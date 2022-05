In dit artikel zetten we de huidige geruchten over de processoren in de iPhone 14-serie op een rijtje. Er zijn al heel wat voorspellingen gedaan door analisten en geruchtenlekkers. Welke zijn te vertrouwen?

Als de iPhone 14-familie in september 2022 wordt onthuld, kan er voor het eerst sprake zijn van verschillende processoren in één familie. Niet alle modellen krijgen de A16-processor, de volgende in de gebruikelijke line-up van Apple. En als je wel een toestel met A16-processor koopt, wat kun je dan verwachten? Dat zetten we hier op een rijtje.

Nieuwste geruchten over de iPhone-chip

Hieronder praten we bij over de nieuwste ontwikkelingen.

29 mei 2022: A16-chip wordt volgens analist Ming-Chi Kuo volgens de 5nm-procedure gemaakt, dezelfde techniek als voor de A14 en A15 werd gebruikt.

26 mei 2022: Volgens de anonieme geruchtenlekker ShrimpApplePro zal de A16 Bionic het 5nm-proces gebruiken van TSMC. We kunnen wel iets betere CPU- en GPU-prestaties verwachten.

A16 Bionic-chip in de iPhone 14-serie

Volgens analist Ming-Chi Kuo is op de roadmap van TSMC te zien dat de A16 Bionic-chip gebruik blijft maken van de 5 nanometer fabricage, zoals ook bij de A14 en A15 het geval was. De nieuwere fabricage van 3nm en 4nm is nog niet beschikbaar voor massaproductie. Hierop zullen we moeten wachten tot 2023. Door voor dezelfde fabricagemethode te kiezen zullen er waarschijnlijk geen grote sprongen in performance an energiezuinigheid kunnen worden gemaakt. De A15-chip was zo’n 10% efficiënter dan de A14.

Kuo is redelijk pessimistisch over de upgrades van de Apple-chips. Hij denkt zelfs dat de volgende generatie MacBook Air die voor najaar 2022 op de planning staat gebruik zal blijven maken van de M1-chip en dat is dezelfde die in het huidige model zit. De snellere M2-chip is mogelijk pas in 2023 beschikbaar. Apple zou kleine aanpassingen aan de huidige chip kunnen doen en een andere naam hanteren, zodat het lijkt alsof het om een compleet nieuw model gaat.

Voor de iPhone is het ongebruikelijk om hetzelfde productieproces drie jaar achter elkaar te handhaven. Over het algemeen loop Apple voorop qua chipproductie. Het lijkt er echter op dat partner TSMC minder grote sprongen maakt, wellicht vanwege chiptekorten. Andere smartphonefabrikanten kunnen waarschijnlijk ook pas in 2023 toestellen met 3nm of 4nm chips uitbrengen, dus Apple staat op dat punt niet alleen.

iPhone 14 krijgt twee verschillende chips

Ming-Chi Kuo deed eerder nog een andere opmerkelijke uitspraak. Volgens hem krijgen alleen de iPhone 14 Pro-modellen de nieuwste A16-chip, terwijl de basismodellen van de iPhone 14 het moeten doen met de huidige A15-chip. Voor het eerst zal dan de snelste chip alleen te vinden zijn in de topmodellen, hoewel het verschil in performance niet spectaculair zal zijn (zie uitleg hierboven). Ook uit andere bronnen komen geluiden dat Apple bezig zou zijn met twee iPhone 14-modellen met A15-chip en twee andere met A16-chip.

Only two Pro models would upgrade to the A16 processor, while the 14 & 14 Max will remain the A15. All four new models will likely come with 6GB RAM, with the difference being LPDDR 5 (14 Pro & 14 Pro Max) vs. LPDDR 4X (14 & 14 Max). https://t.co/tHcszIz6gX — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 13, 2022

De aanstaande iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max krijgen dan de A16-chip, terwijl de iPhone 14 is voorzien van de A15-chip die we al van de huidige modellen kennen. Dit geldt ook voor het gloednieuwe model iPhone 14 Max. Wel gaat er iets verbeteren: de hoeveelheid RAM gaat voor alle modellen omhoog van 4GB naar 6GB.

Een mogelijke verklaring is dat de chips die Apple ontwikkelt zo krachtig zijn geworden, dat het bijna overdreven is geworden om ze in de instapmodellen te gebruiken. De laatste keer dat Apple op een soortgelijke manier onderscheid maakte was in 2013, toen de iPhone 5s verscheen met een A7-chip terwijl de goedkopere, kunststof iPhone 5c de oudere A6-chip van een jaar eerder kreeg. Bij de standaard iPads is het vrij normaal dat Apple kiest voor chips van een paar jaar oud. De iPad 2021 heeft bijvoorbeeld een A13-chip uit 2019, dus van twee jaar eerder.

Wil je meer weten over de iPhone 14-geruchten? We hebben er een uitgebreidere round-up over gemaakt!

