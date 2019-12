Heb je altijd al een virtuele kerstversie van jezelf willen maken? Met Memoji kan dat, want je kan je eigen Memoji een kerstmuts geven. In deze tip laten we zien hoe je je Memoji van een feestelijke muts en eventueel een witte baard voorziet.

Kerst Memoji

Memoji zijn Apple’s aanpasbare versies van de Animoji, de bewegende poppetjes die bewegingen van je hoofd volgen. Memoji kun je aanpassen met baarden, brillen en andere gezichtskenmerken, maar je kan een Memoji ook een vrolijke kerstmuts geven. Zo maak je je eigen kerst Memoji.

Memoji met kerstmuts

Hieronder staat hoe je jouw eigen Memoji een kerstmuts geeft. Dit werkt ook op iPhones en iPads zonder TrueDepth-camera. Je kunt zonder deze camera alleen gebruikmaken van Memoji Stickers, omdat de iPhone jouw gezichtsuitdrukking niet kan lezen.

Voordat je aan de slag gaat, maak je je eigen Memoji. In onze tip over Memoji lees je hoe je stap voor stap je Memoji samenstelt en aanpast, zodat deze zoveel mogelijk op jou lijkt. Daarna volg je deze stappen:

Ga naar een iMessage-gesprek en tik in de applade op het icoon met de drie gezichten. Kies de eerder gemaakte Memoji. Tik dan op de drie stipjes en kies voor Wijzig. Scroll in de menubalk horizontaal naar de laatste optie Hoofddeksels. De kerstmuts staat in het midden van de zesde rij van boven. Tik deze aan. Ga dan weer naar boven en veeg naar links in de kleurenbalk. Kies de laatste optie met de verschillende kleurtjes. Kies rood om de kerstmuts rood te maken. Tik op Gereed.

Je kerst Memoji is nu helemaal klaar om te gebruiken! Je kunt deze nu als sticker versturen in iMessage, maar ook in WhatsApp. Heb je een TrueDepth-camera, dan kun je je boodschap inspreken en verstuur je kerstboodschap naar een vriend of vriendin (alleen via iMessage).

Kerstman Memoji

Wil je liever een echte kerstman maken, dan kan dat natuurlijk ook. Je maakt dan gewoon een nieuwe Memoji met baard en muts en je hebt je eigen kerstman. Dit doe je zo:

Open de Berichten-app en ga naar een iMessage-gesprek. Tik in de applade op het icoon met de drie gezichten. Selecteer het plusje om een nieuwe Memoji te maken. Kies een geschikte huid, huidskleur, gezichtsvorm, leeftijd en neus en ogen. Kies de vorm die jij het beste bij de Kerstman vindt passen. Bij Kapsel kun je het beste voor kaal kiezen met een beetje haar aan de zijkanten. Vergeet niet om wit als kleur te kiezen. Kies hiervoor eerst de knop met meerdere kleuren, kies voor grijs en versleep deze helemaal naar rechts om voor wit te kiezen. Doe hetzelfde bij de wenkbrauwen. Kies een geschikte baard en snor bij Gezichtshaar. Er zijn veel combinaties van baarden en snorren, dus kies degene die jij het beste vindt passen. Vergeet niet de kerstmuts te kiezen bij het kopje Hoofddeksels. Tik op Gereed om jouw Kerstman Memoji op te slaan.

Wil je meer weten over Memoji en Animoji? In onze artikelen lees je hoe je een Memoji maakt en welke Animoji er allemaal zijn. Zijn de vrolijke plaatjes helemaal niets voor jou? Dan kan je de Memoji-stickers verwijderen uit je toetsenbord.