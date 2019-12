Zit iedereen altijd maar op de iPad, terwijl je liever met de hele familie leuke dingen doet? Daar hebben we een oplossing voor! We hebben de beste bordspellen voor iPad en iPhone op rij gezet, zodat je samen kunt spelen. Met extra aandacht voor spellen voor jonge gezinnen en ervaren spelers.

Bordspellen voor iPhone en iPad

De bordspelletjes waar je vroeger dol op was zijn ook te spelen op de iPhone en iPad. Ze bieden vaak bijna dezelfde spelervaring voor een fractie van de prijs en je kunt overal en op elk moment spelen. Thuis tijdens een lange winteravond met vrienden of op vakantie als je na een lange dag even gezellig bezig wilt zijn. In dit artikel zetten we de beste bordspellen voor iPad en iPhone op een rijtje. Er zit vast wel een bordspel voor jou tussen.

Bordspellen voor 2 of meer spelers

Bij de bordspellen in dit overzicht hebben we erop gelet of je ze met 2 of meer personen op één apparaat kunt spelen. Ze zijn toegankelijk voor een breed publiek en ze zijn lekker herspeelbaar. Zoek je nog meer spelletjes om het samen gezellig te maken tijdens een feestje? Kijk dan ook eens naar onze lijst met partygames voor iPhone en iPad-spelletjes. Die spelletjes zijn vooral leuk bij een drinkgelag. Zit je met hele familie op een vakantiepark of wil je het om andere redenen rustiger aan doen, dan zijn onderstaande spelletjes geschikter. De keuze is enorm, zoals je zult zien.

Monopoly

Al meer dan 80 jaar bestaat dit bordspel, maar het is nog altijd springlevend en zeer geschikt om met vrienden of familie te spelen. Door tactische zetten, maar ook met geluk moet je zo veel mogelijk straten kopen, huizen bouwen en hotels exploiteren. Sinds eind 2019 is er weer een degelijke versie van Monopoly te koop op de iPad. Na aankoop kun je spelen op een standaars speelbord, maar tegen extra betaling kun je ook op andere themaborden spelen. De regels en werking zijn overigens exact hetzelfde voor alle speelborden.

Bekijk ook Monopoly voor iOS is terug: leuk bordspel voor het heerlijke avondje Als je tijdens het heerlijk avondje bij elkaar zit en de cadeautjes zijn uitgepakt, is het tijd voor een spelletje. Monopoly bijvoorbeeld. De game is op iOS opnieuw uitgebracht en ziet er beter uit dan ooit.

Je kunt alleen spelen, maar natuurlijk ook met je vrienden tot 4 spelers in totaal. Als zij de game ook hebben geïnstalleerd kunnen jullie ieder op je eigen toestel het spel spelen in dezelfde lobby. Dat is fijner, want je hoeft een apparaat niet steeds weg te geven en je kunt in rust even het bord bekijken.

1-4 spelers, Engelstalige app met Nederlandse straatnamen

Tsuro

In Tsuro moet je je eigen pad vinden. De hele familie kan meedoen in dit strategische spel. Je plaatst tegels die een pad vormen, waarover je steen zich verplaatst. Omdat iedereen op hetzelfde speelbord zit, moet je oppassen dat je niet in de verkeerde richting gaat. Je bent af zodra jouw steen de rand van het speelbord heeft bereikt. De paden kruisen elkaar en staan met elkaar in verbinding. Maak het langste pad terwijl je op het bord blijft. Je kunt online of in dezelfde ruimte spelen, eventueel tegen computertegenstanders.

1-8 spelers, Engelstalig

Risk

Het bordspel Risk ken je waarschijnlijk wel, het spelletje waarbij je zoveel mogelijk landen moet veroveren. Ook op de iPhone en iPad kun je samen met je vrienden of familie de hele wereld veroveren. Je kunt het spelletje op één device spelen en het telkens doorgeven wanneer iemand aan de beurt is, dit kan met maximaal 6 spelers. Of je kunt het online spelen met je vrienden, ook dit kan met maximaal 6 spelers. Je hebt de keuze uit verschillende kaarten, zo zit je niet vast aan de standaard wereldkaart. Ook kun je verschillende uitdagingen naar je vrienden sturen om het spannend te houden.

1-6 spelers, Engelstalig

30 Seconds

Een absolute hit tijdens elke spelletjesavond. Voor wie 30 Seconds niet kent: het is de bedoeling om binnen dertig seconden de namen te raden. Je speelt in teams en iemand van je team moet de namen zo goed mogelijk omschrijven, zonder (delen van) de naam te noemen. Ook klinkt als-tactieken zijn verboden, dus je moet oppassen met wat je zegt. Wie dit het beste doet en zijn pionnetje het snels over het bordspel verplaatst, is de winnaar. Door de tijdsdruk levert het soms hectische momenten op, maar dat is des te leuker.

Minimaal 4 spelers, Nederlandstalig (let op: alleen beschikbaar in Nederlandse App Store)

Catan

Catan, voorheen Kolonisten van Catan: bijna iedereen heeft het in huis. Natuurlijk vind je het spel ook in iPhone- en iPad-uitdossing. Catan is, ondanks de Engelse naam, Nederlandstalig. Iedereen kan dus instappen in het spel waarin je grondstoffen verzamelt en daar straten, dorpen en steden mee bouwt totdat de eerste speler twaalf punten heeft. Tegen betaling biedt Catan ook de uitbreidingssets Zeevaarders (bouw ook boten en verken de wateren op zoek naar nieuw land) en het pittige Steden & Ridders, waarin meer ruimte is voor ontwikkeling naast het bouwen en je te maken hebt met aanvallen van buitenaf. Als je ze niet kent, kan je de sets alvast voorproeven. Je kan spelen met de beelden van de Nederlandse of de Amerikaanse versie en geeft de iPad en iPhone door om de volgende zijn beurt te geven. Met Catan Universe kun je zelfs spelen tegen AI-tegenstanders of online, dus ook in je eentje leuk om te doen. Je hebt hiervoor een Catan-account nodig.

1-5 spelers, Nederlandstalig

Carcassonne

Net als andere bordspellen geef je Carcassonne door van speler tot speler om het spel tegen elkaar te spelen, maar hier is één groot voordeel. Je kan tijdens de beurten van anderen gewoon mee blijven kijken, want er is geen informatie die verborgen moet blijven. Elke speler draait in zijn beurt een tegel om die aan de kaart kan worden gelegd en dat gaat alle spelers aan. Met kaarten verleng je wegen, kastelen of wateren en daarmee help of blokkeer je eigenlijk automatisch andere spelers die eerder tegels hebben gelegd en er met hun poppetje op gaan staan voor punten. Carcassonne is een spel van samenwerkingen die net zo makkelijk worden afgebroken als gesloten. Houd spel en realiteit gescheiden; de gemoederen kunnen wel eens hoog oplopen.

2-5 spelers, Engelstalig

Forbidden Island (Verboden Eiland)

De blikken verpakking ontbreekt natuurlijk bij de digitale versie van Het Verboden Eiland, maar het spelconcept blijft overeind in deze iPad-versie van het bordspel waarin spelers samenwerken. Als spelers hop je van tegel naar tegel op een eiland dat elke beurt zinkt en een tegel verliest. Je hebt gezamenlijk twee doelstellingen. Enerzijds probeer je zoveel mogelijk schatten te pakken, anderzijds moet je met zijn allen levend van het eiland komen. Zo blijf je gebogen over het scherm van de iPad hangen als de volgende speler de beurt krijgt en je samen moet overleggen om de missie tot een goed einde te brengen. Het vergt misschien wat oefening, maar je vult er in ieder geval de avond mee!

2-4 spelers, Engelstalig

Cluedo

Niets is zo spannend als een potje Cluedo, de spanning van het oplossen van de moord. Je moet raden waar de moord heeft plaatsgevonden, wie het heeft gedaan en met welk wapen de moord is gepleegd. Zodra je dit allemaal weet, kun je een beschuldiging doen. Heb je het goed geraden? Dan win je het spelletje. Als het niet goed is, gaat het spelletje gewoon weer verder. Je kunt het spel in je eentje spelen, maar je kunt het ook gezellig met anderen spelen. En ook online behoort tot de mogelijkheden.

1-6 spelers, Engelstalig

Mens Erger Je Niet

In het klassieke Mens Erger Je Niet dobbel je om een aantal stappen vooruit te mogen gaan. Ook kun je andere pionnen van het bord gooien. Er zijn tientallen varianten van ‘Ludo’ (de Engelse naam) in de App Store te vinden, maar LUDO+ Family Board Game voor de iPad is de leukst aangeklede van het stel. Het spel is speelbaar in verschillende thema’s. Behalve het normale witte thema, kan je het ook spelen op een soort ijsbaan, in een zwart techy thema en op een racebaantje. De eenzame speler kan ook tegen de computer dobbelen. Helaas is dit bordspel nog niet aangepast voor de nieuwste iPad Pro’s, maar dat mag de pret niet bederven.

1-4 spelers, Engelstalig

Take It Easy

Take It Easy is een combinatie tussen een puzzelspel, een hersenkraker én een bordspel. Eén voor één plaats je je stukken op het bord, en om punten te scoren maak je rijen van dezelfde kleur. Komt er echter een stuk van een andere kleur tussen, dan is je gehele rij direct waardeloos. Zodra je een stuk hebt neergelegd, kun je deze niet meer verplaatsen. Hoe minder vrije plekken er op het bord zijn, hoe moeilijker het spel dus wordt. Het spel heeft drie verschillende manieren om te spelen: een classic mode, een puzzel-modus waarin je 140 puzzels kunt oplossen, en een progressive mode waarin je dertig levels hebt met steeds een andere uitdaging. Het spel is zowel online als offline te spelen.

1-4 spelers, Engelstalig

Ticket to Ride

Ticket to Ride is toegankelijk, spannend tot het laatste moment en leuk. Spelers kiezen aan het begin van het spel meerdere opdrachtkaarten van treinroutes die ze moeten aanleggen. Daarna bestaat een beurt steeds uit drie keuzes. Je pakt kleurenkaarten, óf levert kleurenkaarten in om een traject van stad naar stad op de kaart aan te leggen, óf pakt nog meer opdrachtkaarten. Het spel beloont je met punten voor aangelegde routes en behaalde opdrachten, maar niet-behaalde opdrachten gaan van je score af en daar begint het venijn: er zijn meer kapers op de kust voor hetzelfde stukje treintraject. Op de iPhone bevelen we de Europe-versie aan: die heeft een net iets leukere kaart. Op de iPad koop je die er voor een paar euro bij. Je geeft de apparaten steeds door aan de volgende speler, maar kan ook online spelen.

2-5 spelers, Engelstalig

Stratego

Stratego is een bordspel dat in het teken staat van oorlog. Aan het begin van het spel staan er twee legers, bestaand uit 40 stukken in verschillende rangen, tegenover elkaar. Het is de bedoeling om de vlag van de tegenstander te pakken te krijgen. Heb je die veroverd, dan heb je het spel gewonnen. Er zijn een aantal apps van Stratego die het mogelijk maken om het spel op de iPhone of iPad te spelen. Een daarvan is Stratego Multiplayer, deze geeft je de mogelijkheid om het spel met meerdere spelers te spelen. Je kunt het spel online spelen tegen al je vrienden of online tegen de beste spelers van over de hele wereld.

2 spelers, Engelstalig

Levensweg

Levensweg staat in het buitenland beter bekend als The Game of Life. Het spelletje waarbij je in een autootje over het bord rijdt en gaande weg een partner en kinderen krijgt (of niet natuurlijk). Je moet er voor zorgen dat je een inkomen hebt en dat er geen gekke dingen gebeuren. Maar tijdens levensweg weet je het nooit, er kan zomaar iets onverwachts gebeuren zoals het winnen van de loterij of je bent ineens €10 kwijt, omdat je op het verkeerde vakje terecht bent gekomen. Naast het feit dat het een leuke game is, ziet deze er ook nog eens een mooi uit. Kortom; dit bordspel zorgt gegarandeerd voor een leuke avond.

1-4 spelers, Engelstalig

Exploding Kittens

Exploding Kittens is ontstaan via Kickstarter en is nu gewoon te downloaden als digitale game. Je kunt spelen met 2-5 personen op meerdere toestellen in dezelfde kamer, of online. Ben je alleen, dan kun je ook single player spelen. Doel van het spel is vergelijkbaar met Russische Roulette. Iedereen trekt kaarten, in de hoop dat er geen Exploding Kitten bij zit. Is dat het geval, dan lig je uit het spel tenzij je een Defuse-kaart hebt. Grappig voor als je alle andere spelletjes al uitgespeeld hebt.

2-5 spelers, Engelstalig

Tokaido

We blijven in Oosterse sferen met Tokaido. Dit bordspel ziet er mooi uit en is geschikt voor alle leeftijden. In dit avonturenspel speel je om beurten en probeer je nieuwe ervaringen te ontdekken tijdens een reis door Japan. Zo probeer je ander eten, verzamel je souvenirs en bezoek je tempels. Die ervaringen kosten echter wel geld en je moet ervoor zorgen dat je niet blut raakt. Je speelt het als pass-and-play, waarbij je de iPad doorgeeft, of je speelt tegen een AI-tegenstander. Ook is er online multiplayer, voor als je vrienden ver weg zijn.

1-4 spelers, Engelstalig

Meer bordspellen voor de liefhebber

Er zijn nog meer geweldige bordspellen voor de iPhone en iPad. De onderstaande spellen vereisen stuk voor stuk dat je goed de regels leest, maar bieden een hoop strategie en tactiek.

San Juan (€4,99, iPhone/iPad, iOS 7.0+) - De kaartspelvariant van Puerto Rico heeft de zwaarte en het uiterlijk van een bordspel, is ook voor iPhone en is net wat vlotter. 2-4 spelers.

Le Havre (The Harbor) (€5,49, iPhone/iPad + IAP , iOS 8.0+) - Word een havengigant in dit doordachte, hooggewaardeerde micromanagementspel. 2-5 spelers.

, iOS 8.0+) - Word een havengigant in dit doordachte, hooggewaardeerde micromanagementspel. 2-5 spelers. Neuroshima Hex (€5,49, iPhone/iPad + IAP , iOS 8.0+) - Een strategisch bordspel waarin vier legers strijden om de invloed van en het overleven in een wereld die na dertig jaar oorlog verwoest is. Leid jij jouw leger naar de overwinning? 1 tot 4 spelers.

Dit artikel is onderdeel van de iCulture Vakantiespecial. Dit artikel is geactualiseerd in december 2019. Heb je tips of opmerkingen? Stuur dan een reactie via onderstaande link.