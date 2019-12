Kerstdiner fotograferen met deze tips

Jaja, we weten het: je moet tijdens het kerstdiner volledige aandacht hebben voor je familie en vrienden. Maar als iemand zich vreselijk heeft staan uitsloven voor het kerstdiner, wil je dat toch even snel fotograferen. Dat moet natuurlijk voordat de borden leeg zijn en het buffet is leeggeruimd. Daarom geven we vijf handige tips waarmee je ervoor zorgt dat het eten op je bord er smakelijk uit ziet, zodat je het met een gerust hart kunt delen op Instagram, Snapchat of Facebook om je vrienden jaloers te maken. Kijk ook naar onze lijst met de beste foodfoto-apps voor de iPhone, omdat die apps vaak nét de juiste filters hebben om je eten er nog lekkerder uit te laten zien.

Dit zijn de beste tips voor het fotograferen van je kerstdiner:

#1 Let op de belichting (en pas het zelf aan)

Tijdens het kerstdiner staan er waarschijnlijk kaarsjes op tafel en moet je het verder doen met het licht van de kerstboom. Dat is heel sfeervol, maar voor een foto van je eten kan het net iets te donker zijn. Zet dus even een extra lampje aan en zorg er in ieder geval voor dat je de flitser van je iPhone niet hoeft te gebruiken. Een geflitst bord met eten ziet er namelijk direct minder smakelijk uit. Pas zelf de belichting aan door een foto te focussen en vervolgens met je vinger omhoog of omlaag te bewegen om de fotobelichting lichter of donkerder te maken.

Bekijk ook Zes tips voor mooie foto-belichting op je iPhone en iPad Hoe voorkom je donkere en overbelichte foto's met de camera van je iPhone en iPad? iCulture geeft je zes tips waar je meteen mooiere foto's mee kunt maken.

Heb je één van de nieuwste iPhones van de iPhone 11-serie? Dan kan je ook je voordeel doen met de nachtmodus. Bij slechte lichtomstandigheden, zoals bij een sfeervol kerstdiner, kan de nachtmodus van de iPhone-camera ervoor zorgen dat alles er toch goed uit ziet. Het gaat geheel automatisch, maar je kan ook zelf wat instellingen aanpassen.

Bekijk ook Zo werkt nachtmodus van de iPhone 11 (Pro Max) camera Met de nachtmodus op de iPhone 11 (Pro Max) kun je ook in het donker scherpe foto's maken. Lees hier alles om met Night Mode mooie foto's te maken, ook bij weinig licht.

#2 Je mag best al een hap genomen hebben

Een zorgvuldig samengesteld bord met eten ziet er leuk uit in de reclames, maar staat nogal nep op een persoonlijke account. Snij dus gerust die biefstuk alvast open of doop een frietje in die mayonaise. Overdrijf niet, want een half aangevreten bord fotograferen waarin alles door elkaar is gehusseld, verliest toch wat van zijn charme. Bonustip: spuit met een spuitflesje wat olie over je eten om het er extra smakelijk uit te laten zien.

Bekijk ook De 10 beste foto-apps voor iPhone en iPad Maak jij veel foto's met je iPhone en iPad? Het wemelt in de App Store van de goede camera-apps en foto-apps. iCulture zet de beste apps voor het maken, bekijken en leuk presenteren van foto's op een rij.

#3 Gebruik het juiste filter

De meeste fotografie-apps staan er vol mee: filters waarmee je de kleuren van je foto op subtiele en minder subtiele manieren kunt aanpassen. Bij het fotograferen van eten moet je wel opletten dat je hierdoor het eten een onnatuurlijke kleur geeft. Pas bijvoorbeeld op met ‘koude’ filters met veel blauw, maar draaf ook niet door met warme filters die alles in een rode gloed hullen. Je kunt proberen te spelen met het contrast en hooglichten. In veel gevallen valt daar wel wat winst uit te halen.

Bekijk ook De beste fotofilter-apps voor je iPhone en iPad Voeg een effect toe aan je foto's waardoor een doorsnee kiekje oogt als een meesterwerk. Dit zijn de beste kleuren- en fotofilter-apps voor de iPhone en de iPad volgens iCulture.

#4 Kies de juiste hoek en zoom in

Als je met een bord voor je neus zit is het heel makkelijk om je iPhone boven je bord te hangen en af te drukken. Verplaats de lens van je camera echter wat verder naar beneden en je kiekje ziet er in een klap een stuk dynamischer uit. Zoom ook eens in zodat je de nadruk op een specifiek gerecht legt, terwijl je het andere etenswaar op je bord op de achtergrond zet.

Voor een wat abstracter beeld kun je ook een groothoeklens gebruiken. Hiermee kun je de hele tafel in één foto vastleggen. Het is vooral leuk als er verschillende gerechtjes op tafel staan, zodat er overal iets anders te zien is. Heb je een iPhone 11 Pro (Max), dan zit deze lens ingebouwd. Voor gebruikers van oudere iPhones zijn er heel wat lenzen te koop om een soortgelijk effect te gebruiken. Dat is natuurlijk niet alleen handig voor tijdens het kerstdiner, maar ook op vakantie.

Bekijk ook Externe iPhone-lenzen: wat heb je eraan? Al jaren zijn er verschillende externe lenzen te koop voor je iPhone. Maar heb je die nog wel nodig, nu de ingebouwde camera's van de iPhone steeds beter worden? Voegen de externe lenzen nog wel iets toe? In deze gids leggen we het aan je uit.

#5 Probeer ook eens een andere fotografie-app

Het is gemakkelijk om de standaard camera-app op je iPhone te gebruiken. Als je er serieus voor wilt gaan om een legendarische voedselfoto te maken, kun je ook een van de andere fotografie-apps proberen. Sommige apps hebben meer geavanceerde opties, die goed van pas komen bij een specifiek onderwerp als het vastleggen van eten. Neem daarom eens een kijkje in onze gids waarin we fotografie-apps met elkaar vergelijken. Denk bijvoorbeeld aan Halide, Hipstamatic, Foodie en Whitagram. Je vindt ze allemaal terug in onze lijst met de beste foodfoto-apps voor iPhone en iPad. Maar ook de apps die je dagelijks al veel gebruikt kan van pas komen, bijvoorbeeld Camera+ en Instagram. We hebben een apart artikel om betere foto’s voor Instagram te maken.

Test de vele instellingen van apps wel even uit voordat je aan tafel gaat. Voor je het weet heb je een legendarische foto gemaakt, maar moet je daarna een koud kerstdiner naar binnen werken.

Bekijk ook De beste apps voor foodfoto's op iPhone en iPad De beste apps en filters voor foodies: of je nu je paasontbijt, kerstmaaltijd of een lekkere lunch wilt fotograferen: met deze apps staat het er altijd smakelijk op. Je kunt de apps gebruiken voor het maken van foodfoto's, maar nog beter is om achteraf met foodfilters aan de slag te gaan. Zo sla je geen flater in een restaurant en wordt je eten niet koud.