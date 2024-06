Welke Macs krijgen een update naar macOS Sequoia? We zetten op een rijtje wat de minimale systeemeisen zijn, zodat je zeker weet of jouw Mac naar macOS 15 te updaten is!

macOS 15 is de grote update voor de Mac in 2024. Alles over macOS 15, de nieuwe naam en functies en de verwachte release lees je hier! Krijgt jouw Mac een update naar macOS 15?

Elk jaar brengt Apple een grote update voor de Mac uit en in 2024 is dat macOS 15 , oftewel macOS Sequoia . Heb je een recente Mac , dan is er niets aan de hand, maar mensen met een wat eerder model zaten in spanning te wachten op de aankondiging. Krijgt jouw Mac de gratis update naar macOS 15 en krijg je daarbij alle functies tot je beschikking? We zetten de geschikte devices voor je op een rijtje.

