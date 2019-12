In deze gids vind je de beste apps voor kerstrecepten op iPhone en iPad. Zo zet je iets bijzonders op tafel, dankzij recepten die je van het iPhone- of iPad-scherm kunt aflezen.

Kerstrecepten-apps op je iPhone en iPad

Wie aan kerst denkt zal niet alleen aan kerstbomen, cadeaus en familie denken, maar ook aan wildgebraad, cranberrychutney, kalkoen en kerstkransjes. Eten, kortom. Voor de komende eet- en feestdagen zetten we daarom een aantal kerstrecepten-apps voor je op een rij, waarmee je een kerstmenu kunt samenstellen en recepten kunt vinden. Ga er dus even goed voor zitten en probeer een mooi menu samen te stellen. Of verlekker je aan de foto’s en geef een eigen twist aan al het heerlijks dat voorbij komt. Aan een tekort aan inspiratie zal het niet liggen.

iCulture adviseert: Albert Heijn

Voorheen had Albert Heijn de Allerhande Koken-app, maar tegenwoordig vind je de recepten ook gewoon in de Albert Heijn-app. In het aparte onderdeel recepten vind je een lijst van alle recepten die nu in het gedrukte magazine staan. Per recept zie je precies hoe lang je ervoor in de keuken moet staan. De app geeft ook aan voor hoeveel personen het gerecht is. Bij de lijst ingrediënten zie je precies wat je allemaal in huis moet halen en met één tik op de knop voeg je alles toe aan je boodschappenmandje. De app heeft ook een kookstand, waardoor de lijst met ingrediënten en de stappen die je moet nemen wat groter afgebeeld zijn. Via de zoekfunctie kan je filteren op voor-, hoofd- of nagerecht of allerlei andere criteria. Ook voeg je recepten toe aan een favorietenlijst.

Al helemaal handig is de nieuwe functie om een eigen kerstmenu samen te stellen. Deze vind je door op de grote, paarse afbeelding te tikken in het recepten-tabblad. Je kunt hier je complete menu in vastleggen, van voorgerecht tot bijgerechten en nagerecht. Per gang krijg je suggesties met daarbij alle benodigde instructies en ingrediënten. Weet je dus niet goed wat je moet maken voor je gasten, laat je dan inspireren door Albert Heijn. Je kunt de app natuurlijk ook gebruiken als je bij een andere supermarkt je boodschappen haalt, maar het assortiment kan wel verschillen.

Jumbo

Doe je liever je boodschappen bij de Jumbo, dan hebben ook zij een app met allerlei recepten. Het tabblad Recepten onderin toont in eerste instantie een algemeen overzicht met duizenden recepten. In de lijst met recepten kun je filteren op Gelegenheid > Kerst om de feestelijke recepten te zien. Maak bijvoorbeeld deze leuke aardappelroosjes, of bak je eigen kerststol. De recepten staan kriskras door elkaar heen, dus maak vooral gebruik van de filters: Kerst én Nagerecht bijvoorbeeld.

Via het kopje Boodschappen scroll je helemaal naar onderen voor het onderdeel Thema’s. Je vindt hier een overzicht van allerlei kerstproducten. Wil je zelf niet urenlang in de keuken staan en bijvoorbeeld een gourmetschotel op tafel zetten, dan vind je hier alles wat je voor een geslaagd diner moet hebben.

Kitchen Stories

Kitchen Stories is een mooie app waarmee iedereen kan leren koken. De app is een bron van inspiratie voor allerlei recepten. Of het nu gaat om het maken van een bechamelsaus of het in elkaar zetten van een complex kerstdiner, Kitchen Stories legt het je allemaal haarfijn uit. De app is daarbij vooral heel erg grafisch. Dankzij video’s en duidelijke foto’s weet je precies wat je moet doen. Geen idee hoe je snel kruiden fijn kan hakken? Kitchen Stories legt het voor je uit. Filter op ‘Kerstmis’ en je ziet gerechten die indrukwekkend genoeg zijn om op tafel te zetten.

Je kunt met Kitchen Stories niet alleen kerstrecepten delen, maar door een account aan te maken met bijvoorbeeld je Facebook-profiel kun je ook gerechten opslaan en als favoriet markeren. Je geeft eenvoudig aan voor hoeveel mensen je wil gaan koken en de hoeveelheden voor de ingrediënten worden automatisch aangepast. Naast de iPhone- en iPad-app is Kitchen Stories ook nog beschikbaar voor de Apple TV, waardoor je alle recepten op je televisie kunt bekijken. Met de Apple Watch-app maak je een eigen boodschappenlijstje.

Receptenmaker

Deze Nederlandse app laat je gemakkelijk je eigen recepten toevoegen en opslaan. Je kunt ook recepten van websites toevoegen dankzij de handige integratie in de app. Er zitten zelfs kookboeken ingebouwd. Ben je aan het koken, dan zorgt de bijbehorende Apple Watch-app voor je kookwekker. Dat houdt je keuken net wat opgeruimder, en vergeet je nooit waar hij ook alweer stond. Er is ook een kookstand waarbij het scherm niet uitschakelt en de ingrediënten wat groter worden afgebeeld.

Krijg je tijdens je kerstdiner complimenten voor je kookkunsten, dan kun je je recepten ook eenvoudig delen vanuit de app. Of je houdt het geheim, dat kan natuurlijk ook. Receptenmaker kan dit jaar ook automatisch de ingrediënten schalen op het aantal personen. Ook wordt de aangeraden dagelijkse hoeveelheid (ADH) voor meerdere je berekend.

BBC Good Food

Kookliefhebbers kennen BBC Good Food ongetwijfeld. De populaire receptensite van de BCC wordt gemaakt door de commerciële tak van de BBC en bevat meer dan 10.000 recepten. In de app van GoodFood moet je eerst een account aanmaken voordat je toegang krijgt tot de recepten. Tik op All Christmas om een overzicht te krijgen van de collecties met kerstrecepten. Vervolgens kies je op subthema’s zoals Boxing Day, Christmas Brunch of Christmas Buffet.

Blader bijvoorbeeld door de 50 glutenvrije recepten. Je kunt favoriete recepten opslaan, de voedingswaarde bekijken en onderaan kijken welke andere kerstrecepten er goed bij passen. Een handige functie van de BBC Good Food app is de kookstand. Helaas kun je hiermee niet gaan luieren op de bank, want het koken moet je wel zelf doen. De kookstand zorgt ervoor dat je scherm niet uitschakelt als je bezig bent met koken. Zo krijg je geen vieze vingerafdrukken op je scherm.

Nog meer kerstrecepten en tips

Green Kitchen (€4,49, iPhone/iPad + IAP , iOS 11.0+) - Als je graag een groene kerst wil, dan is dit de receptenapp die je moet hebben. Je vindt er allerlei vegetarische gerechten, waarbij gelet wordt op het aantal gluten en suikers.

, iOS 11.0+) - Als je graag een groene kerst wil, dan is dit de receptenapp die je moet hebben. Je vindt er allerlei vegetarische gerechten, waarbij gelet wordt op het aantal gluten en suikers. Yummly Recipes + Shopping List (gratis, iPhone/iPad/ TV + IAP , iOS 12.0+) - Deze populaire app ziet er leuk uit en biedt allerlei recepten in het Engels. Je krijgt bij elke stap duidelijke instructies en er zitten meer dan 1 miljoen recepten in. Op basis van je voorkeuren krijg je een recept voorgeschoteld. Werkt samen met Apple’s HealthKit.

+ , iOS 12.0+) - Deze populaire app ziet er leuk uit en biedt allerlei recepten in het Engels. Je krijgt bij elke stap duidelijke instructies en er zitten meer dan 1 miljoen recepten in. Op basis van je voorkeuren krijg je een recept voorgeschoteld. Werkt samen met Apple’s HealthKit. Vivino: Bestel de juiste wijn (gratis, iPhone, iOS 11.0+) - Een kerstdiner is niet compleet zonder een goed glas wijn. Vivino is een goede wijn-app waarin de smaken van gebruikers samenkomen, zodat je altijd met een geschikte fles wijn aan tafel zit. Met de scanner maak je een foto van het etiket, zodat je direct reviews en andere belangrijke informatie kunt lezen.

Daarnaast hebben we een algemene lijst met de beste Nederlandse recepten-apps voor iPhone en iPad. Genoeg kerstrecepten dit jaar!