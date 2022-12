Het jaar is bijna voorbij, op een paar feestelijke dagen na. We hopen dat je deze in vertrouwde kring kunt vieren met de mensen je het meest nabij zijn. Namens iCulture wensen we je veel gezelligheid aan het einde van het jaar. En natuurlijk hopen we dat we ook in 2022 weer hebben kunnen helpen om meer uit je Apple-devices te halen.

In 2022 heeft Apple een behoorlijke hoeveelheid producten uitgebracht, met nieuwkomers zoals de Mac Studio en de Apple Watch Ultra. Je leest er alles over in ons overzicht van Apple-producten in 2022. Ook kwam de HomePod mini naar Nederland en kwam er meer keuze qua providers voor de Apple Watch 4G.



Maar 2022 was ook het jaar van de prijsverhogingen: we gingen meer betalen in de supermarkt, de energieprijzen stegen explosief en Apple probeerde de gestegen productiekosten te compenseren door in alle landen (behalve de VS) de prijzen fors te verhogen. Dat was het meest zichtbaar bij de standaard iPad 2022 , die er in onze review dan ook flink van langs kreeg. Want al zijn we liefhebber van het merk Apple, het bedrijf Apple maakt wel eens keuzes waar we het niet helemaal mee eens zijn.

Met maar drie Apple-events was 2022 niet een jaar van grootse gebeurtenissen, maar het was wel de eerste keer dat Apple weer een grote groep mensen naar Cupertino verplaatste om de keynote-video’s live bij te wonen. Tijdens het Peek Performance-event in maart kregen we de Mac Studio, het Studio Display, de iPad Air en de licht vernieuwde iPhone SE te zien. Daarna volgde de WWDC met de M2-versie van de MacBook Air en MacBook Pro, tegelijk met de nieuwe softwareversies. En in september konden we aanschuiven voor het Far Out-event voor de nieuwe iPhones, Apple Watch-modellen en AirPods Pro.

Wat dit jaar opviel, is dat de geruchten dit jaar niet gedomineerd werden door YouTubers en anonieme geruchtenlekkers met bizarre namen. Dat was twee jaar geleden wel anders… totdat Apple ze de mond snoerde. De geruchten kwamen nu vooral van gezaghebbende journalisten en analisten zoals Mark Gurman, Ross Young en Ming-Chi Kuo.

Voor ons (en hopelijk ook voor jou) breekt de komende tijd een rustiger periode aan: we gaan lekker uitrusten en ons opladen voor het nieuwe jaar, waarin weer genoeg te beleven valt. Apple’s mixed reality-bril mag eindelijk wel eens onthuld worden. En wat klopt er eigenlijk van de geruchten dat we in 2023 een iPhone 15 Ultra krijgen?

Genoeg ontspanning tijdens de feestdagen

Als je iets leuks wilt doen tijdens de kerstdagen, dan hebben we de nieuwste aflevering van de iCulture Podcast voor je, met een terugblik op 2022. Sterker nog: waarom niet meteen het hele jaar iCulture-podcasts terugluisteren? Want ze zijn ook achteraf nog interessant!

Verder publiceerden we de afgelopen dagen overzichten met kerstfilms, voor als je even alles wil vergeten:

De komende dagen gaan we ook ons traditionele jaaroverzicht publiceren en je helpen om iets leuks (of iets nuttigs) te doen tijdens de dagen dat veel mensen een weekje vrij zijn. Ga bijvoorbeeld aan de slag met het verder perfectioneren van je smart home. Of doe eens een digitaal bordspel met de hele familie, zonder dat je de deur uit hoeft om het fysieke spel te kopen. Of speel een spelletje op afstand met iemand die je niet kunt bezoeken. Apple heeft niet voor niets SharePlay ingevoerd!

Geniet van de laatste dagen van het jaar!