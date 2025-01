Het team van iCulture wenst je een gelukkig nieuwjaar! Het is bijna tijd voor een gloednieuw Apple-jaar en dat betekent vooruitblikken naar al het moois dat op ons te wachten staat. Als iCulture-redactie hebben we weer en gedenkwaardig jaar achter de rug: onze website bestaat 18 jaar en dat betekent dat we officieel 'volwassen' zijn.

Allereerst willen we jullie bedanken voor een fantastisch 2024 met heel veel nieuwe producten. Ze hebben niet allemaal indruk gemaakt, maar als je kijkt naar de totale lijst dan heeft Apple niet bepaald stilgezeten. Onze favorieten van het afgelopen jaar waren de iPad Pro 2024 met M4-chip, de iPad mini 2024 en de Mac mini 2024 met M4-chip, waarbij Apple Intelligence nog wel een aparte vermelding verdient. Natuurlijk kwam begin van het jaar ook de Vision Pro uit – en hoewel het nog te vroeg is om van een mislukking te spreken, hebben we zo’n vermoeden dat Apple er wel iets meer van had verwacht. In ons grote Apple-jaaroverzicht 2024 lees je wat er het afgelopen jaar nog meer is gebeurd en wat de hoogtepunten waren.

Het Apple-jaar 2025 begint al vroeg

Lang hoeven we in 2025 niet stil te zitten, want het Apple-nieuws gaat volgens traditie alweer begin januari van start met CES, de grote techbeurs in Las Vegas. Apple zal er geen aankondigingen doen, maar van accessoiremakers verwachten we wel weer het nodige, bijvoorbeeld op het gebied van HomeKit.

De belangrijkste aankondiging die Apple begin 2025 gaat maken is de iPhone SE 4. Deze volgt het huidige model uit 2022 op, dat inmiddels uit de handel is genomen omdat er geen usb-c-poort in zit. Het toestel krijgt een nieuw design, een groter scherm en een verbeterde camera. Ook zal dit vermoedelijk het eerste toestel zijn met een eigen 5G-chip van Apple. Omdat dit waarschijnlijk het goedkoopste toestel wordt met ondersteuning voor Apple Intelligence, zal Apple er veel van verwachten.

Een andere nieuwkomer is de standaard iPad 2024, de 11e generatie alweer. Dit instapmodel houdt waarschijnlijk hetzelfde uiterlijk, maar krijgt wel een nieuwe chip om ‘m geschikt te maken voor Apple Intelligence. Bij de MacBook Air 2025 verwachten we de nieuwe modellen met M4-chip, die vanaf nu standaard geleverd worden met 16GB RAM. Ook hier blijft het uiterlijk waarschijnlijk hetzelfde. Bij de iPad Air 2025 zal eveneens sprake zijn van een chip-update, waarbij het vernieuwde Magic Keyboard iets is om naar uit te kijken.

Saai jaar? Helemaal niet! Volgens geruchten komt Apple in de eerste maanden van 2025 ook met een compleet nieuw product. Het gaat om een smart home-tablet met 6-inch scherm dat je aan de muur kunt hangen om je slimme apparaten in huis te bedienen. Tegelijk zijn er geruchten over een combinatie van HomePod met iPad, waarin mogelijk een FaceTime-camera is verwerkt om te kunnen videobellen. Komt er ook een nieuwe AirTag met een groter bereik? De geruchten wijzen er wel op.

En dat is nog maar het begin! Wij hebben er zin in en we hopen dat jij in 2025 ook weer van de partij bent om het allemaal mee te beleven!