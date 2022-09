Spec-liefhebbers opgelet: in dit artikel bespreken we alle iPhone 14 (Pro) specificaties. Bekijk dit handige overzicht en je bent meteen op de hoogte.

Dé aankondiging van het jaar in Apple-land is geweest en de iPhone 14-serie is een feit. Maar welke verbeteringen brengt deze nieuwe generatie teweeg? Wij hebben alle specificaties voor je verzameld in dit overzicht. Denk aan het iPhone 14 scherm, maar ook de iPhone 14 camera en alle kleuren van de iPhone 14. Dit zijn alle iPhone 14 specs op een rij.

Alle specificaties die in dit artikel vermeld zijn, zijn definitief tenzij anders vermeld.

iPhone 14 (Plus) specs

De ‘gewone’ iPhone 14 heeft ten opzichte van de iPhone 13 niet heel veel verbeteringen gekregen. Wel nieuw is zijn grote tegenhanger: de iPhone 14 Plus. Deze heeft dezelfde specificaties, maar verpakt in een grotere telefoon met een betere batterijduur. Dit zijn de belangrijkste specificaties van de iPhone 14 en iPhone 14 Plus:

Bekijk tabel in een nieuw venster iPhone 14 iPhone 14 Plus Gewicht 172 gram 203 gram Schermformaat 6,1-inch 6,7-inch Schermtype OLED OLED Schermresolutie 2532 x 1170 2778 x 1284 Refresh rate 60Hz 60Hz Always-on – – Notch Ja, onveranderd Ja, onveranderd Chip A15 Bionic (verbeterd) A15 Bionic (verbeterd) RAM 6GB 6GB Batterij 12,41 Wattuur* 16,75 Wattuur* Batterijcapaciteit 3095 mAh 4352 mAh Camera • Ultragroothoek

• Groothoek • Ultragroothoek

• Groothoek Frontcamera TrueDepth TrueDepth Cameraresolutie 12MP (alle lenzen) 12MP (alle lenzen) Diafragma (wide/ultra) f/1.5 / f/2.4 f/1.5 / f/2.4 Beeldstabiliteit Sensorverschuiving Sensorverschuiving ProRAW – – ProRes – – LiDAR – – Portret (foto) √ √ Portret (video) – – 5G √ √ MagSafe √ √ Draadloos opladen √ √ Aansluiting Lightning Lightning SIM Nanosim + dual eSIM Nanosim + dual eSIM Opslag • 128GB

• 256GB

• 512GB • 128GB

• 256GB

• 512GB Kleuren • Middernacht

• Sterrenlicht

• Rood

• Blauw

• Paars • Middernacht

• Sterrenlicht

• Rood

• Blauw

• Paars Prijs Vanaf €1.019,- Vanaf €1.169,-

* Nog niet officieel bevestigd, zie ook iPhone 14 batterij.

Afmetingen iPhone 14 (Plus)

De iPhone 14 en iPhone 14 Plus hebben dezelfde afmetingen als hun voorganger. Had je nog een hoesje voor de iPhone 13, dan zullen deze ook om je nieuwe iPhone 14 passen. De iPhone 14 Plus vereist hoe dan ook een nieuw hoesje.

iPhone 14: 146,7 x 71,5 x 7,8mm

iPhone 14 Plus: 160,8 x 78,1 x 7,8mm

Lees meer:

iPhone 14 Pro (Max) specs

De grootste verbeteringen zien we, net als vorig jaar, bij de duurdere modellen met de Pro-titel. Zo probeert Apple meer mensen te overtuigen om een duurder model te kopen. De iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max krijgen onder meer het gloednieuwe always-on scherm met het Dynamic Island en een 48MP-camera. Die verbeteringen zijn dus niet mis.

Dit zijn de belangrijkste specificaties van de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max:

Bekijk tabel in een nieuw venster. iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max Gewicht 206 gram 240 gram Formaat 6,1-inch 6,7-inch Type OLED OLED Resolutie 2556 x 1179 2796 x 1290 Refresh rate 120Hz 120Hz Always-on √ √ Notch Dynamic Island Dynamic Island Chip A16 Bionic A16 Bionic RAM 6GB 6GB Batterij 11,97 Wattuur* 16,75 Wattuur* Batterij 3200 mAh 4323 mAh Camera • Ultragroothoek

• Groothoek

• Telelens • Ultragroothoek

• Groothoek

• Telelens Frontcamera TrueDepth TrueDepth Cameraresolutie 48MP (groothoek), 12MP (overige lenzen) 48MP (groothoek), 12MP (overige lenzen) Diafragma (wide/ultra/tele) f/1.78 / f/2.2 / f/2.8 f/1.78 / f/2.2 / f/2.8 Beeldstabiliteit Sensorverschuiving 2e generatie Sensorverschuiving 2e generatie ProRAW √ √ ProRes √ √ LiDAR √ √ Portret (foto) √ √ Portret (video) √ √ 5G √ √ MagSafe √ √ Draadloos opladen √ √ Aansluiting Lightning Lightning SIM Nanosim + dual eSIM Nanosim + dual eSIM Opslag • 128GB

• 256GB

• 512GB

• 1TB • 128GB

• 256GB

• 512GB

• 1TB Kleuren • Spacezwart

• Zilver

• Goud

• Dieppaars • Spacezwart

• Zilver

• Goud

• Dieppaars Prijs Vanaf €1.329,- Vanaf €1.479,-

* Nog niet officieel bevestigd, zie ook iPhone 14 batterij.

Afmetingen iPhone 14 Pro (Max)

Hoewel de lengte en breedte niet verandert bij de iPhone 14 Pro ten opzichte van zijn voorganger, zit er wel een nieuw camerasysteem op. De nieuwe lenzen zijn groter en dikker, waardoor de algehele dikte wel anders wordt. Dat rekent Apple echter niet mee in de afmetingen op haar website. Dit zijn de afmetingen van de iPhone 14 Pro (Max):

iPhone 14 Pro: 146,7 x 71,5 x 7,8mm

iPhone 14 Pro Max: 160,8 x 78,1 x 7,8mm

Lees meer:

Vond je dit artikel met iPhone 14 specs interessant? Vergeet dan ook zeker niet onze aparte overzichten over de nieuwe iPhones te lezen. Daarin lees je nog veel uitgebreider over de verbeteringen rondom verschillende onderwerpen.