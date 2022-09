Introductie iPhone 14 review

Stel je voor: je bent een miljardenbedrijf dat de druk voelt om ieder jaar meerdere nieuwe versies van haar populairste product uit te brengen. Je hebt twee modellen: een duurdere serie voor de echte pro’s en een reeks meer betaalbare standaarduitvoeringen. De modellen moeten onderling genoeg onderscheidend zijn om het prijsverschil te onderbouwen en tegelijkertijd genoeg vernieuwend zijn ten opzichte van de voorgangers. En dat in een markt waar de ontwikkelingen de laatste jaren maar langzaam gaan. Wat doe je dan? Kies je ervoor om je modellen van voorgaande jaren te pakken en op een paar kleine punten te verbeteren of beslis je om een jaartje over te slaan en een jaar later met een grotere update te komen? Apple heeft voor de gewone iPhone 14 duidelijk gekozen voor de eerste optie, maar wat ons betreft was het misschien wel beter geweest als Apple een jaartje had overgeslagen. De iPhone 14 verschilt namelijk zo weinig van zijn voorganger, dat we het toestel nauwelijks kunnen aanbevelen. Ook al is het de beste standaard iPhone ooit, kun je veel beter het geld van de hogere prijs in je zak houden en kiezen voor de iPhone 13. Waarom dat zo is lees je in deze review van de iPhone 14.

Lees ook onze iPhone 14 Pro-review die we eerder al gepubliceerd hebben.

Reviewtekst en foto’s: Benjamin Kuijten (@BenjaminRK). Het geteste exemplaar is een iPhone 14 512GB in blauw. Het reviewexemplaar is beschikbaar gesteld door Apple. De test is uitgevoerd in september 2022.



De iPhone 14 is verkrijgbaar vanaf €1.019,-. Dat is €110,- meer dan zijn voorganger, de iPhone 13. De prijsverhoging bij de iPhones heeft te maken met de hoge inflatie en de zwakke euro ten opzichte van de dollar. Lees ook ons artikel over waarom de nieuwe iPhones zo duur zijn geworden. Maar wat de reden ook is, voor jou als gebruiker betekent het dat je dieper in de buidel moet tasten om een nieuwe iPhone te kopen. Dat maakt het des te interessanter om te kijken naar de iPhone 13 van vorig jaar, iets wat we veelvuldig doen in deze review van de iPhone 14.

Design iPhone 14: we zijn het nog niet zat

Aluminium behuizing met glimmend glazen achterkant

Platte zijkanten en vlakke achterkant

Nagenoeg zelfde design als iPhone 12 en iPhone 13

Vijf kleuren: middernacht, sterrenlicht, blauw, paars en rood

Afmetingen: 146,7 x 71,5 x 7,8mm (0,15mm dikker dan iPhone 13)

Gewicht van 172 gram, 1 gram lichter dan iPhone 13

IP68 waterbestendigheid (tot 30 minuten en 6 meter diep)

Als je ooit al eens een iPhone 12 of iPhone 13 in je handen gehad hebt, dan weet je precies wat je kunt verwachten bij de iPhone 14. De iPhone 14 lijkt namelijk zo erg op zijn voorganger, dat de gemiddelde gebruiker niet zal kunnen onderscheiden welk model hij of zij in de hand heeft. De platte zijkanten van aluminium en de glimmend glazen achterkant, voelen nog net zo als twee jaar geleden. En dat is niet per se een minpunt. We zijn het platte ontwerp van de iPhones namelijk nog lang niet zat. De iPhone 14 ziet er dan ook zeker niet gedateerd uit, ook al is het ontwerp inmiddels alweer twee jaar oud. Sterker nog: we vinden dat Apple hier zeker nog wel twee jaar mee vooruit kan. Voor het design hoef je dus niet specifiek voor de iPhone 14 te kiezen.

Keuze uit vijf kleuren

De iPhone 13 en iPhone 14 zijn al helemaal niet van elkaar te onderscheiden als je de gelijke kleuren naast elkaar houdt: beide modellen komen namelijk in dezelfde kleuren middernacht en sterrenlicht. We vinden dit nog steeds mooie kleuren, al had een echt zwarte versie of zilverkleurige niet misstaan. Als je er een hoesje omheen doet (wat veel iPhone-gebruikers toch al doen), zul je van de kleuren niets merken. Naast deze twee standaardkleuren, is de iPhone 14 er ook nog in drie wat meer sprekende kleuren: een nieuwe blauwe variant, een lichtpaarse en een nieuwe versie van de kleur rood. De rode variant is een stuk felgekleurder dan de rode iPhone 13, dus als je voor de rode iPhone 14 kiest, moet je er ook echt van overtuigd zijn dat rood jouw kleur is. Een stuk minder fel zijn blauw en paars.



iPhone 13 in roze en iPhone 14 in blauw

Voor deze review hebben we de blauwe iPhone 14 getest. En als fan van de kleur blauw ben ik blij om te zien dat Apple ook dit jaar weer een blauwe iPhone uitgebracht heeft, al vinden we de tint van dit jaar wat minder mooi dan van voorgaande jaren. De blauwe iPhone 14 is het best te vergelijken met de Sierra Blue iPhone 13 Pro. Als je die nog nooit in het echt gezien hebt, dan is de blauwe envelop van de Belastingdienst aardig vergelijkingsmateriaal. We vinden het mooi, maar hadden toch liever een wat diepere kleur blauw gezien. Van de afgelopen jaren vinden we de blauwe iPhone 12 nog steeds het mooist. Het lijkt een beetje alsof Apple’s blauwe inktpatroon bijna leeg was bij het ontwerpen van de nieuwe kleur. Datzelfde geldt ook voor paars, dat een stuk minder fel is dan bijvoorbeeld de paarse iPhone 12.

Al met al zijn het mooie kleuren, al vinden we selectie een beetje beperkt. Blauw, paars en (in mindere mate) ook sterrenlicht vissen allemaal een beetje in dezelfde pastelvijver. Wil je iets donkerders of meer uitgesproken, dan kun je eigenlijk alleen terecht bij rood of middernacht. Apple zal aankomend voorjaar ongetwijfeld weer een nieuwe kleur aan het assortiment toevoegen, zoals ze de afgelopen twee jaar ook al gedaan hebben. Wat ons betreft misstaat een groene of gele kleur niet.

Afmetingen en camerabult

Qua afmetingen vinden we het toestel nog steeds prima, al vinden we het 6,1-inch schermformaat en bijbehorende toestelafmetingen toch net wat te groot. Sinds 2020 ziet Apple het 6,1-inch formaat als standaardafmeting, maar wat ons betreft had dit wel weer 5,8-inch mogen zijn. Dat had het toestel net wat handzamer gemaakt, zeker nu er geen iPhone 14 mini meer is. Liefhebbers van een kleiner toestel moeten daarom uitwijken naar een iPhone 13 mini of de iPhone SE 2022. Of maar gaan wennen aan het 6,1-inch formaat, want als het aan Apple ligt is dit het standaardformaat voor de iPhone. Het heeft zeker voordelen, maar tegelijkertijd is het best even wennen als je van een iPhone 8 of ouder komt. Zeker met het gemis van de iPhone 14 mini is nu pijnlijk duidelijk hoe weinig keuze er is voor iedereen die een handzame maar moderne iPhone wil.

De afmetingen zijn nagenoeg gelijk aan die van de iPhone 12 en iPhone 13, alleen is de iPhone 14 wel ietsjes dikker geworden. In de praktijk merk je dat niet, al zullen bestaande hoesjes daardoor niet helemaal mooi meer passen. Wat je wel merkt, is de camerabult die weer flink uitsteekt. Bij de iPhone 14 is dat weer net een tandje erger geworden, doordat de lenzen wat groter geworden zijn. Je iPhone plat op tafel leggen met het scherm omhoog, zit er daardoor niet bij. Ondanks dat de lens maar een fractie verder uit steekt, zorgt zo’n kleine vergroting er al voor dat het wiebelen een stuk merkbaarder is. Dat vinden we toch wel jammer.

Voor liefhebbers van groot, brengt Apple binnenkort ook nog de iPhone 14 Plus uit. Deze is gelijk aan de gewone iPhone 14, maar dan met een groter 6,7-inch display en langere batterijduur. Dit model vult het gat op voor iedereen die wel een zo groot mogelijke iPhone wil, maar niet de geavanceerdere functies (en hogere prijskaartje) van de iPhone 14 Pro Max wil.

iPhone 14 scherm: onveranderd en even mooi

6,1-inch Super Retina XDR OLED-display; Resolutie van 2532 x 1170 met pixeldichtheid van 460ppi

HDR-display geschikt voor HDR-content

True Tone, brede kleurweergave, geen ProMotion

Maximale helderheid van 800 nits

Notch bovenaan het scherm, hetzelfde als iPhone 13

Waar bij de iPhone 14 Pro het scherm één van de grootste vernieuwingen krijgt, is dat bij de iPhone 14 niet het geval. Sterker nog: Apple heeft het display in geen enkel opzicht aangepast. Je vindt in de iPhone 14 hetzelfde 6,1-inch Super Retina XDR-display met een resolutie van 2532 x 1170 pixels, met een pixeldichtheid van 460. Het gaat om een OLED-display en bijna alle recente schermfuncties zitten erin: True Tone, een brede kleurweergave, Haptic Touch en ondersteuning voor HDR. Het enige dat ontbreekt, zijn ProMotion en always-on. ProMotion werd vorig jaar toegevoegd aan de iPhone 13 Pro en maakt animaties vloeiender en scrollen prettiger voor je ogen. We vinden het jammer dat dit niet in de iPhone 14 zit, al zul je het niet missen als je het nooit eerder gebruikt hebt. En de kans dat je het op een eerdere iPhone gebruikt hebt, is vrij klein. Er zullen immers maar weinig mensen overstappen van een iPhone 13 Pro naar een gewone iPhone 14. Toch is het jammer dat Apple het scherm van de iPhone 14 niet een kleine boost gegeven heeft.

Apple had bijvoorbeeld ook de helderheid op kunnen schroeven, door deze gelijk te leggen met de helderheid van de iPhone 13 Pro. Met 800 nits is het display alsnog goed af te lezen in de buitenlucht, maar we hadden het toch fijn gevonden als Apple dit verhoogd had tot 1000 nits voor de standaardweergave. De piekhelderheid voor HDR-content is 1200 nits en dat kijkt soms toch gewoon wat prettiger. Je wil deze piekhelderheid ook weer niet de hele tijd, maar een boost in de schermhelderheid voor doorsnee gebruik had het toestel een voordeel gegeven ten opzichte van de iPhone 13.

Al met al is de kwaliteit van het display prima in orde. De resolutie is hoog en een film kijken kan daardoor prima, zeker als het een film in HDR-kwaliteit is. Games spatten van het scherm en het kleurgebruik is mooi. Maar we zijn dan ook niets anders van Apple gewend. Apple heeft in 2020 met de iPhone 12 de standaard gezet met OLED-schermen in de niet-Pro uitvoeringen en die standaard voldoet anno 2022 nog steeds. We hebben geen behoefte aan een scherm met hogere resolutie of een display van een groter formaat, al is die laatste keuze er nu wel dankzij de iPhone 14 Plus.

De iPhone 14 Plus biedt met 6,7-inch meer schermruimte, waardoor je meer van een website ziet zonder dat je hoeft te scrollen. Of dat je voorkeur heeft, is puur afhankelijk van je smaak en hoe je je iPhone gebruikt. Doe je er echt alles op en heb je naast je iPhone geen iPad, dan kan die extra schermruimte van pas komen. Maar voor de meeste mensen zal het 6,1-inch display meer dan genoeg zijn (en voor sommige zelfs alsnog te groot).

Notch vs Dynamic Island

De iPhone 14 heeft bovenaan het scherm de kleinere notch die we ook al van de iPhone 13 kennen. Hierdoor nemen de camera en sensoren een kleine hap uit je scherm. Zoals we vorig jaar ook al schreven in de iPhone 13 review: hoewel de notch kleiner is dan in voorgaande modellen, merk je er na een paar uur gebruik niks meer van. De kleinere notch levert geen extra mogelijkheden op, zoals het nieuwe Dynamic Island op de iPhone 14 Pro wel doet. We hadden het beter gevonden als Apple het Dynamic Island ook op de gewone iPhone 14 had gedaan, maar op dit moment is dat nog niet zo ver. Volgens geruchten krijgen alle iPhone 15-modellen het Dynamic Island, dus dit is waarschijnlijk een verbetering die Apple voor volgend jaar achter de hand houdt. Het voelt daardoor alsof Apple vernieuwingen aan het bewaren is. Enerzijds om het onderscheid tussen de gewone iPhone 14 en de iPhone 14 Pro te behouden, anderzijds om ervoor te zorgen dat de iPhone 15 van volgend jaar wel wat nieuws heeft ten opzichte van de iPhone 14 van dit jaar. Je hebt daarom bij de iPhone 14 het gevoel dat je een toestel een in huis haalt waar meer in had kunnen zitten, ook wat scherm betreft.

De iPhone 14 moet het ook doen zonder het always-on scherm van de iPhone 14 Pro, al vinden we dat niet zo’n gemis. Een always-on scherm is typisch een functie waar alleen de die-hards hun voordeel uit halen. Mensen die hun iPhone veel gebruiken, actief widgets op hun toegangsscherm zetten en niets willen missen van wat er op hun iPhone binnenkomt. Wil je gewoon een hele snelle en goede iPhone met een goede camera, dan heb je zo’n always-on display niet nodig. We vinden het dan ook geen gemis dat dit niet op de standaardmodellen beschikbaar is.

Hardware en functies iPhone 14: nagenoeg dezelfde chip en twee functies die je hopelijk niet nodig hebt

A15 Bionic-chip met 6-core CPU en 5-core GPU

6GB RAM

16-core Neural Engine

Opslag: 128GB, 256GB en 512GB

Nieuw: Crashdetectie kan automatisch hulpdiensten bellen bij auto-ongeluk

Nieuw: hulpdiensten bellen via satellieten (alleen in de VS en Canada)

Bluetooth 5.3, wifi 6, U1-chip

Batterijduur iets verbeterd

In de iPhone 14 vinden we op het gebied van hardware en functies twee verbeteringen, maar de basis van het toestel is hetzelfde gebleven. Het hart van de iPhone 14 is de A15 Bionic-chip, die we al kennen van vorig jaar. Het is dezelfde uitgebreidere A15-chip die we vorig jaar in de iPhone 13 Pro zagen, dus de uitvoering met 5-core GPU. De iPhone 13 van vorig jaar had nog een 4-core GPU. Wat je hebt aan die extra core? In de praktijk niet zo veel. Apple zegt dat de 5-core GPU in de iPhone 14 ervoor zorgt dat games er mooier uit zien en grafische toepassingen beter presteren. Maar het is niet zo dat de A15-chip in de iPhone 13 met 4-core GPU hier slecht in was. Uit de praktijk blijkt dat games er net zo mooi uit zien, al kunnen ze op papier dus wel profiteren van de extra prestaties op dit vlak. Het is bovendien voor het eerst dat Apple in de nieuwe iPhone niet de allernieuwste chip stopt. Vinden we dat erg? Nee! De iPhone-chips staan al jaren bekend om hun uitstekende prestaties en dat geldt voor de A15 Bionic-chip van vorig jaar ook nu nog steeds. We merken ieder jaar op dat de verbeteringen in chips telkens minimaal zijn en dat de optimalisaties vooral zorgen voor extra camerafuncties en een betere batterijduur.

Die extra camerafuncties vind je op de iPhone 14 in veel mindere mate dan op de iPhone 14 Pro, waardoor een geheel nieuwe A16-chip een beetje overkill zou zijn op de iPhone 14. Maar je hoeft dus niet bang te zijn dat de iPhone 14 trager is dan de iPhone 14 Pro, want beide toestellen presteren in alledaags gebruik ongeveer gelijk. We vinden het een goede keuze van Apple om de chip van vorig jaar te hergebruiken, al hadden we daar tegenover graag wel andere verbeteringen gezien (zoals de eerder genoemde verbeteringen in het scherm). Het is jammer dat daarvan geen sprake is. Maar gelukkig biedt de iPhone 14 toch nog wel twee nieuwe functies die ook met de A15-chip en wat nieuwe sensoren mogelijk zijn.

Crashdetectie kan levens redden

De eerste nieuwe functie is de Crashdetectie. De nieuwe versnellingsmeter in de iPhone 14 kan auto-ongelukken herkennen waarbij een auto van achteren, van voren of van opzij geraakt wordt. Ook het omrollen van de auto na een flinke botsing herkent de iPhone. Andere aanknopingspunten voor de iPhone om een ongeval te herkennen, zijn verandering in druk (bij het opblazen van een airbag), verandering van richting (te meten dankzij de gyroscoop), plotselinge harde geluiden en meer. De iPhone analyseert al die punten samen en kan zo bij een auto-ongeval automatisch de hulpdiensten bellen. Het kan een geruststellende gedachte zijn dat je deze functie op zak hebt, maar eerlijk gezegd gaan wij hiermee niet met een geruster gevoel de weg op. Het kan helpen als je misschien met angst de auto in stapt, maar het voorkomen van een ongeluk doet deze functie niet. Bovendien heb je crashdetectie in de iPhone niet nodig als je een auto met eCall hebt. Dergelijke auto’s bellen zelf altijd al automatisch de hulpdiensten als er een ongeluk gedetecteerd is.

Apple heeft tijdens de presentatie flink veel aandacht aan deze functie besteedt, maar het is niet bepaald iets waar je gebruikers mee over de streep trekt om voor dit model te kiezen. We vinden het daarom een te kleine toevoeging om voor de duurdere iPhone 14 te kiezen. En dat geldt ook voor de tweede verbetering.

Communicatie via satelliet

Apple maakt het met de iPhone 14 mogelijk om noodoproepen te doen via satelliet. Als je op een afgelegen plek bent waar geen mobiel bereik is, kun je dankzij een verbinding met een satelliet toch de hulpdiensten waarschuwen. Apple werkt hiervoor samen met partners. Het is knap dat het Apple gelukt is om dit mogelijk te maken, zonder dure satelliettelefoons of speciale en enorme antennes. Het kan gewoon met de iPhone 14 en iPhone 14 Pro, zonder speciale tools. Maar de functie zal maar een heel beperkt groepje gebruikers aanspreken. In Nederland hebben we altijd wel mobiel bereik (in ieder geval om te bellen). De functie is dan ook vooral voor degene die vaak op zee is, de hoogste bergen ter wereld beklimt of heel erg avontuurlijk is.

Daar komt ook nog eens bij dat de functie in eerste instantie alleen beschikbaar komt in de VS en Canada en dat het daar “voor twee jaar lang” gratis zal zijn. Wat Apple daarna gaat doen is nog de vraag. We geloven best dat Apple de intentie heeft om dit wereldwijd beschikbaar te stellen, maar zover is het nog lang niet. En Apple kennende kan het nog wel jaren duren voordat je dit uberhaupt in Europa kan gebruiken, laat staan in Nederland. Maar ondertussen betaal je er wel voor, want de techniek zit wel in de iPhone ingebouwd. Het is zonde dat één van de weinige verbeteringen van de iPhone 14 voor ons niet te gebruiken is. Ook dat maakt het toestel minder aantrekkelijk.

Opslag: de keuze is voldoende

Qua opslag kun je net als vorig jaar kiezen voor 128GB, 256GB en 512GB. Dat is voor de meeste mensen meer dan voldoende. Ik ken maar weinig mensen die behoefte hebben aan een 1TB iPhone en als dat wel het geval is, dan is dat vaak de doelgroep van de Pro-modellen. Wel vinden we het prijsverschil van de 256GB-versie ten opzichte van de 128GB-variant wat fors (€130,-). Je kunt het beste naar je huidige iPhone kijken hoeveel iPhone-opslag je nodig hebt.

Batterijduur: een kleine sprong voorwaarts

De afgelopen jaren heeft Apple er bij elk nieuw iPhone-model voor gezorgd dat de batterij net iets langer mee gaat. En daar is de iPhone 14 geen uitzondering op, al is het verschil ten opzichte van de iPhone 13 maar beperkt. De iPhone 14 kan tot 20 uur video afspelen, tot 16 uur video streamen en tot 80 uur audio afspelen. Bij de iPhone 13 was dit nog respectievelijk 19 uur, 15 uur en 75 uur. Geen spectaculaire verhogingen dus. Want wie gaat er nou 80 uur non-stop audio afspelen? Interessanter is dan ook om te kijken naar de batterijduur in de praktijk. En daar hebben we niets over te klagen.

De iPhone 14 gaat zonder problemen een dag mee. Filmpjes kijken, je Instagram-tijdlijn volgen, WhatsAppen met je vrienden, een spelletje spelen, FaceTimen met je partner: het kan zonder problemen. Maar heel eerlijk gezegd was dit ook al geen probleem op de iPhone 13. We hebben niet gemerkt dat je nu aanzienlijk meer met de iPhone 14 kan doen zonder bij te hoeven laden. Het is vooral fijn dat je aan het eind van de dag iets meer batterijlading over hebt, waardoor je op de echt heftige en lange dagen minder snel naar een oplader hoeft te grijpen.

Camera iPhone 14: de enige verbetering die telt

Verbeterde dubbele camera met groothoek- en ultragroothoeklens (beide 12-megapixel)

Verbeterde hoofdcamera met grotere sensor en groter diafragma (f/1.5)

Verbeterde prestaties bij weinig licht met beide lenzen dankzij Photonic Engine

Helderdere flitser

Nieuwe actiemodus: soepeler filmen bij actievolle scènes

Frontcamera nu met autofocus en groter diafragma voor betere foto’s bij weinig licht

Foto in de nacht (met flitser, zonder nachtmodus) op iPhone 14 (boven) en iPhone 13 (onder)

Zoals je misschien wel gemerkt hebt, zijn de verbeteringen in de iPhone 14 ten opzichte van de voorganger op z’n zachtst gezegd niet echt spectaculair. Hoe is dat dan met de camera? Gelukkig heeft Apple wel wat aan de camera gesleuteld, hoewel de verbeteringen een stuk kleiner zijn dan bij de iPhone 14 Pro. Dat begint al met de resolutie van de lenzen: het gaat nog steeds om 12-megapixel lenzen, terwijl de iPhone 14 Pro een 48-megapixel lens heeft. Dat zorgt er dus voor dat je niet per definitie mooiere foto’s maakt. In plaats daarvan heeft Apple ervoor gekozen om de bestaande lenzen iets verder te verbeteren.

De hoofdcamera heeft een grotere sensor en groter diafragma. Dat betekent in feite dat de lens meer licht door laat. Volgens Apple is dat 49%, wat volgens de statistieken een 2,5x betere foto oplevert bij weinig licht. Met de ultragroothoeklens maak je volgens diezelfde cijfers tot 2x betere foto’s bij weinig licht. We vinden het wel slim van Apple dat er qua verbeteringen vooral gefocust is op de situaties waarbij de hoeveelheid licht beperkt is. De mate van licht en lichtinval is zo ontzettend belangrijk bij het maken van een goede foto. Bovendien stond de iPhone lange tijd bekend als een toestel waarbij foto’s er met weinig licht niet zo mooi uit zien. Het is dus goed dat Apple op dit vlak verbeteringen doorgevoerd heeft, al vinden we de resultaten ook weer niet zo schokkend.

We hebben tijdens het testen gemerkt dat de foto’s bij weinig licht wel meer detail opleveren. Bijvoorbeeld bij foto’s in een bos, waar de zon door de bomen niet op alle plekken kan schijnen, zien we meer details in de omgeving dan bij de iPhone 13 het geval was. Maar de resultaten zijn dan ook weer niet zo schokkend, want je ziet het vooral als je de twee foto’s naast elkaar legt. Behalve de nieuwe sensor speelt ook de nieuwe Photonic Engine een grote rol. Deze nieuwe manier van beeldbewerking combineert meerdere belichtingen in één foto en zorgt ervoor dat kleuren helderder en natuurgetrouwer zijn. Bij de ultragroothoeklens zijn er geen hardwarematige verbeteringen, waardoor de Photonic Engine daar vooral zijn werk doet om betere extra wijde shots te maken.

Foto met ultragroothoeklens op iPhone 14 (boven, september 2022) en iPhone 13 (onder, september 2021)

Betere selfies

De iPhone 14 heeft een verbeterde frontcamera, met een groter diafragma dan in de iPhone 13. Ook daarbij geldt dat foto’s bij weinig licht er beter uit zien, waarbij meer details behouden blijven. Of je dat voor je selfies altijd wil is een tweede, maar desnoods kun je je oneffenheden altijd nog wegpoetsen. Je selfies zien er in ieder geval wel wat realistischer uit, waarbij structuren duidelijker te zien zijn. Een voordeel is ook dat de frontcamera nu autofocus heeft. Dat betekent dat je gezicht automatisch herkend wordt. In de voorgaande modellen kon de camera ook al de focus op je gezicht leggen, maar daarbij werd gebruikgemaakt van een andere techniek. Voor groepsselfies levert de autofocus ook voordelen op, want hij kan scherpstellen op meerdere gezichten.



Selfie met de iPhone 13 Pro (links) vs iPhone 14 (rechts)

Ik ben niet iemand die vaak en graag selfies maakt, dus wat mij betreft voldeed de frontcamera van voorgaande iPhones ook al aan mijn eisen. Ook voor videobellen was de vorige frontcamera geen enkel probleem. Maar als je vlogger bent, geen genoeg krijgt van selfies met je vrienden of de hele dag door videobelt, kunnen we ons voorstellen dat de verbeterde frontcamera van pas komt.

Actiemodus voor soepelere video’s

De iPhone heeft al een aantal jaren optische beeldstabilisatie met sensorverschuiving, ook voor video. Die presteert zo goed, dat we tijdens het maken van een filmpje nooit last hadden van schokkerige beelden. Toch heeft Apple nu de speciale actiemodus toegevoegd. Deze modus zorgt ervoor beelden waar heel veel beweging in zit, toch soepel en vloeiend vastgelegd worden. Voor even snel een grappig filmpje is de actiemodus wat teveel van het goede, maar als je aan actieve sporten doet, voor je hobby graag semi-professionele filmpjes maakt of op een andere manier bezig bent met veel bewegende video’s, dan kan de modus best van pas komen. Hou er wel rekening mee dat je voldoende licht moet hebben, dus het heeft alleen zin als je buiten overdag filmpjes maakt.

Bekijk ook Zo werkt de nieuwe actiemodus op de iPhone voor vloeiende video's Op de iPhone 14-modellen vind je een nieuwe actiemodus voor video. Daarmee zien je video's er veel vloeiender uit als je bijvoorbeeld wandelt, in een wankel bootje zit of op een skateboard staat. Zo werkt het.

Bij het testen van de nieuwe camerafuncties, hebben we ons wel afgevraagd of Apple de verbeteringen niet ook gewoon via een software-update toe had kunnen voegen aan de iPhone 13 of iPhone 13 Pro. Zaken als de Photonic Engine en de actiemodus leunen niet per se op nieuwe hardware en qua chip verschilt de iPhone 14 niet met de iPhone 13 Pro. De verbeteringen (los van de betere hardwarematige hoofdlens) voelen daardoor wat vreemd aan. Zit hier nou echt niks in wat niet ook op de iPhone 13 mogelijk was geweest?

Voor wie is de iPhone 14?

We hebben in deze iPhone 14 review regelmatig de vergelijking met de iPhone 13 aangehaald en dat is niet zonder reden. De iPhone 14 en iPhone 13 spreken namelijk exact dezelfde doelgroep aan: mensen die op zoek zijn naar hun volgende nieuwe iPhone, nadat ze hun huidige iPhone jarenlang gebruikt hebben. Dat zullen vooral mensen zijn met een iPhone 8 of iPhone XR, die nu na zo’n vier a vijf jaar op zoek zijn naar iets nieuws. De iPhone 14 is er niet voor mensen die ieder jaar de nieuwste iPhone willen: die vinden hun geluk eerder bij de iPhone 14 Pro. De iPhone 14 is er echter ook niet voor iedereen die op zoek is naar een moderne en snelle iPhone voor een betaalbare prijs. Voor deze doelgroep adviseren we dan ook eerder om te kiezen voor de iPhone 13, die €100,- tot €200,- goedkoper is. We hebben onszelf tijdens het testen van deze iPhone 14 voor de review afgevraagd wie dit model in huis moet halen. En heel eerlijk gezegd konden we daar zelf ook geen goed antwoord op bedenken.

De iPhone 14 valt een beetje tussen het wal en het schip. De vanafprijs van €1.019,- zal veel mensen afschrikken. Voor iedereen die op zoek is naar een snelle en nieuwe iPhone zal de prijs een flinke drempel zijn en voor wie geen problemen heeft met zo’n bedrag ligt de iPhone 14 Pro (of iPhone 13 Pro) binnen handbereik. Voor de vraag voor wie de iPhone 14 bedoeld is, hebben we ons dan ook een aantal dingen afgevraagd:

Wil je de nieuwste iPhone met de beste functies? Kies dan de iPhone 14 Pro.

Op zoek naar een betaalbare opvolger van je vier jaar oude iPhone (of ouder) en wil je er lang mee doen? Kies dan de iPhone 13. Je mist niet veel ten opzichte van de iPhone 14.

Wil je betere foto’s maken en een langere accuduur dan een iPhone 13? Kies dan een losse iPhone 13 Pro, die voor nog geen €100,- extra op alle vlakken beter presteert.

De iPhone 14 lijkt daardoor meer een toestel voor de lange termijn te zijn, waar winkeliers aanbiedingen mee kunnen doen en waar providers interessante kortingsacties bij kunnen geven in combinatie met een abonnement. We kunnen op dit moment de iPhone 14 dan ook alleen aanraden met een abonnement, mits je provider voor de iPhone 13 met abonnement geen goede deal biedt. Dat is nu nog wel het geval, waardoor de iPhone 14 pas over een aantal jaar interessant wordt voor een grote groep.

De huidige 2022 line-up van de iPhone zit de iPhone 14 dan ook in de weg. Als Apple de iPhone 13 uit het assortiment had gehaald, dan was de iPhone 14 veel aantrekkelijker geweest. Maar door deze in het assortiment te houden, weten we al dat de iPhone 13 het komende jaar qua prijs-kwaliteitverhouding een betere keuze is.

Dat wil niet zeggen dat de iPhone 14 een slecht toestel is, integendeel. Hij is net zo goed als de iPhone 13 en op een aantal kleine punten zelfs nog net iets beter. Als je simpelweg de kleuren van de iPhone 14 mooier vindt of graag actiefilmpjes maakt, dan zal de iPhone 14 het voor jou wel waard zijn. Maar dat is slechts voor een klein deel van de gebruikers. Het overgrote deel van de doelgroep kan beter uit de voeten met de iPhone 13.

Score 7.5 iPhone 14 €1.019,- Voordelen + Betere camera's aan de achterkant, vooral bij foto's met weinig licht

Verbeterde frontcamera

Design en bouwkwaliteit nog steeds goed

Verbeterde batterijduur Nadelen - Voor tweede jaar op rij weinig vernieuwingen

Geen ProMotion

Kleurkeuze niet spectaculair

Hogere prijs

Conclusie iPhone 14 review

Het was nog nooit eerder zo lastig om de iPhone 14 aan te bevelen. Als je puur kijkt naar wat de iPhone 14 te bieden heeft, is het een meer dan prima iPhone. Alles wat je ermee wil doen, zit erin. Er zit een goede camera in voor betere foto’s met weinig licht, de nieuwe actiemodus kan goed van pas komen voor avontuurlijke filmpjes en de langere batterijduur komt altijd wel van pas. De crashdetectie kan je leven redden en je zal de iPhone dankbaar zijn als de hulpdiensten dankzij je iPhone 14 extra snel worden opgeroepen. Het scherm is van goede kwaliteit en op het design zijn wij nog niet uitgekeken. Tot zover niets te klagen dus.

Maar voor het gros van de gebruikers is de iPhone 14 een lastig toestel om aan te bevelen. En dat komt dus vooral door de huidige line-up, waar de iPhone 13 ook nog deel van uitmaakt. Door het prijsverschil van minimaal €110,- en de minimale verbeteringen in de iPhone 14 ten opzichte van de iPhone 13, is laatstgenoemde voor veel mensen een betere keuze. Dat zal in de loop van de tijd mogelijk gaan veranderen, als de prijs van de iPhone 14 verder omlaag gaat en de iPhone 13 uit het assortiment verdwijnt. De iPhone 14 is daarom vooral een model voor de toekomst, maar voor nu kun je beter ergens anders kijken.

iPhone 14 kopen

De iPhone 14 liggen sinds 16 september in de schappen. Wil je na het lezen van deze iPhone 14 review één van de toestellen kopen, dan kan je terecht bij bij Apple, de bekende winkels en rechtstreeks via de providers.

