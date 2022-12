We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+, Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet, Videoland, CineMember en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw op Apple TV+: The Boy, the Mole, the Fox and the Horse (2022)

Te zien vanaf 25 december 2022. Handgetekende animatie, gebaseerd op de bestseller van Charlie Mackesy over de vriendschap tussen een jongen, mol, vos en paard. Gebaseerd op het gelijknamige boek.

Bekijken: The Boy, the Mole, the Fox and the Horse

Strange World

Te zien bij: Disney+

In de dynamische avonturenfilm ‘Strange World’ van Walt Disney Animation Studios trekt de familie Clade, die bestaat uit legendarische ontdekkingsreizigers, door een onbekend, gevaarlijk gebied, samen met een bont gezelschap reisgenoten, zoals een ondeugende klodder, een hond met drie poten en allerlei vraatzuchtige wezens.

Glass Onion: A Knives Out Mystery

Te zien bij: Netflix

n dit vervolg op Rian Johnsons ‘Knives Out’ reist detective Benoit Blanc naar Griekenland om een mysterie te ontrafelen waarbij een nieuw stel verdachten is betrokken. Hij raakt er opnieuw verzeild in een complex moordmysterie.

I am a Killer (S04)

Te zien bij: Netflix

In deze documentaire vertellen terdoodveroordeelde gevangenen vanuit hun eigen perspectief over de moorden die ze pleegden. Misschien een wat vreemde keuze om de kerst mee door te komen, maar ieder z’n ding.

The Gentlemen

Te zien bij: HBO Max

De Amerikaanse expat Mickey heeft in Londen een bijzonder winstgevend marihuana-imperium opgebouwd. Een imperium dat hij – volgens de laatste geruchten – van de hand wil doen, maar enkel aan de juiste koper. Kandidaten zijn er genoeg, al spelen ze het spel wel erg vuil… De Londense onderwereld ontploft in een kluwen van chantage, dubbel spel, samenzweringen en bloedvergieten.

Tom Clancy’s Jack Ryan

Te zien bij: Amazon Prime Video

Als CIA-analist Jack Ryan een reeks verdachte bankoverschrijvingen tegenkomt, haalt zijn zoektocht naar antwoorden hem weg achter zijn bureau en belandt hij in een dodelijk spel van kat en muis door Europa en het Midden-Oosten, waar een opkomende terroristenleider zich voorbereidt op een grote aanval tegen de VS en haar bondgenoten.

Mijn vader de hasjkoning (S01)

Te zien bij: Videoland

Documentaireserie over de opkomst en ondergang van de beruchte hasjhandelaar Jan ‘De Pinda’ Falize. In de jaren 80 en 90 leidde hij vanuit Venlo een duister softdrugsimperium en jarenlang wist hij uit handen van de politie te blijven. Zijn zoon Will was de troonopvolger. Hij neemt ons mee in de wereld van hasjhandel, rijkdom en geweld en laat zien wat het betekent om als kind op te groeien in de onderwereld.

Maarten en Gijs op dinojacht (S01)

Te zien bij: Videoland

Maarten van Rossem en Gijs Rademaker gaan op dinoreis naar Amerika. De mannen zijn van kinds af aan enorme fans van dinosaurussen en nu komt hun jongensdroom uit! Ze mogen bij de opgraving van een langnekdino zijn in de onherbergzame binnenlanden van Wyoming. En ze hebben een missie: op weg naar hun ultieme eindbestemming ontrafelen ze de geheimen van hun prehistorische vrienden.

The Enforcer

Te zien bij: Pathé Thuis

Miami-maffioso Cuda (Antonio Banderas) staat op het punt om alles wat hem lief is op te geven wanneer hij erachter komt dat zijn bazin Estelle (Kate Bosworth) een jong meisje in gevaar brengt. Om haar te redden, keert hij zich tegen de criminele organisatie waar hij jarenlang onderdeel van was. Kan Cuda in het reine komen met zijn verleden voordat de maffia hem vindt?

De Maatschap (S01)

Te zien bij: Ziggo

Benjamin Meyer is op het toppunt van zijn roem, maar hij kan voor zijn broers niet verhullen hoe diep hij in de problemen zit. Hij wordt gemanipuleerd door topcriminelen en het Openbaar Ministerie dreigt zijn rol aan de kaak te stellen.