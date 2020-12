Kerstkaarten versturen was nog nooit zo makkelijk dankzij allerlei kaartenapps. Je hoeft niet door de kou en de regen naar de winkel om leuke kerstkaarten te vinden en je hoeft geen postzegels te kopen. Dat is tijdens de coronacrisis overigens ook het verstandigste. Er is voldoende keuze uit kaarten apps voor iPhone, waarmee je gedrukte kerst- en nieuwjaarskaarten via de post kunt laten bezorgen.

Kerstkaarten sturen vanaf je iPhone

Wij maakten een selectie van de leukste iPhone- en iPad-apps om je kerstkaarten te versturen. Dit artikel gaat over gedrukte kerstkaarten, die je via apps kunt bestellen. Voor last-minute digitale kerstgroeten hebben we een apart lijstje.

iCulture adviseert: PostNL

Sinds een paar jaar is het met de PostNL-app mogelijk om je eigen kaarten te versturen, onder andere die van Hallmark. Dit gaat heel eenvoudig: je opent de app en tikt onderaan op Versturen. Onderin selecteer je Fotokaart. Al voor €2,59 inclusief postzegel verstuur je een eigengemaakte kaart. PostNL heeft geen collectie van standaard kerstkaarten, dus het maken van je eigen kaart met een foto is een vereiste. Wel heb je keuze uit verschillende kaders in winterthema’s. Je schrijft je boodschap, kiest een lettertype en selecteert de ontvangers.

Je kan meerdere kaarten tegelijk versturen, maar ze hebben dan wel allemaal dezelfde tekst. De kaart is 12 bij 17 centimeter. Je kunt kiezen uit ansichtkaarten zonder envelop (€2,59) en gewone kaarten mét envelop (€3,65).

Greetz

Jarenlang werd de Greetz app niet bijgewerkt, maar in 2020 is hij eindelijk weer terug van weggeweest. Met de app van deze bekende dienst stuur je kerstkaartjes vanaf €2,66 per stuk. Koop je er meer, dan krijg je korting. Greetz maakt het je eenvoudig om een kaart te bewerken met je eigen foto’s en teksten. Qua keuze zit je hier helemaal goed, want er zijn honderden opties.

Op de productpagina zie je per kaart wat ‘ie kost en hoeveel korting je krijgt als je er meer koopt. Je kunt de kaarten naar jezelf laten sturen of naar alle ontvangers. Let op dat iedereen wel dezelfde kaart krijgt als je alles in één keer bestelt. Je kunt wel meerdere kaarten toevoegen, maar die moet je dus ook allemaal apart bewerken.

Omapost

Als je je oma een kerstkaartje wil sturen, kun je het ook extra persoonlijk maken met Omapost. Omapost is een dienst waarmee je je oma op de hoogte kunt houden van je online leven. Je kunt zelf foto’s toevoegen en er een persoonlijke boodschap bij zetten, zodat je oma deze afgedrukt in de brievenbus ontvangt. Als je er dus wat winterse foto’s bij doet, maak je zo een persoonlijke kerstkaart. Mocht je ook een andere oma blij willen maken met een kerstkaart, dan kun je ook een oma adopteren. Het versturen van een kaartje kost €2,50, maar je maakt dan wel meteen iemand heel erg blij. Dit jaar heeft de app eindelijk weer updates gekregen na jaren radiostilte.

Postagram

Postagram biedt een beperkte selectie uit kerstkaarten, waarbij je heel eenvoudig je eigen foto kunt toevoegen. Let wel op, dat de app alleen vierkante fotoframes biedt waardoor je genoodzaakt bent om je foto’s soms ietwat bij te snijden. Schrijf daarna een leuke kerstwens erbij en vul het adres van de ontvanger in.

De speciale Postagram Plus-kaarten met bijvoorbeeld een kerstthema zijn iets duurder. Erg leuk aan Postagram is dat je de foto uit de kaart kunt drukken om ‘m voor altijd te bewaren, in te lijsten of op de open haard te zetten. Let er wel op dat Postagram oorspronkelijk uit Amerika komt en de bezorging daardoor langer kan duren. Ook ben je daardoor $2,99 kwijt in plaats van $1,99.

Popcarte

Popcarte bevat een leuke collectie kerst- en nieuwjaarskaarten, al is het aanbod niet erg groot. Wel zijn ze ideaal als je je eigen foto op de kaart wilt zetten. Popcarte verscheept de kaarten binnen 48 uur na de bestelling. De app is wel in het Frans.

Je kunt bij het maken van je kaart gebruikmaken van foto’s uit de camerarol, Facebook of Instagram, voegt een eigen bericht toe en kunt zelfs met het puntje van je vinger een persoonlijke tekst schrijven. De kaarten worden op goed papier gedrukt in verschillende formaten en worden wereldwijd verstuurd vanuit de drukkerij in Europa. De kaarten zijn te koop vanaf €1,10 per stuk.

MyPostcard

MyPostcard is een app met redelijk wat opties als het gaat om je kaart persoonlijk maken. Je kunt het frame, lettertype en meer aanpassen. Uiteraard heb je ook de mogelijkheid om een zelfgemaakte foto toe te voegen. Binnen Nederland duurt het 3 tot 5 werkdagen om de kaart te drukken en versturen. Voor €2,29 koop je een ansichtkaartformaat, en voor €3,99 krijg je een dubbele kaart. De prijzen zijn inclusief verzendkosten.