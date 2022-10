Introductie iPhone 14 Plus review

Heb je al onze iPhone 14 review gelezen, dan weet je ongeveer wat je kunt verwachten. De iPhone 14 Plus is qua specs namelijk precies hetzelfde. Je krijgt dezelfde processor, schermtechnologie, camera’s en andere hardware- en softwarefuncties als de standaard iPhone 14. Er zit alleen een grotere batterij en een groter scherm in. Toch maakt dat een enorm verschil. Want terwijl de iPhone 14 niet zo heel vernieuwend is, waardoor we ‘m eigenlijk niet zo heel warm kunnen aanbevelen, ligt dat bij de iPhone 14 Plus toch iets anders. Dit was er nog niet en zou een ideale oplossing kunnen zijn voor mensen die een groot scherm willen, zonder voor de geavanceerde functies van de iPhone 14 Pro Max te moeten betalen. In deze iPhone 14 Plus review lees je of dat gelukt is en wat onze ervaringen zijn.

Review, tekst en foto's: Gonny van der Zwaag (@gonny). Het geteste exemplaar is een iPhone 14 Plus 512GB in de kleur Middernacht. De test is uitgevoerd in oktober 2022.



Introductie

Ooit ben ik van de Pro Max-modellen afgestapt omdat ik ze te groot en te zwaar vond. De iPhone 11 Pro Max was nog goed te doen met z’n ronde zijkanten, maar het was gewoon niet prettig om langere tijd een iPhone 12 Pro Max in je hand te houden. Bovendien paste het hoekige ontwerp niet meer zo goed in de broekzakken van een vrouwenjeans. De helft stak eruit en als je ging zitten viel de iPhone uit je broekzak. De opvolgers in de iPhone 13- en iPhone 14-serie hebben daar niets aan veranderd.

Maar nu is er de iPhone 14 Plus en die lost al meteen één probleem op: bij het uitpakken voelt ‘ie verrassend licht. Dat komt ongetwijfeld omdat er geen stalen rand aanwezig is, die de Pro-modellen zo zwaar maakt. Het heeft mogelijk ook iets te maken met het nieuwe thermische systeem in de Plus. Het verschil van 200 gram versus 240 gram is duidelijk merkbaar. Dit is een gewicht dat ik acceptabel vind en waar ik na tien minuten geen vermoeide arm van krijg als ik een film zit te kijken. Aan mijn andere bezwaar (het formaat) valt uiteraard niet veel te doen, want het grote scherm is een belangrijke reden om juist voor deze nieuwe iPhone te kiezen. Maar overtuigt deze grotere iPhone ook op andere punten? Dat lees je in deze review.



De iPhone 14 Plus in de doorzichtige MagSafe-hoes, die we onlangs gereviewd hebben.

Design iPhone 14 Plus: vertrouwd uiterlijk, maar dan groter

Aluminium behuizing met glimmend glazen achterkant

Robuuste bouwkwaliteit en mooi afgewerkte materialen

Platte zijkanten en vlakke achterkant

Nagenoeg zelfde design als iPhone 12 en iPhone 13, maar dan groter

Vijf kleuren: middernacht, sterrenlicht, blauw, paars en rood

Afmetingen: 160,8 x 78,1 x 7,8mm

Gewicht van 203 gram, 31 gram zwaarder dan de iPhone 14

IP68 waterbestendigheid (tot 30 minuten in 6 meter diep water)

De iPhone 14 Plus ziet er hetzelfde uit als de iPhone 14, maar dan iets groter. Toch ligt dit grote model opvallend prettig in de hand en dat komt vooral door het relatief lage gewicht. Hij ziet er zwaarder uit dan ‘ie in werkelijkheid is. De uitvoering die wij hebben getest is Middernacht, de donkere blauwzwarte variant die ook vorig jaar al in het assortiment zat. Daarnaast kun je kiezen voor Sterrenlicht, rood en de ‘nieuwe’ kleuren blauw en paars. De rode variant is wat feller gekleurd dan voorgaande jaren, terwijl blauw en paars twee pasteltinten zijn die makkelijk in de smaak zullen vallen. De line-up is niet zo kleurrijk als voorgaande jaren, dat is wel duidelijk.



De kleur Middernacht is binnenshuis en bij lamplicht vrij donker.

Apple heeft zoals gebruikelijk gekozen voor aluminium, met glas aan voor- en achterkant. Qua uiterlijk is alles precies hetzelfde gebleven: de spiegelende achterkant, de schuine plaatsing van de cameralenzen, de knoppen en de speakergaatjes, alles is identiek. Zeker bij de uitvoeringen in Middernacht en Sterrenlicht is er met het blote oog nauwelijks verschil te zien met de iPhone 13-serie, omdat de dikte van de toestellen maar 0,15mm (!) van elkaar verschilt. Een kenner ziet wel dat je een iPhone 14 Plus in handen hebt, want een toestel met dubbele camera is er in dit formaat nooit eerder geweest.

De hele constructie voelt robuust aan, zoals we van Apple gewend zijn. In het dagelijks leven gebruik ik altijd Pro-modellen maar ik heb bij deze ‘gewone’ modellen nooit het gevoel dat je met een mindere kwaliteit aan materialen wordt opgescheept. Dit voelt aan als een premium-toestel.

iPhone 14 Plus scherm: onveranderd mooi, maar we willen meer

6,7-inch Super Retina XDR OLED-display

Ceramic Shield voor extra breukbestendigheid

Resolutie van 2778 x 1284 met pixeldichtheid van 458ppi

HDR-display geschikt voor HDR-content

True Tone, brede kleurweergave

Standaard 60 Hz schermverversing, geen ProMotion, geen always-on

Helderheid van 800 nits, piekhelderheid van 1200 nits

Notch bovenaan het scherm, hetzelfde als iPhone 13

Apple heeft in de iPhone 14 Plus een uitstekend scherm gestopt: Super Retina XDR OLED is het beste schermtechnologie die je momenteel kunt krijgen op een iPhone. Alles komt uitstekend tot z’n recht dankzij HDR, True Tone, een breed kleurenbereik en alle andere eigenschappen die aanwezig zijn sinds de instapmodellen ook op OLED zijn overgestapt. Maar we weten ook dat er meer mogelijk is. De Pro-modellen hebben een always-on scherm met ProMotion en een Dynamic Island, terwijl wij het moeten doen met een ‘gewoon’ 60Hz-scherm met notch. Die notch zit ons nog steeds niet in de weg, zeker nu we weten dat het Dynamic Island ook een behoorlijke hap uit je scherm neemt. En always-on ga je niet missen, als je het nooit hebt gehad. Maar toch… we hadden gehoopt dat Apple een tussenstap had genomen en bijvoorbeeld ProMotion had toegevoegd. Desnoods met een sprong naar 90Hz in plaats van de volledige 120Hz. Maar nee.



Voor- en achterkant van deze iPhone zijn bekleed met een glaslaag. Dat levert wel veel vingervlekken op.

Het belangrijkste pluspunt van de iPhone 14 Plus (en waarschijnlijk de belangrijkste reden om ‘m te kopen) is natuurlijk dat het scherm een stuk groter is dan dat van de iPhone 14. De extra pixels maken veel verschil: je raakt meer meegezogen in het verhaal als je een film kijkt en je krijgt meer tekst in beeld als je door een webpagina bladert, zodat je minder hoeft te scrollen. De iPhone 14 Plus zorgt ervoor dat meer mensen zich een toestel met groot scherm kunnen veroorloven, zonder te hoeven betalen voor geavanceerde functies die je toch niet gebruikt. Want ook al zijn we ietsje teleurgesteld dat er geen nieuwe schermtechnologie in zit, we zijn over het geheel toch erg tevreden. De kleuren worden correct weergegeven en je kunt soepel scrollen. Er is weinig aan te merken op het scherm zelf. Of het grote schermformaat een succes is, is een kwestie van tijd. De eerste golf kopers van de iPhone 14-serie zullen vooral voor de Pro-modellen hebben gekozen, maar ik denk dat er in de loop van het jaar wel een doorlopende belangstelling zal blijven voor deze nieuwe combinatie: geen Pro, toch groot.

De iPhone 14 Plus is net als de andere modellen voorzien van Ceramic Shield, dat minder snel breekt. Dit is een geruststellende gedachte voor mensen die hun iPhone regelmatig laten vallen en geen hoesje willen gebruiken.

Hardware en functies iPhone 14: nagenoeg dezelfde chip en twee functies die je hopelijk niet nodig hebt

A15 Bionic-chip met 6-core CPU en 5-core GPU

6GB RAM

16-core Neural Engine

Opslag: 128GB, 256GB en 512GB

Nieuw: Crashdetectie kan automatisch hulpdiensten bellen bij auto-ongeluk

Nieuw: hulpdiensten bellen via satellieten (alleen in de VS en Canada)

5G-support

Bluetooth 5.3, wifi 6, U1-chip

Batterijduur tot 26 uur

De iPhone 14 Plus krijgt geen processor-upgrade zoals de Pro-modellen. Er zit een A15-chip in, die iets verbeterde grafische prestaties heeft omdat de 4-core GPU is vervangen door een 5-core GPU. Meer is ook niet nodig, want de performance van de iPhone 14 Plus is uitstekend. Op dit punt hebben we de afgelopen jaren nooit klachten gehad. De chip in de iPhones is al lange tijd zo krachtig dat er weinig meer te wensen is. Naarmate toepassingen veeleisender worden hoeft Apple alleen maar te zorgen dat de performance elk jaar met een paar procent toeneemt, om de ontwikkelingen bij te benen.



Buitenshuis oogt de iPhone 14 Plus in Middernacht een stuk lichter, richting blauw.

Wat opslag betreft heb je keuze uit 128GB, 256GB en 512, waarmee iedereen wel uit de voeten kan. De meeste mensen zullen bij dit model voor 128GB kiezen, maar het is mooi dat je ook nog wat extra opties hebt. Zoals te verwachten zit er nu ook weer 5G in, een functie die al sinds de iPhone 12 aanwezig is op de toestellen. Heb je nog geen toestel met 5G, dan kan dit een mooi moment zijn om te upgraden, al vinden we het in Nederland nog steeds niet strikt noodzakelijk. De huidige 4G-netwerken zijn snel genoeg en bieden vrijwel overal dekking, terwijl de 5G-netwerken die momenteel worden aangeboden niet veel snelheidswinst bieden. Het is mooi meegenomen dat het erin zit en het is nog mooier als je provider het gratis aanbiedt bij je abonnement.

Communicatie via satelliet

In alle iPhone 14-modellen zit een satellietfunctie. We hadden verwacht dat Apple dit soort geavanceerde functies voor de Pro-modellen zou bewaren, maar dat is niet zo. Blijkbaar vindt Apple het zo belangrijk dat iedereen ervan zou moeten profiteren. Nou ja, iedereen… voorlopig werkt het helemaal niet buiten de VS en Canada en Apple heeft nog geen opheldering gegeven wanneer het op bredere schaal wordt vrijgegeven in andere landen. Technisch gezien is je toestel er echter geschikt voor en als je op vakantie in de VS of Canada bent kun je er daadwerkelijk gebruik van maken. De eerste twee jaar is dit gratis. Daarna zul je zelf voor de kosten moeten opdraaien. Apple heeft nog niet bekendgemaakt hoeveel dit kost. Of we er in Nederland veel aan zullen hebben? Dat valt te betwijfelen, aangezien er in ons land altijd wel dekking is en we geen uitgestrekte natuurgebieden of woestijnen hebben. Toch is het knap dat Apple satellietcommunicatie voor elkaar heeft gekregen in een consumentendevice, zonder een grote uitschuifbare antenne toe te voegen.

Crashdetectie kan levens redden

Een andere nieuwe functie die op alle iPhone 14-modellen aanwezig is, is Crashdetectie. Dit is wel meteen te gebruiken, al hopen we natuurlijk dat je het nooit nodig zult hebben. Bij een ernstige botsing of bij omrollen van de auto zal de iPhone de nooddiensten bellen. Hierbij speelt de nieuwe versnellingsmeter in de iPhone 14 Plus een belangrijke rol, al wordt op meer punten gelet (zoals plotseling harde geluiden en een drukverandering door een uitklappende airbag). Apple zegt dit uitvoerig te hebben getest, maar dat het toch niet helemaal feilloos werkt blijkt wel uit het feit dat de crashdetectie ook in actie komt als je in een rollercoaster zit. Apple moet nog wat aan het algoritme knutselen.

Het is een geruststellende gedachte dat dit erin zit, zeker als je een wat oudere auto zonder eCall hebt. Maar we vinden het geen functie waarmee we over de streep worden getrokken om de iPhone 14 Plus te kopen.

Batterijduur

Het voordeel van een groter device is dat er ook een grotere batterij in zit. Dit toestel gaat maar liefst 26 uur mee en zeker bij het luisteren van muziek is het een winnaar: de accuduur van 100 uur is de langste in de hele iPhone 14-familie. Je komt met gemak de dag door en als je het toestel regelmatig even aan de kant legt, is zelfs twee dagen goed haalbaar. Omdat er geen always-on scherm in zit, heeft dit ook geen invloed op de batterij.

De twee belangrijkste redenen om voor de Plus te kiezen, zijn het grotere scherm en de langere batterijduur. Dat laatste is geen loze belofte: de batterij ging bij het testen maar liefst 12 uur onafgebroken mee. Zo’n grotere batterij betekent overigens wel dat het opladen ook iets langer duurt. Het toestel ondersteunt snelladen, waarbij je erop moet rekenen dat je in 30 minuten ongeveer 50% kunt halen. Dat is voor Apple-gebruikers een uitstekende score, maar concurrenten zoals Samsung doen het sneller en op hogere wattages. Het ligt natuurlijk aan je levensstijl, maar als ik naar mijn eigen situatie kijk heb ik vaak voldoende tijd om op te laden als ik thuis of op kantoor zit. Ben je een rusteloze nomade die tussen koffietentjes en vergaderingen heen en weer rent of altijd op het laatste moment erachter komt dat de accu bijna leeg is, dan denk ik dat je beter een powerbank in je tas kunt stoppen. Maar: zelfs met 30% acculading kun je met deze iPhone 14 Plus nog best een paar uurtjes vooruit, als je niet te gekke dingen doet.

Camera iPhone 14: kleine stapjes

Photonic Engine voor betere foto’s bij matig licht

Verbeterde dubbele camera met groothoek- en ultragroothoeklens (beide 12-megapixel)

Verbeterde hoofdcamera 12 megapixel (26mm) met grotere sensor en groter diafragma (f/1.5)

Verbeterde prestaties bij weinig licht met beide lenzen dankzij Photonic Engine

Helderdere flitser

Nieuwe actiemodus: soepeler filmen bij actievolle scènes

Frontcamera nu met autofocus en groter diafragma voor betere foto’s bij weinig licht

De iPhone 14 Plus-camera is identiek aan die van de iPhone 14 en het levert dan ook dezelfde kwaliteit foto’s op. Er zitten twee camera’s aan de achterkant, bestaande uit een 12 megapixel hoofdcamera en een 12 megapixel ultragroothoek. Je krijgt dus geen telefotolens waarmee je tot 3x kunt inzoomen en macrofoto’s kunt maken. Voorbeeldfoto’s van de camera vind je in onze iPhone 14-review.

Wat je krijgt is in feite de hoofdcamera van de iPhone 13 Pro van vorig jaar. Dit betekent een 25 procent grotere censor met grotere pixels van 1,9μm in plaats van 1,7μm. De lens laat ook meer licht door. Wat ik tijdens het gebruik het meest heb gemist is de telefotolens, een optie die ik op de Pro-modellen vaak gebruik. Je hebt wel 0,5x en 1x tot je beschikking, maar niet mijn favoriete zoom van 2x en 3x. Je hebt alleen digitale zoom en dat ziet er gewoon niet zo mooi uit. Dit is voor mij dan ook de belangrijkste reden om toch niet voor de iPhone 14 Plus te kiezen; ik ben qua zoommogelijkheden verwend door de Pro-modellen en dan is de stap terug niet zo makkelijk te maken. Voor het maken van foto’s zonder zoom is de camera prima bruikbaar. Onderstaande foto van leren hoesjes is met de camera van de iPhone 14 Plus gemaakt:

Alle camera’s (inclusief die aan de voorkant) profiteren van de nieuwe Photonic Engine, die Apple’s Deep Fusion-bewerking toepast op ongecomprimeerde afbeeldingen. Dit gebeurt eerder in het proces en levert meer zichtbare details op en betere foto’s bij lage lichtomstandigheden. De fotokwaliteit is dan ook iets beter.

Actiemodus voor soepelere video’s

De actiemodus voor video klonk voor mij aanvankelijk als een soort gimmick in de oren. Iets wat leuk klinkt, maar nooit wordt gebruikt. Net zoals de Filmmodus van vorig jaar: het afwisselend scherpstellen op gezichten doe je misschien als je voor een schoolproject een zo professioneel mogelijk ogende mini-speelfilm moet maken, maar in het dagelijks leven kom je vaak niet verder dan een kattenvideo. Toen ik de actiemodus echter geprobeerd had, was ik meteen om. Dit is echt handig. Er zijn vaak situaties waarbij je tijdens het filmen beweegt en moet meelopen, -fietsen of -rijden om een gebeurtenis in beeld te brengen. Of het nu een supercar is die je plotseling door de straat ziet rijden of het sporttoernooi van je kind: er zijn genoeg privémomenten waarbij het beeld wel wat extra stabiliteit kan gebruiken. De actiemodus zorgt er dan voor dat de camera veel minder beweegt, dankzij slimme software. Het enige nadeel is dat je het niet op een later moment tijdens het filmen nog kunt inschakelen. Merk je dat de camera te veel beweegt, dan zul je de video moeten afbreken en een nieuwe moeten starten. Het zou nóg perfecter zijn als de actiemodus voor elke video standaard al wordt ingeschakeld en dat de extra beelden en bewerkingen worden weggegooid als je besluit er geen gebruik van te maken. Maar ja, dat is misschien iets voor de iPhone 15.

Bekijk ook Zo werkt de nieuwe actiemodus op de iPhone voor vloeiende video's Op de iPhone 14-modellen vind je een nieuwe actiemodus voor video. Daarmee zien je video's er veel vloeiender uit als je bijvoorbeeld wandelt, in een wankel bootje zit of op een skateboard staat. Zo werkt het.

Voor wie is de iPhone 14 Plus?

Je koopt de iPhone 14 Plus om een aantal redenen:

Je wil groot scherm voor een prijs die lager ligt dan de Pro Max

Je wil een lange batterijduur

Je wil een betere camera dan de iPhone 13-serie te bieden heeft

Er zijn ook wat redenen om juist niet voor de iPhone 14 Plus te kiezen:

Scherm: je krijgt 60Hz en geen 120Hz ProMotion-scherm met always-on

Camera: de telefotolens ontbreekt, zodat je niet 3x kunt inzoomen en macrofoto’s maken

Prijs: hij is toch weer 150 euro duurder dan de gewone iPhone 14

Het scherm van de iPhone 14 Plus is met z’n 6,7-inch beduidend groter dan dat van de normale 6,1-inch iPhone 14. Films komen daardoor beter tot hun recht en bij het maken van foto’s zie je meer detail. Lees je teksten op het scherm, dan kun je meer info tegelijk bekijken of een groter lettertype instellen. Ben je bijvoorbeeld slechtziend en kocht je voorheen de Pro Max-modellen vanwege het grote scherm (en niet zozeer vanwege de geavanceerde functies), dan ben je met het Plus-model goedkoper uit.

Het grote formaat zorgt ook voor een langere batterijduur: hij gaat zo’n 2,5 uur langer mee dan de gewone iPhone 14 tijdens normaal gebruik. Daarnaast krijg je een prima performance. De A15 Bionic-chip is weliswaar van vorig jaar, maar in vergelijking met Android-telefoons loopt Apple ook met deze chip mijlenver voorop. Wat de camera betreft mis je wel de derde lens aan de achterkant, waarmee je 3x kunt inzoomen en macrofoto’s maken. Daar staat tegenover dat je wel een betere sensor krijgt en profiteert van de Photonic Engine en de nieuwe actiemodus. Al met al een heel complete camera die voor de meeste mensen ruim voldoende is.

Waar je wat ons betreft wel wat op inlevert ten opzichte van de Pro Max, is het scherm. Het gaat hier om een 60Hz scherm met notch, dat goed af te lezen is en de kleuren mooi weergeeft. Maar op de Pro Max krijg je net iets meer: een 120Hz ProMotion-scherm met het nieuwe Dynamic Island en ondersteuning voor always-on. Dit zijn vernieuwingen waarvan je een jaar geleden nog niet wist dat je het nodig had. Nu ze zijn aangekondigd, zijn ze toch wel aantrekkelijk om te hebben. Kun je goed omgaan met FOMO dan kun je de verleiding om toch voor de Pro Max te kiezen waarschijnlijk goed doorstaan.

In mijn geval is er echter een andere reden om af te haken en dat is niet zozeer vanwege het scherm, maar vanwege de camera. Die is prima hoor, maar als je de Pro-camera’s met zoom gewend bent is het moeilijk een stap terug te doen.

Score 8.3 iPhone 14 Plus €1.169,- Voordelen + Groot en helder scherm, prettig af te lezen

Bouwkwaliteit en materialen zeer goed, zoals verwacht

Betere camera's aan de achterkant, vooral bij foto's met weinig licht

Verbeterde frontcamera

Prima performance

Uitstekende batterijduur

Verrassend licht, gezien het formaat Nadelen - Toch nog vrij hoge prijs

Geen ProMotion, zelfs niet op 90Hz

Kleurkeuze niet erg spannend

Kleine chip-upgrade ten opzichte van iPhone 13

Conclusie iPhone 14 Plus review

De iPhone 14 Plus is een big deal voor Apple. Deze smartphone vervangt de mini en er is Apple veel aan gelegen dat het een succes wordt. Wat mij betreft heeft Apple met dit toestel in ieder geval één nadeel van de grote toestellen opgelost: de iPhone 14 Plus is minder zwaar dan je zou denken. De iPhone 14 Plus is bovendien de beste oplossing voor mensen die een grote iPhone willen, maar niet voor de geavanceerde functies van de Pro Max-modellen willen betalen. Hoewel dat ook maar relatief is, want de instapprijs van €1.169,- ligt op een niveau die je vroeger voor een Pro-model zou verwachten.

Je betaalt 150 euro meer dan het standaardformaat van 6,1-inch, maar je krijgt wel 2,5 uur meer batterijduur en een riant scherm waarop je veel meer kunt zien. Dit is misschien het toestel dat je al jaren zocht en het is voor Apple te hopen dat de Plus wél een succes wordt – al stemmen de eerste tekenen niet erg hoopvol.

iPhone 14 Plus kopen

De iPhone 14 Plus ligt sinds 7 oktober in de schappen. Wil je na het lezen van deze iPhone 14 Plus review één van de toestellen kopen, dan kan je terecht bij bij Apple, de bekende winkels en rechtstreeks via de providers.

