Heb je je kerstwensen te laat verstuurd? Of nog niet helemaal in de kerststemming? Hier zijn een paar handige apps voor een last-minute kerstgroet, of om gewoon even te lachen, in kerststijl natuurlijk. Natuurlijk mag daarbij ElfYourself niet ontbreken.

Kerstkaartje te laat verstuurd? Of ben je nog steeds niet in de kerststemming? Er zijn verschillende apps in de App Store te vinden waarmee je op de valreep toch nog een leuke kerstgroet naar familie en vrienden kunt versturen of in de kerststemming kunt komen. Wij selecteerden de leukste. Vereeuwig jezelf als dansende elf, geef je foto’s een leuk kersttintje, stuur een persoonlijke boodschap met muziek of maak een digitale kerstkaart. Met onderstaande tips stuur je eenvoudig een last-minute kerstgroet.

Altijd goed: persoonlijk berichtje

Een plaatje van een kerstboom of een rendier is misschien een leuke traditie, maar het is ook wat onpersoonlijk. Een welgemeend, persoonlijk bericht via WhatsApp, iMessage of Facebook Messenger kan net zoveel indruk maken. Of voer een FaceTime-gesprekje met mensen die je al lange tijd niet hebt gesproken! Veel leuker dan zomaar een standaard kerstgroet. Stuur een kerstgif via de iMessage-app van Giphy, die je ook nog met een feestelijk iMessage-effect kunt versturen.

Kerstgroeten sturen in WhatsApp

Omdat ‘iedereen’ tegenwoordig WhatsApp gebruikt is er grote kans dat je je vrienden en kennissen via deze app de feestelijke groeten gaat doen. Hiervoor kun je leuke gifjes in kerstsfeer gebruiken voor een geinige last-minute kerstgroet. Zo werkt het:

Open de chat waarin je een kerstwens wilt versturen. Tik linksonder op het plusje. Tik op Foto- en videobibliotheek. Tik op het GIF-zoekicoon. Vul iets in zoals Christmas of Holidays en je krijgt geschikte plaatjes. Voeg eventueel een bijschrift toe en je kunt meteen verzenden.

ElfYourSelf: vereeuwig jezelf als dansende elf

Daar is ‘ie weer: de app met de dansende elfen. Al jarenlang een groot succes, ook onder mensen die nog nooit van OfficeMax hebben gehoord. Deze Amerikaanse leverancier van kantoorartikelen is al jarenlang sponsor van de ElfYourSelf-app.

Het idee achter ElfYourself is een beetje flauw, maar je krijgt er wel de lachers mee op je hand. Je maakt of selecteert een foto van jezelf (of van iemand anders) en de app maakt een persoonlijke video met dansend elfje. Eventueel kun je nog vier extra elfjes toevoegen. Vervolgens wordt het filmpje klaargemaakt en afgespeeld. Je moet zelf zorgen voor foto’s van je vrienden, want je kunt ze niet importeren vanuit Facebook of Instagram. We raden aan om gewoon iemands profielfoto op te slaan. Daarvan weet je zeker dat een vriend het niet erg vindt als je de foto gebruikt voor je filmpje.

Elk jaar stoppen de makers er weer nieuwe functies in. Zo kun je met augmented reality filmpjes maken en zitten er nieuwe, originele dansjes in. Via in-app aankopen kun je extra thema’s aanschaffen. Wij vinden ElfYourSelf een van de beste apps voor een grappige, maar passende last-minute kerstgroet.

Maak fotocollages met Pic Collage

Met deze app kun je zoals de naam al doet vermoeden collages maken met foto’s. Hiermee kun je bijvoorbeeld de mooiste momenten met die ene persoon vastleggen op één beeld. Wat Pic Collage leuk maakt is dat er fotocollage’s in kerstthema in zitten, zodat je je kerstwens kunt verpakken in meerdere foto’s. Je kunt kiezen uit meerdere layouts en sjablonen, die je vervolgens kunt voorzien van stickers en achtergronden. Met speciale stickers en andere plaatjes kun je je foto’s mooi opvrolijken. Als je creatief bent kun je van jezelf bijvoorbeeld een kerstengel maken.

A Call From Santa!

In Nederland heb je de app Bellen met Sinterklaas, maar er is ook een Kerstmannen-variant. Hoewel de kerstman geen Nederlands kan praten, kun je de app toch gebruiken om iemand blij te maken met een kerstgroet van de enige echte kerstman. Je kunt de voicemail-functie gebruiken om je cadeau’s door te geven, maar je kan ook chatten met de kerstman of een belletje inplannen. Het is geen hele spectaculaire app, maar je komt in ieder geval wel even in de kerstsferen. Je kunt de kerstman eigenlijk alles laten zeggen wat je wil, want hij leest een aantal dingen voor die jij intypt. Hiermee kun je geinige filmpjes maken om naar vrienden te sturen.

Maak een lipdub in Dubsmash

Ken je Dubsmash nog? Waarschijnlijk heb je de hype van jaren terug allang weer van je toestel verwijderd, maar misschien is de kerst juist een mooie aanleiding de app weer eens op te starten. De makers hebben Dubsmash gelukkig wel steeds bijgewerkt met nieuwe functies, dus hij doet het nog steeds.

Met Dubsmash kun je met als in TikTok bekende liedjes en andere fragmenten playbacken. In de app vind je een aparte categorie voor kerstmis, inclusief Last Christmas of Feliz Navidad. Vergeet niet je rendierkostuum of kerstmantrui aan te trekken voordat je begint met het opnemen van de video. Een passend achtergrondje zoals een kerstboom helpt ook.

Je kunt naast een last-minute kerstgroet eventueel ook nog iemand een last-minute kerstcadeau te sturen, zoals een iTunes-kaart.