhone 14 eruit zien? Wat heeft Apple verandert aan het design van de iPhone 14? We bespreken hier de nieuwste geruchten over het design van de nieuwe modellen en delen de meest interessante concepten.

Dit weten we over het iPhone 14 design

Eens in de zoveel jaar gooit Apple het design van de iPhone op de schop. De laatste keer dat Apple dat deed, was bij de iPhone 12 in 2020. Is het dan nu altijd voor een nieuw iPhone 14 design? Wij denken van niet en ook de laatste geruchten denken niet dat Apple het ontwerp drastisch gaat veranderen. Maar dat betekent ook weer niet dat het ontwerp hetzelfde helemaal blijft. Apple zou namelijk kleine designwijzigingen gepland hebben, al is nog de vraag of dit voor alle modellen geldt.

Ontwerp van de iPhone 14: wat is er nieuw?

Op het eerste gezicht lijkt het erop dat de iPhone 14-serie er grotendeels hetzelfde uit gaat zien als de iPhone 13-serie. Dat betekent dus platte zijkanten en een glazen achterkant. Apple zal niet weer terugkeren naar de afgeronde zijkanten zoals bij de iPhone 11-modellen en eerder en ook de afmetingen zullen nauwelijks verschillen.

Er zijn schematische tekeningen met afmetingen van de iPhone 14 Pro verschenen, al is nog niet duidelijk of deze accuraat zijn en overeenkomen met de uiteindelijke modellen. Hoe dan ook hoef je niet te verwachten dat er veel verschillen zijn qua afmetingen. Hou er wel rekening mee dat het kleinste verschil in afmeting al kan betekenen dat een hoesje niet meer (goed) past.

Is een iPhone 14 dan aan de buitenkant niet te onderscheiden van een iPhone 13? Waarschijnlijk wel, al moet je mogelijk wel goed kijken. Er gaat namelijk een gerucht dat Apple bij de iPhone 14-modellen kiest voor een andere afronding bij de hoeken. De hoeken zouden een stuk ronder zijn, waarbij de afronding ruimer is dan voorheen. Dit geeft de iPhone een iets minder hoekigere uitstraling. Een beetje vergelijkbaar dus wat Apple destijds bij de Apple Watch Series 3 en Apple Watch Series 4 gedaan heeft.



iPhone 13 Pro vs mogelijke iPhone 14 Pro

De afgeronde hoeken zouden meer gelijk lopen met de rondingen van de camerabult. In renders is te zien hoe dit verschil er in vergelijking met de iPhone 13-modellen uit ziet. De afbeeldingen zijn gemaakt door ontwerper Ian Zelbo, die wel vaker renders gemaakt heeft van onaangekondigde Apple-producten op basis van gelekte informatie. Het is niet duidelijk of deze wijziging (als die er echt komt) alleen voor de Pro-modellen is of naar alle iPhone 14-toestellen komt.

De gewijzigde afronding zou ook te maken hebben met het vernieuwde display. Wat daar qua ontwerp in ieder geval verandert, is de notch. Op de Pro-modellen van de iPhone 14 maakt de notch hoogstwaarschijnlijk plek voor een punch-hole (cameragaatje) in combinatie met een pilvormige hap in het scherm. Voor het aangezicht geeft dat een iets andere uitstraling. Ook zou er sprake zijn van dunnere schermranden bij de iPhone 14 Pro Max.

Materialen iPhone 14 design

We verwachten niet dat Apple iets gaat veranderen aan de gebruikte materialen voor de iPhone 14 en iPhone 14 Pro. Dat betekent dus dat het onveranderd blijft ten opzichte van de voorgaande twee generaties:

Er is vaak geopperd dat Apple een iPhone moet maken met zowel een matglazen achterkant als matte behuizing, maar we denken niet dat Apple daarvoor kiest. Wel zijn er geruchten geweest over een iPhone 14 Pro van titanium, maar die geruchten zijn al een jaar oud. Sindsdien hebben we hier niets van vernomen, dus we denken niet dat Apple hier dit jaar voor kiest.

Kleuren iPhone 14: wat wordt het dit jaar?

Er zijn nog geen betrouwbare geruchten geweest over de kleuren van de iPhone 14. Geruchten die er geweest zijn, zijn voornamelijk afkomstig uit China. De afbeeldingen die je op deze pagina ziet, zijn wat kleur betreft dan ook vooral gemaakt met de wens van de ontwerper in het achterhoofd. We kunnen er echter vanuit gaan dat Apple voor elk van de nieuwe modellen een reeks nieuwe kleuren in het verschiet heeft. We denken dat Middernacht en Sterrenlicht voor de standaardmodellen blijven bestaan, aangevuld met tinten blauw, rood en iets nieuws. Paars lijkt een kanshebber, want deze kleur hebben we al een tijd niet gezien.

Meer over de mogelijke kleuren van de iPhone 14-modellen lees je in ons aparte artikel. Daarin gaan we dieper in op welk kleuren Apple mogelijk gaat toepassen en welke naam ze hebben.

Wat vind jij: is de iPhone 14 weer toe aan een heel nieuw design of kan Apple nog wel even vooruit met de huidige ontwerpen (met hier en daar wat aanpassingen)? Laat het ons weten in de reacties.