Elk jaar hopen we weer dat er grote verbeteringen zijn op het gebied van accu en oplaadmogelijkheden. We nemen je mee in de laatste geruchten omtrent het opladen van de iPhone 17.

Niemand zit te wachten op een lege iPhone-batterij, maar soms ontkom je er niet aan. Dan wil je natuurlijk zo snel mogelijk weer een volle accu. Toch lijkt Apple dit jaar geen grote sprong te maken in snelladen met de iPhone 17, als we de laatste geruchten mogen geloven. Hoe dat precies zit, lees je hier.

‘35W opladen met kabel’: wat betekent dit in de praktijk?

Voor wie zijn iPhone vaak tussendoor snel wil opladen, is er mogelijk toch een beetje goed nieuws: volgens MacRumors krijgt de iPhone 17-serie een kleine, maar welkome upgrade op het gebied van snelladen. Apple zou de maximale laadsnelheid via usb-c verhogen naar 35W, een lichte verbetering ten opzichte van de 30W die de iPhone 16 Pro-modellen officieel ondersteunen. Hoewel sommige gebruikers vorig jaar al snelheden tot 37W haalden met een krachtige adapter, lijkt Apple nu expliciet een hogere snelheid mogelijk te maken op alle uitvoeringen van de iPhone 17-serie. We weten echter nog niet zeker of die 35W de stabiele constante oplaadsnelheid is. De informatie is afkomstig van analist Jeff Pu, die niet altijd juiste voorspellingen weet te geven. De verhoging naar 35W betekent dat gebruikers hun iPhone iets sneller kunnen opladen dan voorheen. Toch blijft Apple achter op sommige Android fabrikanten, die laadsnelheden van 100W of meer aanbieden.

Wil je nou lezen hoe jij je telefoon het beste kan opladen en zo goed mogelijk je batterij kan behouden, lees dan vooral deze handleiding over het opladen van je iPhone eens door.

Bekijk ook iPhone opladen FAQ: de belangrijkste feiten en fabels over opladen Je kunt de iPhone op verschillende manieren opladen. Wat is de beste manier om je iPhone op te laden: met een kabel, draadloos, met snelladen of een powerbank? En welke manier van opladen is het minst schadelijk voor je iPhone-batterij?

MagSafe en draadloos opladen: ook verbeteringen?

Net als bij eerdere iPhones blijft draadloos opladen via MagSafe een optie. Momenteel is daarin de maximale snelheid 25W bij de iPhone 16-serie met de nieuwste versie van Apple’s MagSafe-lader. We verwachten dat dit ongewijzigd blijft bij de iPhone 17-serie. Ook verwachten we dat Apple opnieuw de Qi2-standaard zal omarmen, waarmee draadloos opladen tot 15W mogelijk is.

Bekijk ook Draadloos opladen van je iPhone, Apple Watch en meer: alles wat je wilt weten Hoe werkt draadloos opladen? In deze uitleg lees je alles over draadloos opladen van iPhone, Apple Watch, AirPods, de Qi2 standaard en meer.

Wanneer weten we meer?

De iPhone 17-serie wordt naar verwachting in september 2025 aangekondigd. Tot die tijd zullen er ongetwijfeld meer details naar buiten komen over de snellaadmogelijkheden en andere innovaties. Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom de nieuwe iPhone 17, volg dan ons nieuwsoverzicht.