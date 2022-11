De nieuwe standaard iPad heeft nogal uiteenlopende reacties opgeroepen. Veel mensen zijn blij met het nieuwe design, waardoor deze iPad een modern uiterlijk heeft gekregen en aan de buitenkant bijna niet te onderscheiden is van de veel duurdere iPad Air. Ook de vrolijke kleuren springen eruit, waarbij deze iPads doen denken aan de kleurrijke 24-inch iMacs. Is dit de nieuwe iPad die je moet hebben? Daar is nog niet iedereen van overtuigd en in deze iPad 2022 review vertellen we je waarom.

Tekst, foto’s en review: Gonny van der Zwaag (@gonny). We hebben getest met een iPad 2022 in de kleur geel. Het product is voorafgaand aan de release beschikbaar gesteld door Apple als leenexemplaar. De iPad 2022 is getest in oktober en november 2022 en de review beschrijft de situatie op dat moment.



iPad 2022 in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de iPad 2022:

Nieuw instapmodel van de iPad, opvolger van iPad 2021

Vernieuwd design met platte zijkanten

10,9-inch Liquid Retina display

Werkt met Apple Pencil 1

Snellere A14 Bionic-chip

Usb-c in plaats van Lightning

Frontcamera aan de lange kant

Verkrijgbaar sinds woensdag 26 oktober 2022

Prijs vanaf €589,-

Dit is er nieuw bij de iPad 2022

Apple verkoopt de iPad 2022 voor een fors hogere prijs: de adviesprijs is €589,- en dat is €200,- meer dan de adviesprijs van het vorige model. Vandaar dat Apple de iPad 2021 nog in het assortiment houdt voor mensen die een betaalbaar instapmodel zoeken.

Bij de iPad 2022 kun je echter niet meer spreken van een instapper, maar eerder van een middenklasser die qua prijs in de richting gaat van de iPad Air. Het scherm was voorheen 10,2-inch, maar is nu gegroeid naar 10,9-inch, hetzelfde formaat als de iPad Air. Als gevolg daarvan is er geen thuisknop meer onder het scherm. Touch ID zit nu verwerkt in de knop bovenop. Binnenin vind je een A14 Bionic-chip, die ook al in de iPhone 12 zat. Dit levert niet de best mogelijke performance, maar is voor de meeste gebruikers meer dan genoeg. En de Cellular-versie werkt tegenwoordig met 5G.



De iPad 2022 (roze) naast de iPad 2021 (zilver).

Nieuw is dat de frontcamera nu aan de lange zijde zit, zodat je beter in beeld bent tijdens FaceTime-gesprekken. Dit betekent ook dat je de tablet vaker in landscape zult gebruiken. De 12 megapixel camera aan de achterkant is ook op andere punten verbeterd. Helaas kun je geen Apple Pencil 2 gebruiken, maar zit je vast aan de originele Apple Pencil. Dat zou op zich geen probleem moeten zijn, maar door het ontbreken van een Lightning-poort ben je gedwongen om een speciale adapter te gebruiken. De overstap naar usb-c wordt je bij dit device niet echt makkelijk gemaakt. Apple heeft een vernieuwde Magic Keyboard Folio voor deze iPad ontwikkeld, die in twee delen te splitsen is. Daarmee zijn de belangrijkste vernieuwingen van de iPad 2022 opgesomd, maar er valt natuurlijk nog veel meer over te vertellen.

Door het vernieuwde design zijn de verschillen met de iPad 2021 meteen duidelijk te zien. Binnenin is er echter veel minder veranderd. Voor alle verschillen tussen de iPad 2022 en iPad 2021 check je het beste even onze vergelijking.

Design iPad 2022: kleurrijk als je dat wil

Design lijkt nu sterk op iPad Air

Aluminium behuizing met platte zijkanten en platte achterkant

248,6.x 179,5 x 7 mm

477 gram

Ongeveer dezelfde afmetingen, groter scherm

Vier kleuren: zilver, roze, geel, blauw

Touch ID verwerkt in aan/uitknop

Materiaal en bouwkwaliteit als gebruikelijk



Zijkant van de iPad 2022 met usb-c-poort en speakers.

Het uiterlijk van de iPad 2022 is radicaal veranderd ten opzichte van de eerdere reeks instapmodellen. Hoewel radicaal? Dit design met platte zijkanten hebben we al langere tijd bij de iPad Pro, iPad Air en sinds vorig jaar ook bij de iPad mini gezien en de standaard iPad moest vroeg of laat ook wel eens de overstap maken. Net als voorgaande jaren is hier ook weer sprake van hergebruik: Apple heeft in feite de 10,9-inch behuizing van de iPad Air gepakt, er een vrolijk kleurtje aan gegeven en er een iets goedkoper te fabriceren scherm in gezet. In onze vergelijking iPad 2022 vs iPad Air 2022 vind je alle verschillen.

Bekijk ook iPad 2022 vs iPad Air 2022: welke kun je het beste kiezen? De iPad 2022 lijkt op het eerste gezicht heel erg op de iPad Air 2022, maar er zijn wel degelijk verschillen. In dit artikel lees je of de iPad 2022 iets voor jou is of dat je beter iets meer geld uit kunt geven voor de iPad Air 2022.

Wat kleuren betreft is Apple helemaal uit z’n dak gegaan: naast zilver kun je kiezen voor roze, geel en blauw. We vragen af hoeveel mensen voor geel zullen kiezen, maar het is wél een blikvanger in het assortiment. Net als de kleur roze die wat doet terugdenken aan de vroegere iPod touch-kleuren. Roze is de kleur die wij hebben getest, maar wie het wat rustiger aan wil doen kan kiezen voor blauw of zilver. Dit zijn twee neutralere kleuren die bij veel mensen in de smaak zullen vallen. We juichen het toe dat Apple weer eens voor wat andere kleuren kiest, in plaats van alleen het gebruikelijke spacegrijs en zilver.



Touch ID zit nu verwerkt in de aan/uitknop bovenop de iPad.

Het nieuwe design met platte zijkanten heeft als gevolg dat er geen thuisknop meer onder het scherm zit. Deze is verplaatst naar de knop bovenop, net als bij de iPad Air en iPad mini. De behuizing is qua afmetingen vrijwel hetzelfde gebleven, maar door de smallere randen krijg je meer schermoppervlak. De achterkant en de zijkanten zijn nu vlak, in plaats van gebogen. De camera aan de achterkant heeft verbeterde specs en steekt daardoor, voor het eerst bij de standaard-iPad, iets naar buiten.

Apple neemt bij deze iPad afscheid van de Lightning-aansluiting. Dit betekent dat alle iPads nu zijn overgestapt naar usb-c, terwijl dat bij de iPhone nog niet het geval is. Dit is op zich een prima ontwikkeling, behalve als je van plan bent de Apple Pencil te gebruiken. Die vereist namelijk een speciale adapter, omdat de Pencil nog wel een Lighting-aansluiting heeft. En dat is ronduit onhandig. We hadden liever gezien dat Apple had gekozen voor de Apple Pencil 2, die je magnetisch aan de zijkant kunt plakken, maar dat was wellicht niet mogelijk vanwege de verplaatste frontcamera. We hopen dat Apple bij de volgende versie een betere oplossing hiervoor vindt.

Scherm iPad 2022: nu 10,9-inch

Groter scherm vergeleken met vorige generatie

10,9-inch Liquid Retina (LCD)

2360 x 1640 pixels (voorheen: 2160 x 1620)

Pixeldichtheid van 264 ppi is hetzelfde gebleven

Helderheid 500 nits, ook hetzelfde gebleven

Alleen geschikt voor Apple Pencil 1

Niet-gelamineerd, geen antireflectielaag

True Tone, helderheid en andere eigenschappen ongewijzigd

Het scherm van de standaard iPad is dit jaar een stuk groter geworden: van 10,2-inch naar 10,9-inch. Het is een prettig formaat om op te werken, maar nog steeds goed hanteerbaar. Dit is hetzelfde formaat als de iPad Air, maar de kwaliteit is wel iets minder. Het gaat hier om een niet-gelamineerd scherm. Apple kiest hier al jarenlang voor bij de standaard iPad, maar we hadden door de prijsverhoging van dit model wel gehoopt dat er in ieder geval voor een gelamineerd scherm was gekozen. Nu heb je alsnog het holle geluid als je op het scherm tikt en het gevoel dat er een afstand blijft tussen jou en het scherm. Het scherm is door de luchtlaag minder zwart dan op de duurdere modellen. We vragen ons dan ook af waar de extra kosten in zijn gaan zitten: in het ‘nieuwe’ design of het uitzoeken van de nieuwe kleuren? Hoe dan ook, we hadden liever gezien dat deze jarenlange achilleshiel van de standaard iPad eindelijk een keertje was opgelost. Ditzelfde geldt overigens voor het ontbreken van de brede kleurweergave. Hierdoor zien de kleuren er minder natuurgetrouw uit dan bij bijvoorbeeld de iPad Air.

Het scherm heeft een resolutie van 2360 x 1640 pixels (voorheen 2160 x 1620), dus je krijgt iets meer in beeld bij het bekijken van teksten en foto’s. De pixeldichtheid is met 264 ppi echter hetzelfde gebleven, waardoor je net zoveel detail ziet als voorheen. Dit geldt ook voor de helderheid van 500 nits: die is precies identiek aan het voorgaande model en zorgt ervoor dat je binnen- en buitenshuis het scherm redelijk goed kunt aflezen. Maar we zijn beter gewend op de andere modellen, want die hebben een antireflectielaag en dat heeft de standaard iPad nog steeds niet. Ook dit hadden we bij graag verbeterd gezien bij de tiende generatie iPad, wat we toch een beetje als jubileummodel beschouwen.

Het is niet zo dat het scherm slecht is, integendeel. Je ziet het verschil vooral als je deze iPad naast een iPad Air houdt, maar dat zal niet zo vaak gebeuren.

Hardware in de iPad 2022: betere chip

A14 Bionic chip, identiek aan iPad Air 2022 en iPhone 12

20% betere CPU-performance dan iPad 2021

64GB en 256GB opslag

Bij de standaard iPad weet je dat je niet de nieuwste processor krijgt en al helemaal geen M1 of M2. Dat is prima, want de chips zijn al jarenlang geen bottleneck om lekker te kunnen werken en voor dit model is een A14 Bionic uit 2020 met 4GB RAM een prima keuze. Dit is dezelfde chip die Apple ook in de iPad Air 2020 gestopt had en in de iPhone 12 zat. Apple belooft 20% betere CPU-performance en 10% betere grafische performance ten opzichte van het vorige model iPad, die voorzien was van een A13 Bionic. Gezien de prijsverhoging hadden we overigens wel iets meer verwacht, bijvoorbeeld de A15 Bionic uit de iPhone 13-serie.

Je kunt met deze iPad multitasken, maar Stage Manager wordt helaas niet ondersteund. Dat heeft te maken met de keuze van de processor (geen M1 of iPad Pro-model), maar gezien de wat grotere nadruk op productiviteit hadden we het wel graag gezien.

Deze nieuwe iPad heeft dezelfde stereospeakers die je kent van de iPad Air. Ze zijn erop gericht om de iPad in liggende stand te gebruiken en ze klinken luid genoeg, zonder vervorming. Veel bas krijg je niet, maar voor het kijken van comedies met veel gesproken dialoog klinkt het prima. Wil je een wat voller geluid, dan kun je een het beste oordopjes in doen of een hoofdtelefoon op zetten. Ook voor games zijn de speakers erg geschikt. Gebruik je de iPad meestal in gezelschap, dan zijn oortjes altijd een goed idee.

Net als voorheen kun je kiezen uit 64GB en 256GB. Ook hier hadden we vanwege de prijsverhoging iets meer verwacht, namelijk 128GB in het basismodel of in ieder geval de mogelijkheid om voor bijvoorbeeld €100,- extra een tussenmodel met 128GB opslag te kopen. Veel mensen zullen tegenwoordig een 128GB iPhone aanschaffen en als je al je foto’s en apps beschikbaar wil hebben op al je apparaten, wil je ook dezelfde hoeveelheid opslag op je iPad. 64GB is dan aan de krappe kant. Je kunt wel upgraden naar 256GB, maar dat kost je €200,- extra.

Connectiviteit van de iPad 2022

Ook verkrijgbaar in Cellular model, kost 200 euro extra

Eerste standaard iPad met 5G

Wifi 6 voor 30% sneller dataverkeer thuis

Een andere extra kostenpost is 5G-toegang. Dankzij de A14 Bionic kan Apple op de Cellular-modellen van deze iPad 5G aanbieden. Maar die Cellular-modellen kosten nog weer eens €200 extra. Kortom: voor bijna duizend euro heb je de meest ideale configuratie, die je met accessoires nog veel duurder kunt maken.

Dit is de eerste standaard iPad die met 5G geleverd kan worden en ons testmodel beschikt daar ook over. Vroeger betaalde je voor de Cellular-versie iets meer dan honderd euro extra, maar de toeslag is nu al opgelopen naar €200,-. Dit betekent dat je €789,- kwijt bent voor de Cellular-versie en als je de wat aantrekkelijkere hoeveelheid opslag van 256GB wil hebben is dat nog eens €200,- extra. Bij ons testmodel is er nog steeds een simkaartslot aanwezig, maar je kunt ook de eSIM gebruiken.

Of dit allemaal nodig is, is uiteraard de vraag. Voor werken op de iPad is 4G genoeg en als je het ons vraagt werkt het gebruik van de persoonlijke hotspot van de iPhone net zo goed. Het ligt er uiteraard ook aan hoe en waar je zoal van plan bent te gaan werken. Nu ik in het bezit ben van de Magic Keyboard Folio, heb ik de neiging om veel meer rechtstreeks op de iPad te typen (deze review is voor een groot deel op de iPad zelf geschreven). Daar heb ik vaak internettoegang voor nodig en als ik iets wil opzoeken pak ik daarvoor net zo makkelijk de iPhone. Zodra ik weer in de buurt van wifi ben worden mijn documenten vanzelf gesynchroniseerd. Dit gebeurt nu 30% sneller, dankzij de nieuw toegevoegde support voor wifi 6.

Batterijduur van de iPad 2022

Batterijduur van 10 tot 24 uur, afhankelijk van gebruik

Opladen via usb-c-poort

20 Watt usb-c-adapter en gevlochten usb-c-naar-usb-c-kabel meegeleverd

Wat de batterijduur betreft is er weinig veranderd ten opzichte van de vorige iPad-modellen. Apple geeft altijd 10 uur als uitgangspunt en dat is ook nu weer het geval. Dit geldt alleen als je constant aan het videostreaming of videobellen bent. Bij normaal gebruik haal je gemakkelijk de volgende dag, als je de iPad ook regelmatig even weglegt en ’s nachts niet aan de lader hangt. We stapten met een batterijstatus van 90% op een acht uur durende vlucht en met wat typen, film kijken en een spelletje doen (niet continu) eindigden we met 40%. Dus het gaat best rap. Die ervaring heb ik overigens ook met mijn iPad mini: je moet toch even goed de batterij checken voordat je de deur uit gaat. Snel opladen is er dan overigens niet bij. Een halfuur aan de meegeleverde lader brengt je van 0% tot 30%, niet genoeg om zo’n lange vlucht te overbruggen. Als je maar één lader hebt en moet kiezen, kun je beter je iPhone aan de lader hangen. Die laadt sneller op en geeft je na een halfuur een langere gebruiksduur.

Apple levert deze iPad nog wel met 20 Watt usb-c-adapter, dus dat is mooi meegenomen. Je krijgt er ook het nieuwere type gevlochten kabel bij. Gezien de batterijduur raad ik aan om er een gewoonte van te maken om deze iPad regelmatig even aan de lader te leggen, bijvoorbeeld als je na een werkdag thuis komt of de avond voordat je op reis gaat.

Accessoires voor de iPad 2022

We noemden al even de vrij hoge instapprijs en de extra kosten die erbij komen als je meer opslag en/of Cellular wil. Maar als je je te buiten gaat aan accessoires, wordt het opeens nog véél duurder. Neem alleen al de nieuwe Magic Keyboard Folio (€300,-), een handig accessoire als je vaak moet typen. Apple verkoopt voor dit model niet meer het Smart Keyboard dat veel goedkoper was, maar de nieuwe variant met toetsen met schaarmechanisme. Daarmee heb je een echt toetsenbord, trackpad en houder, die je in twee delen kunt splitsen op het moment dat je het toetsenbord niet nodig hebt. Ideaal als je je iPad wilt gebruiken voor werk en studie, maar erg prijzig.

Wil je tekenen, dan is dat niet alleen duur, maar sta je ook voor nieuwe hoofdbrekens. De Apple Pencil 1 die je ooit voor €99,- had gekocht is nog steeds bruikbaar. Maar om te koppelen met je nieuwe iPad moet je een speciale adapter aanschaffen die inmiddels een levertijd van 3-4 weken heeft. Apple verkoopt ook de Apple Pencil mét adapter, maar die is met €119,- een stuk duurder dan voorheen. Het gemak van de Apple Pencil 2, waarbij je de tekenpen alleen maar op de zijkant hoeft te plakken, is er niet. In plaats daarvan kom je terecht in een vervelende situatie met adapters, omdat Apple bij het ene product vasthoudt aan de Lightning-poort en bij de andere al is overgestapt naar usb-c. Ik verwacht dat ik de adapter binnen een paar dagen kwijt ben. En de Pencil ook, want die je kun je nergens aan vastmaken. En dan heb ik het nog niet eens over het dopje van de Apple Pencil, die je eraf moet halen om hem op te kunnen laden of te koppelen.

Overigens heb je de usb-c-naar-Lightning-adapter niet per se nodig om de Apple Pencil op te laden, want je kan hem ook in een Lightning-kabel steken (wel met Lightning-adapter…) of gewoon onderin je iPhone steken. Totdat die ook overstap naar usb-c, natuurlijk. Voor het koppelen heb je de nieuwe adapter in ieder geval wél nodig, dus het is echt een vereiste. Ook al heb je hem misschien maar één keer nodig.

Ben je van plan om de Pencil vaak te gebruiken om te tekenen, dan raden we aan om voor de iPad Air 2022 te kiezen, die we voor €649,- bij Amazon zagen, met met de Apple Pencil 2 werkt en een veel prettiger scherm heeft, zonder het holle geluid van een niet-gelamineerd scherm. Dit biedt je veel meer gebruiksgemak en met één zoekgeraakte Apple Pencil heb je de kosten er al uit. Wat Apple heeft gedaan met de Pencil is écht niet tof. Het komt waarschijnlijk omdat er vanwege de verplaatste frontcamera geen ruimte was voor de oplaadmagneten van de Apple Pencil. Maar dan had Apple wel een beter alternatief kunnen vinden dan deze akelige oplossing met adapters.

Camera’s van de iPad 2022: de frontcamera steelt de show

Camera aan de achterkant steekt nu iets uit

12 megapixel achtercamera (was 8 megapixel) is een goede upgrade

Frontcamera aan de lange kant is een enorme verbetering

12 megapixel frontcamera met 122 graden blikveld

Video tot 4K

Geen Filmmodus, geen portretmodus

Het meest interessante bij de iPad 2022 is dat Apple voor het eerst bij een standaardmodel iets nieuws introduceert: dit is de eerste iPad waarbij de frontcamera aan de lange kant zit. Bezitters van een iPad Pro of iPad Air zullen vast een beetje jaloers zijn. Je bent namelijk veel beter in beeld: vanuit een hogere positie in het midden en niet vanuit een akelige hoek aan de zijkant, zodat een eventuele dubbele kin extra nadruk krijgt. Maar gebruikers van een iPad Pro/Air hebben wél het gemak van de Apple Pencil 2 en dat is bij deze nieuwe iPad niet het geval. Dit heeft zoals eerder gezegd waarschijnlijk te maken met de verplaatsing van de camera, waardoor er geen ruimte in de zijkant over was voor de Pencil-magneten en draadloze oplaadmodule voor de schrijfpen. Jammer, want nu kun je de Pencil niet vastplakken en gaat het koppelen lastiger. We zijn benieuwd hoe dit bij de komende modellen van de iPad Pro/Air gaat uitpakken en of het Apple daar wél lukt om de Apple Pencil aan de zijkant op te laden én de frontcamera naar diezelfde kant te verplaatsen. Dat is wat ons betreft de beste combinatie, maar dat is nu nog toekomstmuziek.

De 12 megapixelcamera aan de voorkant heeft een grotere (ultrawide) kijkhoek, waardoor je beter in beeld bent tijdens het videobellen. Dankzij Center Stage zit je altijd in het midden. Deze functie vergt nog altijd wat gewenning, vanwege het ‘zwevende’ effect. Het lijkt alsof de camera wat om je heen zwenkt om de juiste hoek te vinden. De camera werkt overigens uitstekend: in de gedimde cabine van een vliegtuig werd het beeld wat opgelicht, zodat een gesprekspartner je gezichtsuitdrukkingen goed kan zien. Het beeld is niet superscherp en daardoor wat flatteuzer bij oneffenheden, maar wel helder. Door de plaatsing van de camera zul je deze iPad ook wat vaker in een landschapshouding gaan gebruiken, zeker als je de toetsenbordhoes aanschaft.

Aan de achterkant heeft de camera ook betere specs gekregen, namelijk van 8 naar 12 megapixel. Je kunt er nu zelfs 4K-video’s mee opnemen. Voor ons voegt dit niet zoveel toe, omdat we het prettiger vinden om de iPhone-camera hiervoor te gebruiken.

Software op de iPad 2022

Standaard geleverd met iPadOS 16

Vrijwel alle softwarevernieuwingen krijg je ook op eerdere iPads

De iPad 2022 draait standaard op de nieuwste versie iPadOS 16, waarbij je gebruik kunt maken van bijna alle functies. Een paar ontbreken, zoals Stage Manager en het aansluiten van een extern display. De overige functies van iPadOS 16 heb je wel tot je beschikking en ze werkten tijdens het testen moeiteloos. Deze iPad is snel genoeg voor al je dagelijkse taken. Doe je aan professionele videobewerking, dan weet je al dat er Apple-devices zijn die beter aan jouw behoeften voldoen, dus daar zullen we deze iPad niet op beoordelen. De eerdere standaard iPads waren al goed in de gebruikelijke activiteiten en met de verbeterde features en de snellere chip, valt hier weinig meer te wensen. De echte test komt natuurlijk als deze iPad vijf jaar oud is, maar ook dan denken we dat de iPad 2022 nog steeds een prima oplossing is voor internetten, e-mailen, videobellen en films kijken. Zeker door de komst van het Magic Keyboard Folio is dit ook een tablet waarmee je werk kunt verzetten. Daarmee voelt het bijna als een echte laptop, al zijn er nog steeds wat beperkingen door iPadOS.

Feit is wel, dat veel functies en apps ook werken op de iPad 2021 en op veel andere eerdere modellen, zoals het terughalen van iMessage- en mailberichten en de nieuwe Freeform-app. Dus wie het nieuwe uiterlijk niet zo belangrijk vindt, hoeft helemaal niet te upgraden en heeft toch het gevoel dit jaar weer iets nieuws te hebben. We hebben een aparte iPadOS 16 review als je meer wil weten over de verschillende verbeteringen.

Bekijk ook iPadOS 16 review: meer Mac dan ooit (maar is dat wel goed?) Met iPadOS 16 probeert Apple van de iPad nog meer een 'echte' computer te maken. Dat probeert het bedrijf eigenlijk ieder jaar, maar hoe brengen ze het er nu vanaf? Lees in deze review hoe wij de nieuwe grote update ervaren.

Voor wie is de iPad 2022?

We zeiden het al: de standaard iPad was altijd het instapmodel dat we iedereen konden aanraden. Weet je niet goed wat je wil en ga je je iPad voor simpele taken gebruiken? Kies gewoon de standaard iPad en je hebt er jaren plezier van. Met een neutraal uiterlijk, neutrale kleuren en een prijskaartje onder de vierhonderd euro was dit de iPad voor iedereen.

Maar in 2022 is alles anders. De line-up is verwarrend geworden. De adviesprijs van de iPad 2022 is met tweehonderd euro gestegen, waardoor het geen instapmodel meer is. Wie zit hierop te wachten? We begrijpen er niet zoveel van. Misschien is er een kleine groep mensen die zo verrukt is over de nieuwe kleurtjes dat ze er meteen eentje in huis halen, maar deze iPad moest het nu juist hebben van de lage instapprijs. Het belangrijkste argument om er eentje te kopen is weg. Bovendien is het assortiment nu erg rommelg: er is een iPad 2021 voor wie weinig te besteden heeft, een iPad mini 2022 voor mensen die een klein scherm willen en een iPad Air en iPad Pro voor wie betere specs wil. Daar komt nu een iPad 2022 bij, bedoeld voor… tja, voor wie eigenlijk? Niemand?

Apple geeft er bovendien een verkeerd signaal mee af. In een periode dat mensen met steeds duurdere boodschappen en hoge energiekosten te maken hebben, is het op de markt brengen van een onzinnig en veel te duur tussenmodel een rare keuze. Het wekt eerder de indruk dat Apple een bord voor z’n kop heeft, dan begrip wat de klant wil. We weten dat Apple altijd naar nieuwe inkomstenbronnen zoekt om nog rijker te worden en trucs heeft om je naar duurdere modellen te lokken. Maar voor ons maakt het één ding duidelijk: we slaan dit jaar maar eens een keertje over. Dat geldt trouwens ook voor de iPhone, waarvan de prijzen in Europa ook absurd zijn gestegen.

Score 7 iPad 2022 (10e generatie) €589 Voordelen + Vernieuwd design ziet er goed uit

Goede batterijduur

Groter scherm van 10,9-inch

Betere positie voor frontcamera

Verbeterde camera en prestaties Nadelen - Geen gelamineerd display, geeft hol geluid

Scherm spiegelt, geen antireflectielaag aanwezig

Geen support voor Stage Manager

Onhandig in combinatie met Apple Pencil 1 (adapters nodig)

Geen 128GB opslag mogelijk

Extreme prijsverhoging, ook vrij prijzige accessoires

Maakt iPad line-up onlogisch en onbegrijpelijk

Conclusie iPad 2022 review

De iPad 2022 (tiende generatie) is een uitstekende tablet voor een doorsnee gebruiker. Je krijgt niet alle functies van de duurdere modellen, maar het totaalpakket is compleet genoeg om alle gangbare activiteiten ermee uit te voeren. Het nieuwe design en de vrolijke kleuren brengen je in de verleiding om dit nieuwe model te kopen. Maar wie met een nuchtere blik naar het totale aanbod kijkt en de meest verstandige keuze wil maken, kiest voor de iPad 2021. Die is honderden euro’s goedkoper, vereist geen adapters en is vrijwel net zo krachtig. De iPad 2022 laat weliswaar de toekomst zien van Apple’s instapmodel, maar om aan die toekomst mee te kunnen doen ben je wel heel duur uit. Hét grootste pluspunt voor veel mensen (lage prijs door hergebruik van onderdelen) ontbreekt bij de iPad 2022. Wil je toch het nieuwe design, dan kun je beter voor de iPad Air 2022 kiezen (of de goedkopere iPad Air 2020, als je die nog kan vinden). Je bent dan waarschijnlijk wel wat duurder uit, maar als je toch al zoveel geld uitgeeft maakt dat beetje extra misschien ook niet zo veel meer uit.

iPad 2022 kopen

De iPad 2022 is inmiddels verkrijgbaar bij Apple en diverse winkels. Koopjes zijn er nog nauwelijks te halen. Om je gebruiksgemak helemaal compleet te maken is er de Magic Keyboard Folio van €299,-.