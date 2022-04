De afgelopen tijd zijn er al diverse geruchten geweest over de schermen van de iPhone 14-modellen. Denk aan de nieuwe punch-hole, maar ook over het formaat. Dit is alles wat we weten over de displays van de 2022 iPhones.

Geruchten over iPhone 14 scherm

Het is inmiddels een traditie dat Apple in het najaar vier iPhone-modellen uitbrengt, in verschillende formaten. Maar voor 2022 staat ons toch een verandering te wachten: Apple gaat niet drie, maar twee verschillende schermformaten uitbrengen. Ten minste, als we de geruchten over de schermen van de 2022 iPhones mogen geloven. De iPhone 14 schermen bestaan dus waarschijnlijk uit twee formaten, maar hoe zit het eigenlijk met de inkeping bovenaan het scherm? En komt er nu eindelijk een always-on display in de iPhone 14? Je leest hier alles wat we al weten en verwachten van de schermen in de iPhone 14-modellen.

#1 Formaten: wat is het schermformaat van de iPhone 14?

We noemden het eerder al even, maar Apple kiest voor de 2022 iPhones voor twee formaten in plaats van drie. Volgens geruchten komt er dit jaar geen iPhone mini meer, waardoor het 5,4-inch scherm plaats maakt voor een ander formaat. Het lijkt erop dat Apple kiest voor een tweede groter model, naast de bestaande Pro Max. De grootste iPhone verkocht de afgelopen jaren aanzienlijk beter dan de kleinere, waardoor Apple een grotere iPhone uit gaat brengen die niet de geavanceerde Pro-functies heeft. Dit toestel wordt ook wel de iPhone 14 Max genoemd.

Op basis van geruchten en specs van de vorige generaties, is dit wat we verachten qua schermformaat in de 2022 iPhones:

Formaat Type Resolutie PPI 120Hz iPhone 14 6,1-inch OLED 2532 x 1170 460 ❌ iPhone 14 Max 6,7-inch OLED 2778 x 1284 458 ❌ iPhone 14 Pro 6,1-inch OLED 2532 x 1170 460 ✅ iPhone 14 Pro Max 6,7-inch OLED 2778 x 1284 458 ✅

#2 Type scherm 2022 iPhone: opnieuw OLED

Het zal geen verrassing zijn dat Apple opnieuw kiest voor OLED-schermen. Al sinds de iPhone 12 hebben alle najaarsmodellen een OLED-display, hoewel er onderling wel verschillen zijn. Zo zijn de Pro-modellen uitgerust met een hogere helderheid en maakt Apple daar gebruik van de LTPO-techniek. Dat heeft meerdere voordelen, waaronder een veel hogere of juist een veel lagere verversingsgraad, precies op de momenten wanneer je het nodig hebt. LTPO zorgt er ook voor dat het scherm minder energie verbruikt. We verwachten dat in 2022 alleen de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max deze LTPO OLED-schermen krijgen.

#3 Punch-hole of notch: welke inkeping heeft de iPhone 14?

In de iPhone 13 is het Apple gelukt om de notch kleiner te maken in alle modellen, mede door de oorspeaker hoger te plaatsen. Maar in 2022 gaat er voor dit deel van het iPhone-scherm weer wat veranderen, in ieder geval bij de Pro-modellen. Volgens de laatste geruchten krijgen de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max een punch-hole. Concurrerende merken hebben dit al langer, waarbij het meestal gaat om een rond gaatje voor de camera bovenaan het scherm. Er zijn ook merken die kiezen voor een pilvormig gaatje. Apple zou gekozen hebben voor een combinatie van deze twee: het ronde gaatje voor de camera en de pilvormige punch-hole voor de Face ID-sensoren. In renders is te zien hoe dit er in de praktijk uit zou kunnen zien.

Maar belangrijk om te weten is dat Apple deze combinatie waarschijnlijk alleen gaat gebruiken voor de Pro-modellen. De twee normale iPhone 14-modellen krijgen nog gewoon de notch zoals je die ook al kent van de iPhone 13. Wij vragen ons wel af wat het voordeel van de nieuwe punch-hole opstelling is.

#4 ProMotion naar alle modellen? Waarschijnlijk niet

Sinds afgelopen najaar heeft de iPhone eindelijke en ProMotion-scherm, dankzij het eerder genoemde LTPO-display. Met ProMotion stijgt de verversingsgraad naar 120Hz, met als gevolg vloeiendere animaties en minder haperingen tijdens het scrollen. Apple heeft ProMotion alleen toegevoegd aan de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max en dat blijft waarschijnlijk dit najaar zo. Dat betekent dus dat je 120Hz ProMotion alleen vindt in de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max.

Er is wel een analist geweest die beweerde dat Apple in alle iPhone 14-modellen ProMotion zou stoppen, maar dat lijkt onwaarschijnlijk. Display-expert Ross Young zegt ook dat ProMotion dit jaar exclusief voor de duurdere modellen blijft. Mogelijk dat hier in 2023 verandering in komt.

#5 Always-on: staat het iPhone 14-scherm altijd aan?

Vorig jaar ging het gerucht dat in ieder geval één iPhone 13-model een always-on display zou krijgen, vergelijkbaar met de Apple Watch. Dit bleek uiteindelijk niet het geval: er is geen speciale stand waarbij het scherm op de iPhone 13 altijd aan staat. Hoewel een always-on display op de iPhone wel voordelen kan hebben, is het nog lang niet zeker of Apple dit echt als toegevoegde waarde gaat zien. We zijn daarom terughoudend met deze voorspelling. Er zijn ook geen geruchten geweest dat de iPhone 14 echt een always-on scherm krijgt, dus reken er maar niet op.

#6 Touch ID in het scherm: reken er niet op

Al jarenlang gaan er geruchten dat Apple werkt aan een vingerafdrukscanner in het iPhone-scherm. In plaats van Touch ID in een knop, zou je dankzij de sensor in het scherm gewoon je vinger op het display kunnen leggen om jezelf te identificeren. Er zijn al meerdere smartphones die dit hebben, maar Apple zet nog steeds vol in op Face ID. Sterker nog: de kans dat het er ooit komt wordt met de maand kleiner. Volgens de meest recente voorspelling krijgt zelfs de iPhone van 2024 geen Touch ID in het display, waardoor het voor de iPhone 14 uitgesloten lijkt.

