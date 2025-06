Ook dit jaar heeft Apple weer zitten sleutelen aan tvOS en dat komt nu bij elkaar in tvOS 26. In deze grotere update speelt Liquid Glass, de nieuwe designtaal van Apple, een centrale rol. Welke Apple TV-modellen de update krijgen naar deze nieuwe softwareversie lees je in dit artikel.

Er vallen geen modellen af. Dat betekent dat de volgende Apple TV-modellen tvOS 26 krijgen:

Maar… Er zit een addertje onder het gras en daar vertellen we je graag meer over.

Addertje onder het gras in tvOS 26

Hoewel het goed nieuws is dat alle Apple TV-modellen de update krijgen naar tvOS 26, zit er wel een addertje onder het gras in deze update.

De Liquid Glass make-over is een exclusieve functie voor de Apple TV 4K van de 2e generatie of nieuwer. De oudere Apple TV-modellen krijgen dus wel een update naar de nieuwe versie van tvOS, maar moeten het doen met het oude design. Functies zoals Apple Music Sing met je iPhone is zelfs exclusief voor de Apple TV 4K van de derde generatie in combinatie met een iPhone 11 of nieuwer.

Het is niet alleen maar kommer en kwel voor de oudere modellen, want andere functies van tvOS 26 komen wel naar de oudere modellen, zoals FaceTime met Contactposters en de makkelijke manier om van profiel te wisselen. De Apple TV HD wordt dit jaar al 10 jaar, dus het zal geen verrassing zijn dat lang niet alles hierop werkt.

Liquid Glass in tvOS 26

Liquid Glass is het nieuwe ontwerpmodel van Apple. Deze stijl zorgt ervoor dat elementen in de software glazig wordt, zodat er meer transparantie ontstaat. Alle onderdelen gedragen zich alsof het glas is. Je kunt er dus leuk doorheen kijken en de kleuren veranderen op basis van de achtergrond.

In tvOS zelf is dit te merken aan dat het hoofdmenu en bedieningspaneel ook doorzichtig is. Daarnaast is ook de videospeler in apps is doorzichtig, zodat je tijdens het kijken niets van je content mist als je even snel iets wil instellen.

Wanneer kan ik tvOS 26 gebruiken?

Traditiegetrouw komt in het najaar de officiële versie van tvOS 26 uit. In de tussentijd is nu de eerste beta van tvOS 26 voor ontwikkelaars is uit en de publieke beta wordt verwacht in juli.

Tot de publieke beta uitkomt gaan ontwikkelaars al aan de slag om hun apps te optimaliseren. Wil je in de tussentijd alles te weten komen over de nieuwe tvOS 26 update? Lees dan de tvOS 26-softwarepagina eens door.

Meer over tvOS 26

tvOS 26 is de grote nieuwe Apple TV-update van 2025. In tvOS 26 is het ontwerp voor het eerst grondig vernieuwd, volgens het designconcept van Liquid Glass. Er zijn ook nieuwe functies voor de Apple TV. Zo worden profielen prominenter gebruikt en kunnen ze gekoppeld worden aan profielen van apps. Ook krijgt de Muziek-app een uitgebreidere karaokemodus, zijn er nieuwe screensavers en kun je elke AirPlay-speaker als standaard instellen. De geschikte toestellen van tvOS 26 zijn de Apple TV HD (2015) en nieuwer, hoewel het nieuwe design alleen beschikbaar komt op de Apple TV 4K (2e generatie, 2021) en nieuwer. De beta van tvOS 26 is beschikbaar, maar de release van tvOS 26 is pas in september.