Wat kunnen we verwachten van de iPhone 14 opslag? Vooral bij de opslag van de iPhone 14 Pro lijkt er iets te gaan veranderen. Maar of er echt een smartphone met 2TB opslag komt, is nog zeer de vraag. Dit zijn onze verwachtingen.

iPhone 14 opslag: dit verwachten we

Bij het kopen van een nieuwe iPhone zijn er altijd drie dingen waar je rekening mee moet houden: welk model iPhone past bij mij, welke kleur wil ik en hoeveel opslag heb ik nodig? Vooral de hoeveelheid opslag is belangrijk, omdat je dit niet achteraf zomaar kan wijzigen als je toch meer foto’s maakt dan vooraf gedacht. Voor de iPhone 14-serie gaan er al diverse geruchten. Met name de iPhone 14 Pro zou meer opslag krijgen.



iPhone 14 opslag standaardmodellen

De standaard iPhone 14 krijgt volgens geruchten dezelfde hoeveelheid opslag. Dat zou ook logisch zijn, want deze basismodellen kregen vorig jaar al een verdubbeling: Apple hanteerde al een paar jaar 64GB voor het instapmodel en maakte bij de iPhone 13 de overstap naar 128GB. Voor €120 meer kun je dit verdubbelen naar 256GB en daarnaast kwam er een 512GB optie bij.

We verwachten dat dit bij de iPhone 14-serie hetzelfde blijft, dus. Voor de iPhone 14 (Max) kunnen we dan het volgende verwachten:

128GB

256GB

512GB

Voor wie het gemist heeft: de iPhone 14 Max is een nieuw type toestel met een groot 6,7-inch scherm, als vervanger van de veel kleinere mini. Apple zou na twee mini-modellen tot de conclusie zijn gekomen dat er te weinig vraag naar is, terwijl mensen juist wel een groter formaat zoeken. Ironisch genoeg wordt er onder Android-gebruikers juist een petitie gehouden voor een klein 5,4-inch toestel, hetzelfde formaat als de huidige mini-modellen. We zijn benieuwd welke fabrikant dit dan gaat fabriceren en of dit een succes wordt.

iPhone 14 Pro opslag: een verdubbeling

Bij de iPhone 14 Pro-modellen zou Apple juist wel een sprong willen maken. Geruchten wijzen op twee ontwikkelingen: het instapmodel zou 256GB krijgen (nu 128GB) en voor het topsegment komt er een 2TB-uitvoering bij. Dit model zal dan met gemak rond de 2000 euro kosten en is vooral bedoeld voor professionele film- en videomakers die veel opslag nodig hebben. Interne opslag is in dat geval sneller dan het beeldmateriaal steeds moeten uitladen en dat bespaart tijd en geld.

Het probleem met dit soort geruchten is echter dat ze afkomstig zijn van anonieme accounts, waarvan moeilijk te achterhalen valt waar ze hun informatie vandaan halen. Het gerucht over 2TB is afkomstig van MyDrivers en de bewering dat 128GB wegvalt komt van LeaksApplePro. Dit zijn vaak accounts die korte tijd actief zijn en daarna weer geruisloos kunnen verdwijnen.

De opslagvarianten van de iPhone 14 Pro (Max) zien er dan als volgt uit:

128GB

256GB

512GB

1TB

2TB?

De doorgestreepte variant vervalt als de geruchten kloppen, terwijl er aan de bovenkant mogelijk een 2TB-variant bij komt. Apple zou de iPhone 14-prijzen vanwege deze verdubbeling iets kunnen verhogen. Meer weten over de iPhone 14-verwachtingen? Lees onze round-up van de laatste geruchten over dit aanstaande toestel. De aankondiging wordt zoals gebruikelijk in september verwacht.