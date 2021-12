Apple zou plannen hebben om een iPhone zonder simkaartslot uit te brengen. Je kunt daardoor alleen nog een eSIM gebruiken. Maar wanneer het zover is, is nog de vraag.

Er is sinds de allereerste iPhone veel aan het toestel veranderd, maar één ding is nog grotendeels hetzelfde gebleven: er zit een simkaartslot in. Hoewel veel providers ook de eSIM ondersteunen, zullen veel gebruikers nog altijd hun simkaartje in de iPhone steken zodra ze deze uit de doos halen. Een bron uit Brazilië beweert dat de iPhone 15 Pro geen simkaartslot meer krijgt, maar het zou zomaar eerder al het geval kunnen zijn.



‘Toekomstige iPhone heeft geen fysieke simkaart meer’

De Braziliaanse website Blog do iPhone denkt te weten dat de iPhone 15 Pro, het model dat in 2023 verwacht wordt, de eerste iPhone is waar helemaal geen fysieke simkaart meer in kan. Waar de website deze informatie vandaan heeft is niet duidelijk. Bovendien heeft de site geen bekend track record als het gaat om Apple-geruchten. Ook is 2023 nog ver weg, waardoor er in de tussentijd nog van alles kan veranderen.

Maar een andere bron zegt dat het al een jaar eerder kan gaan gebeuren. Een anonieme tipgever zegt tegen MacRumors dat Apple al in 2022 een iPhone zonder simkaartslot uit wil brengen. Apple zou tegen grote Amerikaanse providers gezegd hebben dat ze zich moeten voorbereiden op de komst van ‘smartphones met uitsluitend een eSIM in september 2022’.

Waarschijnlijk nog niet in alle landen

Hoewel de eSIM steeds vaker aangeboden wordt, zijn nog lang niet alle landen en providers zover. Als Apple inderdaad een iPhone zonder simkaartslot gaat maken, gaat het mogelijk om specifieke modellen voor bepaalde landen. We denken daarom dat de simkaart nog lang niet helemaal gaat verdwijnen, zeker niet al in september 2022. Apple heeft wel vaker specifieke modellen voor sommige landen uitgebracht. Denk aan de 5G mmWave-versie van de iPhone 12 en iPhone 13 in de VS of de iPhone met dubbele fysieke simkaart in China.

Er kunnen allerlei redenen zijn voor Apple om de simkaart in de ban te doen. Het simkaartslot neemt relatief veel ruimte in binnenin de iPhone. Deze ruimte is kostbaar en kan Apple ook benutten voor andere onderdelen of bijvoorbeeld een grotere batterij. Aangezien er een goed alternatief is voor de fysieke simkaart (de eSIM), is het niet meer dan logisch dat Apple hier vanaf wil. Maar wanneer dit precies gaat gebeuren is nog de vraag. Sinds de iPhone 13 ondersteunt de iPhone al een dubbele eSIM.