Een last-minute verjaardagscadeau of kerstcadeau kun je ook vanaf je iPhone of Mac regelen. Geef een muzieknummer, muziekalbum of een film cadeau vanuit je luie stoel. Je kunt ook boeken cadeau geven en iemand verrassen met een app of game als cadeau. Heb je echter te maken met een echte muziekfanaat of filmfan, dan is het misschien leuker om iets cadeau te doen waar de ontvanger pas echt blij van wordt! Weet je echt niet wat je moet kiezen, dan kun je eventueel ook iTunes-tegoed cadeau doen. Met een iTunes-cadeaukaart kan de ontvanger zelf iets uitkiezen.

Muziek cadeau geven

Vanuit de iTunes-app op de iPhone en iPad kun je muzieknummers cadeau geven. Je betaalt via je eigen iTunes-tegoed of een andere methode en de ontvanger krijgt een code waarmee hij of zij het nummer gratis kan downloaden via een eigen account. Je kunt ook een compleet album cadeau geven. Je hoeft alleen het e-mailadres van de ontvanger te weten. De gelukkige ontvanger bepaalt zelf via welk Apple ID het item wordt gedownload.

Zo werkt het:

Open de iTunes Store-app op je iPhone of iPad. Ga naar het tabblad Muziek. Kies een muzieknummer of muziekalbum uit om cadeau te doen. Tik op de deelknop rechtsboven om het deelmenu te openen. Kies Geef cadeau. In het volgende scherm kies je de ontvanger en het moment dat je het cadeau wil versturen. Je kan ook een persoonlijk bericht toevoegen. Kies een thema om het cadeau in te versturen.

Je rekent vervolgens af via je eigen ingestelde betaalgegevens. De ontvanger krijgt nu een code die hij/zij kan inleveren om de muziek te downloaden.

Een film cadeau geven

Je kunt ook een film cadeau geven. Dit werkt op een soortgelijke manier:

Open de iTunes Store-app op je iPhone of iPad. Ga naar het tabblad Films. Kies een film om cadeau te doen. Tik op de deelknop rechtsboven om het deelmenu te openen. Kies Geef cadeau. In het volgende scherm kies je de ontvanger en het moment dat je het cadeau wil versturen. Je kan ook een persoonlijk bericht toevoegen. Kies een thema om het cadeau in te versturen.

Je rekent vervolgens af via je eigen ingestelde betaalgegevens.

Muziek en films cadeau doen op de Mac

Sinds de introductie van de Muziek-app op de Mac is het een stuk lastiger geworden om muziek cadeau te doen. Voorheen had je de iTunes-app met bijbehorende iTunes Store. Er is nu wel een omweg, maar handig is het niet. Het gaat het makkelijkst wanneer jij het album in kwestie ook al in je bibliotheek hebt staan, al dan niet via Apple Music. Heb je een abonnement op Apple Music? Voeg het muziekalbum dan even toe aan je bibliotheek. Je kunt hem later eventueel verwijderen.

Het is sinds het verdwijnen van iTunes op de Mac niet meer mogelijk om een film cadeau te doen.

Open het muziekalbum in de Muziek-app. Klik met je rechtermuisknop op de albumhoes of de single, en kies voor Toon in iTunes Store. Klik op het omlaag wijzende pijltje naast de prijs. Klik op Geef Album cadeau. Gaat het om een los nummer, dan staat hier uiteraard een andere tekst. Je komt nu op een scherm waar je het e-mailadres van de ontvanger en een optionele boodschap kunt intikken. Ook kun je aangeven op welke datum het cadeau verstuurd moet worden. Op de aangegeven dag ontvangt deze persoon een e-mail met een downloadlink om het item gratis te downloaden.

Wil je het cadeau liever op een speciaal moment weggeven, dan kun je ook een tegoedbon afdrukken via je eigen printer.

Je kunt helaas niet meerdere artikelen tegelijk cadeau geven. Wat wel mogelijk is, is dat je één album aan meerdere ontvangers geeft (waarbij je natuurlijk wel meermaals moet betalen).

Er zijn nog meer geschenkideeën bij Apple. Geef een boek cadeau of misschien vindt iemand een app of game als cadeau leuk om te krijgen. Weet je echt niet waar iemand blij van wordt, denk dan eens aan iTunes-tegoed geven.

Zoek je een last-minute cadeau, maar wil je liever iets anders geven dan digitale media? Kijk in onze aparte tip voor andere opties!