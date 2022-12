Ook op Apple TV+ valt genoeg te kijken tijdens de kerstdagen. De nieuwste film Spirited is enorm populair, maar er is meer: kijk kerstafleveringen van Ted Lasso, Mythic Quest en Acapulco of zwijmel mee met Mariah Carey.

De beste kerstfilms en -series op Apple TV+

Na ons overzicht van kerstfilms op Disney+ richten we nu onze aandacht op de streaming tv-dienst van Apple zelf. Het aanbod bij Apple TV+ is een stuk kleiner, maar er zitten wel een paar leuke films tussen. En bij Apple weet je: het is geschikt voor het hele gezin. Apple TV+ is voor €6,99 per maand of per jaar af te sluiten.

Nieuwe kerstfilms bij Apple TV+

Deze kerstfilms zijn nieuw voor 2022:

Spirited (2022)

Het klassieke verhaal van A Christmas Carol, nu in een modern jasje met Will Ferrell als de Geest van Huidig Kerstmis, die wel eens met pensioen wil. Hij komt Ryan Reynolds tegen, die hem helpt met zijn verleden in het reine te komen. Volgens Apple is het de meest gestreamde film ooit van Apple TV+. Bekijken.

The Boy, the Mole, the Fox and the Horse (2022)

Te zien vanaf 25 december 2022. Handgetekende animatie, gebaseerd op de bestseller van Charlie Mackesy over de vriendschap tussen een jongen, mol, vos en paard. Bekijken.

Mythic Quest: Het is twaalf uur met kerstmis (2022)

Tijdens de eerste feestdagen sinds het vertrek van Ian en poppy neemt David de touwtjes in handen om het team een kerstgevoel te geven. Dit is de zesde aflevering van het derde seizoen. Bekijken.

Een Charlie Brown Kerstmis (2022)

Kerstmis is te commercieel geworden en dus is Charlie Brown depressief. Hij regisseert het kerstspel maar kan hij zijn vrienden die liever dansen aan het acteren krijgen? En lukt het hem de perfect boom te vinden. Het origineel dateert uit 1965. Bekijken.

Eerdere kerstfilms op Apple TV+

Mariah Christmas: The Magic Continues (2021): De kerstkoningin komt in deze special terug en zorgt voor een bruisende kerstsfeer, met onder andere Khalid en Kirk Franklin. Bekijken bij Apple TV+ of bekijk de trailer of ga meteen kijken.

(2021): De kerstkoningin komt in deze special terug en zorgt voor een bruisende kerstsfeer, met onder andere Khalid en Kirk Franklin. Bekijken bij Apple TV+ of bekijk de trailer of ga meteen kijken. Acapulco: The Most Wonderful Time of the Year (2021) – Er breekt chaos uit tijdens het personeelskerstdiner als de plannen van Maximo en Memo in het honderd lopen. Julia ontdekt de waarheid achter haar verjaardagscadeau. Dit is de negende aflevering van het eerste seizoen. Bekijken.

(2021) – Er breekt chaos uit tijdens het personeelskerstdiner als de plannen van Maximo en Memo in het honderd lopen. Julia ontdekt de waarheid achter haar verjaardagscadeau. Dit is de negende aflevering van het eerste seizoen. Bekijken. Ted Lasso: Carol of the Bells (2021) – Het is kerstmis in Richmond. Rebecca haalt Ted op om mee te doen aan een geheime missie, Roy en Keeley zijn op zoek naar een wonder en bij de Higginsen mag iedereen langskomen die wil. Dit is de vierde aflevering van het tweede seizoen. Bekijken.

Mariah Carey’s Magical Christmas Special (2020) – De kerstspecial met Mariah Carey is ook leuk om als achtergrondmuziekje aan te zetten tijdens het gourmetten. Er is een indrukwekkende line-up van sterren te zien, waaronder Tiffany Tiffany Haddish, Billy Eichner, Ariana Grande, Jennifer Hudson, Snoop Dogg, Jermaine Dupri, Misty Copeland en Mykal-Michelle Harris. Bekijken op Apple TV+ of Bekijken.

(2020) – De kerstspecial met Mariah Carey is ook leuk om als achtergrondmuziekje aan te zetten tijdens het gourmetten. Er is een indrukwekkende line-up van sterren te zien, waaronder Tiffany Tiffany Haddish, Billy Eichner, Ariana Grande, Jennifer Hudson, Snoop Dogg, Jermaine Dupri, Misty Copeland en Mykal-Michelle Harris. Bekijken op Apple TV+ of Bekijken. It’s Christmastime Again, Charlie Brown (1992) – Als Kerstmis dichterbij komt hebben de Peanuts het druk met alle voorbereidingen. Charlie Brown heeft geld nodig voor cadeautjes, Peppermint Patty is bezorgd over haar boekverslag. En Sally wil niets liever dan dat haar acteerdebuut slaagt. Bekijken.

Kijk ook onze algemene lijst van kerstfilms die je bij de verschillende streaming videodiensten kunt kijken. We hebben een aparte lijst met kerstfilms bij Disney+, omdat het aanbod daar nogal groot is.