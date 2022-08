Er wordt al een tijdlang gesproken over de vervanger van de notch. De iPhone 14 Pro zou een rond en pilvormig gaatje krijgen aan de bovenkant van het scherm. Maar volgens een nieuw gerucht ziet het eruit als één langgerekt balkje.

Geen gaatje en pilvorm, maar een balkje

Al meerdere analisten hebben bevestigd dat we bij de iPhone 14 Pro-modellen twee uitsnedes krijgen voor de True Depth-camera, selfiecamera en de diverse sensoren. Hoe dit werkt in verschillende apps is nog onderbelicht gebleven. Volgens een anonieme tipgever van MacRumors zullen het ronde en pilvormige gaatje niet los van elkaar staan. Als het scherm aan staat ziet het eruit als een langgerekte pilvorm, dus een balkje met ronde uiteinden.



Dit zorgt ervoor dat het er wat evenwichtiger uit ziet. De pixels in het gedeelte tussen beide gaten zullen worden uitgeschakeld, zodat het lijkt alsof het één langgerekte uitsnede is. Op de afbeelding hieronder zie je hoe dit eruit komt te zien. Je kunt je nog wel afvragen in hoeverre dit nog voordelen heeft ten opzichte van een notch aan de bovenkant van het scherm.

Apple zou zelfs het gedeelte rond de uitsnedes kunnen gebruiken voor extra informatie. Het gebied zou iets groter kunnen worden gemaakt om bijvoorbeeld links en rechts statusicoontjes kwijt te kunnen. De ruimte zou zelfs naar beneden kunnen worden uitgebreid, zodat er een vierkant met afgeronde hoeken ontstaat voor het tonen van allerlei notificaties. De informatie is afkomstig van een enkele bron, maar MacRumors zegt dat ze op Chinese media discussies hebben gevonden tussen Foxconn-medewerkers die het bevestigen.

Op 7 september houdt Apple het ‘Far Out’-event, waar de iPhone 14-modellen zullen worden onthuld. We houden je natuurlijk op de hoogte!