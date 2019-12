Wil je gezellig met de familie een film kijken tijdens de kerstdagen, of hang je liever in je eentje op de bank met een film? Deze kerstfilms zijn geschikt voor iedereen!

Van klassieke kerstfilms als Home Alone en Love Actually tot de relatief nieuwe geanimeerde versie van The Grinch; je vindt ze in deze gids met kerstfilms. De films zijn te koop of te huur in de TV-app op je Apple apparaten. Eenmaal aangeschaft kun je ze overal bekijken, dus ook op het grote scherm met de Apple TV.

Home Alone

Een filmklassieker die vaak op de televisie terugzien: Home Alone. In dit avontuur is de achtjarige Kevin (Macaulay Culkin) alleen thuis als zijn ouders op vakantie zijn. Hij is per ongeluk achtergelaten, en besluit het huis te versieren voor de kerst. Ondertussen komen twee inbrekers het huis in, maar kregen daar al gauw spijt van als ze in Kevin’s vallen trappen.

Home Alone (1990): huren voor €4,99

The Polar Express

In The Polar Express spring je aan boord op de trein naar de noordpool. Een jongen wordt op kerstavond wakker van een denderende trein die voor zijn huis stopt. Samen met de conducteur rij je door de mooiste landschappen en over de hoogste bergtoppen terwijl je bediend wordt door knotsgekke, zingende obers. Samen met de andere kinderen aan boord beleef je een onvergetelijk avontuur. Tom Hanks vertolkt de hoofdrollen in dit verhaal. Voor kinderen is dit een van de leukste kerstfilms.

The Polar Express (2004): huren voor €2,99

The Grinch

Wie heeft de grootste hekel aan kerst? Als je niet aan mister Grinch denkt moet je deze film zeker eens kijken. In het dorpje Whoville lijkt alles perfect te gaan, tot The Grinch (Jim Carrey) de boel verpest. Vanaf zijn grot in een hoge berg kijkt hij neer op Whoville. Hij kan het niet aanzien hoe vrolijk iedereen is tijdens de feestdagen, maar daar probeert de kleine Cindy Lou Who (Taylor Momsen) wat aan te doen. Zal deze enorme mopperkont ooit nog gezellig zijn?

In 2018 is een animatie van The Grinch uitgebracht. Deze versie is net wat geschikter voor kinderen.

Dr. Seuss’ How The Grinch Stole Christmas (2000): huren voor €3,99

The Grinch (2018): kopen voor €11,99

Love Actually

Love Actually is een van de leukste romantische comedies van het moment. In deze kerstfilm draait alles om de liefde in de weken voor kerst. De film bestaat uit een reeks korte, elkaar overlappende verhalen. Je volgt verschillende (toekomstige) koppels en hoe zij bij elkaar zijn gekomen. De bekendste scene uit deze film is een hilarisch stukje met Rowan Atkinson die als medewerker van een warenhuis een sieraad inpakt.

Love Actually (2003): huren voor €3,99

The Holiday

Een echte romantische film: Amanda (Cameron Diaz) is een drukke, Amerikaanse met een druk leven en een mooie villa. Iris (Kate Winslet) is een Engelse vrouw met een simpel huis bij wie het maar niet wil lukken in de liefde. Online ontmoeten ze elkaar voor een woningruil, en besluiten twee weken van huis te ruilen vlak voor de feestdagen. Hoewel ze beide alleen aankomen, is dat niet voor lange duur. Vieren de vrouwen deze kerst weer alleen?

The Holiday (2006): huren voor €3,99

It’s A Wonderful Life

Deze film van Frank Capra wordt één van de beste kerstfilms aller tijden genoemd. In dit verhaal krijgt George Bailey (James Stewart) het mooiste kerstcadeau van zijn leven, na zijn hele leven anderen te hebben geholpen ten koste van zichzelf. Hij overweegt door alle stress een einde aan zijn leven te maken, maar anderen laten hem zien dat hij onmisbaar is voor de gemeenschap en zijn familie. Het acteerwerk zal opvallen, want de film komt uit 1946, maar dat mag de pret niet drukken.

It’s A Wonderful Life (1946): huren voor €3,99

The Muppet Christmas Carol

Een klassiek kerstverhaal van Charles Dickens, maar dan vertolkt met de bekende Muppets. In dit verhaal duwt Ebenezer Scrooge iedereen van zich af, maar wordt hij door een geest erop gewezen dat het leven veel beter is als hij mensen juist omarmt. Zoals we van The Muppets gewend zijn is het gegarandeerd een goed verhaal met unieke karakters.

The Muppet Christmas Carol (1992): huren voor €2,99

Toch geen zin in een film, of zoek je iets anders om gezellig met vrienden en familie te doen? Speel dan lekker een bordspelletje! Check onze aparte gids met bordspellen voor de iPad.