Kerstfilms bij Disney+

Voor een vast bedrag per maand krijg je toegang tot de enorme collectie Disney-series en -films. Ook dit jaar zijn er weer een paar mooie nieuwkomers bij, maar je vindt in de collectie ook heel veel favorieten van voorgaande jaren. We hebben ze voor je uitgesplitst in nieuwe films.

Geen abonnee van Disney+ ? Geen probleem, we hebben binnenkort ook kerstfilmlijsten van Apple TV+ , Netflix en een algemene lijst.

Kerstfilms 2022 bij Disney+:

The Santa Clauses (2022) – Scott Calvin is bijna 30 jaar lang kerstman geweest, ofwel Santa Claus. Maar nu begint de magie zo langzamerhand te vervagen. Scott krijgt het steeds moeilijker met zijn veeleisende taak, maar dan ontdekt hij iets wat hem aan het denken zet over zijn rollen als Santa en als vader. Bekijk de trailer.

(2022) – Geen klassiek ballet, maar een nieuwe variant met hip-ho, die zich afspeelt in New York. Het ballet is vervangen door moderne dansers. Bekijk de trailer. Strange World (2022) – Vanaf 23 december 2022 te zien op Disney+. Een science-fiction actiefilm over een familie van avonturiers. Een paar weken geleden nog in de bioscopen en nu al streaming te zien. Met Jake Gyllenhaal, Jaboukie Young-White, Gabrielle Union en Lucy Liu. Bekijk de trailer.

Recente kerstfilms bij Disney+:

Home Sweet Home Alone (2021) – De tienjarige Max Mercer blijft per ongeluk alleen thuis achter als zijn familie met de feestdagen naar Japan gaat. Als een getrouwd stel dat op zoek is naar een kostbaar erfstuk, het huis probeert binnen te dringen, is het aan Max om het tweetal koste wat kost buiten te houden.

Godmothered (2020) – Een vrouw besluit de brief van een 10-jarig meisje in nood te beantwoorden. De brief blijkt echter al behoorlijk oud en het meisje is ondertussen een 40-jarige alleenstaande moeder, gespeeld door Isla Fisher.

Noelle (2019) – Anna Kendrick speelt Noelle Kringle. Haar broer moet dit jaar de rol van de kerstman gaan spelen, maar bakt er niets van. Noelle moet ingrijpen om het feest te redden.

Oudere kerstfilms op Disney+

The Search for Santa Paws (2010) – Nadat de kerstman zijn geheugen is kwijtgeraakt moeten Paws, weesmeisje Quinn, haar nieuwe vriendin Will en een groep pratende honden de kerstman redden.

