De iPhone 14 zal naar verwachting in vier varianten verkrijgbaar zijn. Wat zijn de iPhone 14 prijzen in Nederland en uit welke modellen kun je kiezen? Je leest het op deze pagina!

iPhone 14 prijzen

Je kunt bij de iPhone 14 kiezen uit vier modellen, van de gewone iPhone 14 tot de supergrote Max. Er is dit jaar behoorlijk wat verschil in prijs tussen deze modellen, zeker als je voor meer opslag kiest. We splitsen het artikel op per model, zodat je gemakkelijk voor jouw toekomstige iPhone kan zien wat de verwachte prijs wordt.



Hier kun je uit kiezen:

Je wilt een iPhone 14 kopen

De iPhone 14 is het meest gangbare model uit de serie. Deze heeft als vanouds een 6,1-inch OLED-scherm en heeft diverse interne verbeteringen. Ook krijg je 5G, MagSafe en de gebruikelijke functies. We verwachten dat de prijs van de iPhone 14 net als voorgaande jaren op hetzelfde niveau blijft of ietsje hoger wordt in verband met de inflatie. Je kunt dan rekenen op de volgende prijzen:

128GB → €909,-

256GB → €1.029

512GB → €1.259

Je wilt een iPhone 14 Pro kopen

De iPhone 14 Pro is de 6,1-versie van de nieuwe Pro-modellen en de meest compacte variant als je de geavanceerde functies wilt. Bij de Pro-modellen zien we dit jaar de grootste verbeteringen. Naast de nieuwe camera, snellere processor en diverse andere verbeteringen heb je bij de Pro-modellen ook de mogelijkheid om meer opslag te kiezen – tot wel 1 terabyte!

128GB → €1.259,-

256GB → €1.379,-

512GB → €1.609,-

1TB → €1.839,-

Je wilt een iPhone 14 Pro Max kopen

De iPhone 14 Pro Max is de grootste van de nieuwe Pro-modellen met een 6,7-inch scherm. Je vindt er dezelfde verbeteringen als in de iPhone 14 Pro, maar dan met een nóg groter scherm.

128GB → €1.359,-

256GB → €1.479,-

512GB → €1.509,-

1TB → €1.939,-

Vraag je je af waarom de prijzen in Amerika veel goedkoper lijken? Lees dan onze uitleg hierover.

Prijzen eerdere iPhone-modellen

Zodra er nieuwe iPhones aangekondigd worden, verlaagt Apple altijd de prijzen van de andere modellen. We verwachten dat dit ook dit jaar weer gebeurt.

Dit zijn de huidige prijzen van de iPhones die nog in het assortiment zitten:

Zoek je nu al een mooie iPhone aanbieding? Wekelijks vind je op iCulture de beste iPhone-deals.

