Apple-events zijn ieder jaar weer de hoogtepunten van mening Apple-liefhebber en ook in 2022 verwachten we weer een aantal events. Wanneer kun je welk Apple-event in 2022 verwachten?

Apple-events in 2022

Een Apple-event staat gerand voor nieuwe producten en software-functies. In 2021 organiseerde Apple in totaal vier events, maar hoe ziet de planning voor 2022 eruit? Gaat Apple in 2022 weer vier events houden of worden het er misschien wel vijf? In deze vooruitblik kijken we alvast naar de aankomende Apple-events in 2022 en geven we in het kort weer welke producten en overige aankondigingen we daar verwachten.

Apple-event in voorjaar 2022: Begint de drukte al vroeg?

Apple houdt niet ieder jaar een event in het voorjaar, maar als het zover is, betekent dat vaak een reeks interessante producten. Zo introduceerde Apple vorig jaar april nog de AirTag, iPad Pro 2021, iMac 2021 en de nieuwe Apple TV 4K. Voor 2022 lijkt de kans op een event wederom erg groot, want Apple heeft meerdere producten in de pijplijn die mogelijk allemaal rond deze tijd klaar zijn om verscheept te worden. In het kort zijn dit onze verwachtingen:

Mogelijke kanshebbers:

iPad Pro 2022: Apple brengt de nieuwe iPad Pro doorgaans in het voorjaar uit. Of dat dit jaar ook weer het geval is, is nog erg onduidelijk. Verbeteringen zijn een aangepast design en draadloos opladen.

MacBook Air 2022: Compleet vernieuwde MacBook Air met een nieuw ontwerp en snellere M2-chip. Omdat de M2-chip mogelijk nog op zich laat wachten, kan de MacBook ook later in het jaar komen.

Mogelijke datum voorjaar-event

Als we een schatting moeten maken voor een mogelijke datum, is dat bij het voorjaar-event het lastigst van alle Apple-events. Apple houdt meestal in de één na of laatste week van maart een event, maar vorig jaar was het event (bij hoge uitzondering) eind april. We gokken dan ook voor dit jaar ergens tussen midden maart en midden april.

Juni 2022: De WWDC komt er weer aan

Als we ergens vanuit kunnen gaan is dat er in 2022 ook weer een WWDC aan gaat komen. Dit jaar wordt mogelijk een spannender jaar dan voorgaande keren. Apple gaat vermoedelijk niet alleen de nieuwe softwareversies aankondigen, maar ook nieuwe hardware. Dit verwachten we in het kort:

Mogelijke datum WWDC 2022

Apple houdt de WWDC doorgaans in de eerste week van juni. We denken daarom dat de WWDC 2022 in de week van 6 juni gehouden wordt. In Nederland valt dat gelijk met tweede pinksterdag.

September: iPhone 14 en meer

Zoals gebruikelijk staat september 2022 zeer waarschijnlijk in het teken van de iPhone, Apple Watch en iPad. Het wordt weer een druk event, met voornamelijk opvolgers van reeds bestaande producten:

Mogelijke datum voor september-event

Apple houdt haar jaarlijkse september-event meestal in de tweede volle week van de maand, meestal op maandag of dinsdag. De week van 12 september (met 13 september als mogelijke exacte datum voor het event) lijken daardoor een zekerheid. 14 september zou voor de iPhone 14 natuurlijk het mooist zijn.

Najaar-event: Macs en een grote verrassing

Het laatste event van het jaar wordt waarschijnlijk het meest spannende event. Als alle vooruitzichten kloppen, gaat Apple in deze periode haar mixed reality-headset uitbrengen. Dit wordt een headset die zowel virtual- als augmented reality combineert in één apparaat. Waarschijnlijk wordt dit eerste model niet bepaald mainstream: er wordt een hoge prijs verwacht en de beschikbaarheid zal beperkt zijn. Dit kan Apple in het kort aankondigen:

Mixed reality-headset: de eerder genoemde augmented en virtual reality-headset, vooral bedoeld voor gaming, communicatie en mediaconsumptie. Zou draaien op een eigen besturingssysteem.

MacBook Air 2022 met nieuwe M2-chip. We noemden deze eerder al als kanshebber voor het event in het voorjaar, maar de M2-chip kan nog iets langer op zich laten wachten.

Nieuwe MacBook Pro: Apple zou nog werken aan een opvolger van de 13-inch M1 MacBook Pro. Een M2-versie van de 13-inch MacBook Pro klinkt daarom als een logische optie.

Release van de Mac Pro 2022: Hoewel Apple de nieuwe Mac Pro 2022 tijdens de WWDC kan onthullen, denken we dat de daadwerkelijke release in het najaar volgt.

AirPods Pro 2: Vernieuwde in-ear oordopjes met ruisonderdrukking en transparantiemodus wordt mogelijk geleverd met een nieuw doosje met speaker en verbeterde zoekfunctie.

Mogelijke datum voor Apple’s najaarsevent van 2022

Apple houdt het laatste event van het jaar meestal in oktober, al is er in 2020 ook een event in november geweest. Voor dit jaar gokken we op een datum ergens in de laatste weken van oktober of de eerste week van november. Apple zou het ook nog op kunnen splitsen in twee events (oktober én november), maar die kans achten we dit jaar vrij klein.

