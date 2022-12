Als je zin hebt om met de hele familie te kijken denk je misschien in eerste instantie aan kerstfilms op Disney. Maar ook bij Netflix is genoeg te kijken. Er zijn enkele nieuwe films, maar het mooie is: juist in de kerstperiode doen de oudjes het nog goed. We proberen je op wat leuke ideeën te brengen met dit overzicht van goede kerstfilms op Netflix!

Recente kerstfilms op Netflix

Er is bij Netflix een gevarieerde keuze uit recent materiaal: kies je voor een aloud kerstverhaal, een romantische komedie of een moordmysterie?

Scrooge: A Christmas Carol (2022)

Op een koude kerstavond wordt de grote vrek Ebenezer Scrooge geconfronteerd met zijn verleden. Hij heeft één nacht om zijn toekomst te veranderen, voordat het te laat is. Dit verhaal is inmiddels al zo vaak verteld, dat de verhaallijn wel bekend is. Deze geanimeerde versie van A Christmas Carol bevat echter een paar verrassende wendingen en is voorzien van nieuwe originele muziek. Bij de stemmen hoor je onder andere Luke Evans (The Hobbit) en Olivia Colman (The Crown). Bekijken.

Falling for Christmas (2022)

De verwende erfgename Sierra Belmont verliest haar geheugen tijdens een skiongeluk en belandt tijdens de kerstdagen in de gezellige omgeving van een knappe weduwnaar en zijn dochter. Je kan al raden wat er gaat gebeuren als je naar de titel kijkt… Lindsay Lohan maakt haar comeback in een romantische komedie die je het beste in de categorie ‘slechte film’ kunt scharen. Toch brak de film bij het verschijnen al meteen een kijkersrecord. Bekijken.

Who Killed Santa? A Murderville Murder Mystery (2022)

Een rechercheur die de feestdagen haat moet een moord oplossen en Kerstmis redden en krijgt daarbij enkele beroemde hulpjes (Jason Bateman en Maya Rudolph). Alleen hebben zij het script niet gelezen en moeten ze zich via improvisatie een weg banen door de moordzaak. Hilariteit alom. Bekijken.

Dit wil je zien! Probeer Apple TV+ 7 dagen gratis (of 1 jaar gratis bij geselecteerde devices)

NLZIET: twee weken gratis kijken naar alle belangrijke Nederlandse zenders! 🇳🇱

Viaplay: volg de F1 en Premier League met veel korting 🏎

HBO Max: vanaf slechts €5,99 per maand 🍿

Pathé Thuis: kijk de beste films, ook recente blockbusters!

CineMember: kijk 2 weken gratis naar arthouse films

Er zijn nog meer nieuwe kerstfilms op Netflix te vinden:

The Noel Diary (2022) – Een auteur moet zijn ouderlijke huis leegruimen en ontmoet een vrouw die haar biologische moeder zoekt. Een oud dagboek opent misschien de deur naar het verleden. En naar hun hart. Bekijken.

(2022) – Een auteur moet zijn ouderlijke huis leegruimen en ontmoet een vrouw die haar biologische moeder zoekt. Een oud dagboek opent misschien de deur naar het verleden. En naar hun hart. Bekijken. I Believe in Santa (2002) – Na vijf gelukkige maanden met Tom merkt Lisa tot haar schrik dat hij geobsedeerd is door haar minst favoriete feestdag. Kan ze Kerstmis nog één kans geven? Bekijken.

(2002) – Na vijf gelukkige maanden met Tom merkt Lisa tot haar schrik dat hij geobsedeerd is door haar minst favoriete feestdag. Kan ze Kerstmis nog één kans geven? Bekijken. A Storm for Christmas (2022) – Noorse miniserie. Lotsbestemmingen kruisen elkaar wanneer reizigers en werknemers vast komen te zitten op een luchthaven en gedwongen worden de laatste uren voor Kerstmis samen door te brengen. Bekijken.

(2022) – Noorse miniserie. Lotsbestemmingen kruisen elkaar wanneer reizigers en werknemers vast komen te zitten op een luchthaven en gedwongen worden de laatste uren voor Kerstmis samen door te brengen. Bekijken. Christmas With You (2022) – Een popster zoekt inspiratie voor een kersthit en vervult de kerstwens van een jonge fan om haar te ontmoeten. En daarmee vindt ze bovendien de ware liefde. Bekijken.

(2022) – Een popster zoekt inspiratie voor een kersthit en vervult de kerstwens van een jonge fan om haar te ontmoeten. En daarmee vindt ze bovendien de ware liefde. Bekijken. Action Pack Saves Christmas (2022) – Animatiefilm. De Action Pack werkt samen met de Kerstman om het plan te dwarsbomen van de hebberige Peter van Pakkers om alle kerstvreugde in Vreugdveld te stelen. Bekijken.

(2022) – Animatiefilm. De Action Pack werkt samen met de Kerstman om het plan te dwarsbomen van de hebberige Peter van Pakkers om alle kerstvreugde in Vreugdveld te stelen. Bekijken. Kerstmis op de Maretakboerderij (2022) – Als een weduwnaar tijdens de kerst een boerderij erft, kan hij maar moeilijk wennen aan het dorpsleven. Maar zijn kinderen bedenken een plan om daar altijd te kunnen blijven. Bekijken.

(2022) – Als een weduwnaar tijdens de kerst een boerderij erft, kan hij maar moeilijk wennen aan het dorpsleven. Maar zijn kinderen bedenken een plan om daar altijd te kunnen blijven. Bekijken. Christmas Full of Grace (2022) – Braziliaanse kerstfilm. Carlinhos betrapt zijn partner op vreemdgaan en ontmoet dan de levendige Graça, die zich voordoet als zijn nieuwe vlam om zijn traditionele familie niet te beschamen met kerst. Bekijken.

(2022) – Braziliaanse kerstfilm. Carlinhos betrapt zijn partner op vreemdgaan en ontmoet dan de levendige Graça, die zich voordoet als zijn nieuwe vlam om zijn traditionele familie niet te beschamen met kerst. Bekijken. Delivery by Christmas (2022) – Poolse kerstfilm. Als een rancuneuze collega haar leveringen saboteert, moeten een koerier en een behulpzame klant racen om alle kerstcadeautjes op tijd bij de juiste ontvangers te krijgen. Bekijken.

(2022) – Poolse kerstfilm. Als een rancuneuze collega haar leveringen saboteert, moeten een koerier en een behulpzame klant racen om alle kerstcadeautjes op tijd bij de juiste ontvangers te krijgen. Bekijken. The Boss Baby: Christmas Bonus (2022) – Kerstavond neemt een vreemde wending wanneer de Boss Baby per ongeluk van plaats verwisselt met een van de elfen van de Kerstman en strandt op de Noordpool. Bekijken.

Kerstfilm-aanraders op Netflix

Als het om de beste kerstfilms aller tijden gaat, dan is dat natuurlijk erg subjectief. Maar er zijn wel een paar films die je gegarandeerd gezien moet hebben en Netflix heeft er een aantal in de collectie.

Jingle Jangle: A Christmas Journey (2020)

Jaren nadat zijn leerling hem heeft verraden, krijgt een ooit opgewekte speelgoedmaker nieuwe hoop wanneer zijn lieve, nieuwsgierige kleindochter in zijn leven komt. Een leuke familiefilm/musical met Oscar-winnaar Forest Whitaker als geniale uitvinder, die al jaren aan het perfecte speelgoed werkt. Maar dan wil een concurrent zijn belangrijkste uitvinding stelen. Bekijken.

Let It Snow (2019)

Een sneeuwstorm treft op kerstavond een klein stadje, met de nodige gevolgen voor de vriendschappen, het liefdesleven en de toekomst van een groep scholieren. Het stadje ziet er snoezig uit en er gebeurt zelden iets spannends, behalve dan de typische tienerproblemen zoals ongemakkelijke verliefdheden en relatiestrubbelingen. Deze boekverfilming gaat niet heel erg diep, maar dat hoef je ook niet te verwachten van een feelgood-film. Het wordt echter nooit té overdreven sentimenteel. Prima om op de achtergrond op te zetten terwijl je een kerstmaal aan het voorbereiden bent. Bekijken.

Klaus (2019)

Een egoïstische postbode en een eenzame speelgoedmaker sluiten een onvoorstelbare vriendschap. Ze brengen blijdschap in een koude, donkere stad die het hard nodig heeft. Deze animatiefilm heeft een indrukwekkende hoeveelheid filmprijzen gewonnen en werd zelfs genomineerd voor een Oscar. De animatie is mooi uitgevoerd en het verhaal met de ietwat moralistische boodschap past goed bij Kerstmis. Aanrader om met de hele familie te zien. Bekijken.

The Christmas Chronicles (2018)

Nadat een broer en een zus per ongeluk de slee van de Kerstman laten crashen, halen ze een nacht door om kerstmis te redden met een Kerstman die zegt waar het op staat. In deze film zien we Goldie Hawn als Ms. Claus en actieheld Kurt Russell als stoere kerstman met een ruig randje. Bekijken.

The Holiday (2006)

Filmtrailermaker Amanda uit Los Angeles en de Londense journalist Iris proberen hun liefdesperikelen te ontvluchten en ruilen tijdens de vakantie twee weken van huis. Als het om romantische kerstfilms gaat kun je ook Love Actually kijken. Maar heb je die al twintig keer gezien, dan is The Holiday echt wat je zoekt: een prima cast met Cameron Diaz, Kate Winslet en Jude Law, een heerlijk feelgood-verhaal en Jack Black in de rol van charmante gentleman. Wat wil je nog meer? Ook te zien bij Pathé Thuis en SkyShowtime en tot 31 december 2022 bij Netflix. Bekijken.

How the Grinch Stole Christmas (2000)

De Grinch besluit kerst in het dorpje van de Wie’s te verpesten maar de vriendelijkheid van kleine Cindy Lou Who en haar familie doen zijn hart smelten. Een legendarische rol voor Jim Carrey, die van een chagrijnig groen monster verandert in een knuffelbeer. Met een prima voice-over van Anthony Hopkins. Ook te zien bij Prime Video, SkyShowtime en Pathé Thuis. Bekijken.

Eerdere kerstfilms bij Netflix

De Familie Claus 2 (2021) – De Kerstman heeft maar één taak: cadeautjes bezorgen. Als Jules de zaken overneemt van zijn opa Noël, krijgt hij een brief van een meisje met een bijzondere kerstwens. Bekijken.

(2021) – De Kerstman heeft maar één taak: cadeautjes bezorgen. Als Jules de zaken overneemt van zijn opa Noël, krijgt hij een brief van een meisje met een bijzondere kerstwens. Bekijken. Christmas Flow (2021) – Een onwaarschijnlijke kerstromance bloeit op tussen een bekende rapper en een verbeten journalist. Gaan ze het ondanks hun verschillen redden? Bekijken.

(2021) – Een onwaarschijnlijke kerstromance bloeit op tussen een bekende rapper en een verbeten journalist. Gaan ze het ondanks hun verschillen redden? Bekijken. A Castle for Christmas (2021) – Een bestsellerauteur reist naar Schotland om te ontsnappen aan een schandaal. Ze wordt er verliefd op een kasteel en neemt het op tegen de nukkige eigenaar, een hertog. Bekijken.

(2021) – Een bestsellerauteur reist naar Schotland om te ontsnappen aan een schandaal. Ze wordt er verliefd op een kasteel en neemt het op tegen de nukkige eigenaar, een hertog. Bekijken. Love Hard (2021) – Een schrijfster reist 5000 kilometer om met kerst de man te verrassen die ze op een datingapp heeft ontmoet, en ontdekt dan dat ze is genept. Bekijken.

(2021) – Een schrijfster reist 5000 kilometer om met kerst de man te verrassen die ze op een datingapp heeft ontmoet, en ontdekt dan dat ze is genept. Bekijken. Holidate (2020) – Twee singles die elkaar nauwelijks kennen en niet alleen willen zijn tijdens de feestdagen, worden elkaars platonische metgezel, maar krijgen dan gevoelens voor elkaar. Bekijken.

A California Christmas (2020) – Een rijke charmeur die alles dreigt te verliezen, doet alsof hij een boerenknecht is om een hardwerkende boerin ervan te overtuigen haar land vóór Kerstmis te verkopen. Bekijken.

(2020) – Een rijke charmeur die alles dreigt te verliezen, doet alsof hij een boerenknecht is om een hardwerkende boerin ervan te overtuigen haar land vóór Kerstmis te verkopen. Bekijken. Operation Christmas Drop (2020) – Een strikte politiek assistente valt voor een genereuze luchtmachtpiloot terwijl ze zijn tropische basis en de kersttraditie van de luchtmacht wil opheffen. Bekijken.

(2020) – Een strikte politiek assistente valt voor een genereuze luchtmachtpiloot terwijl ze zijn tropische basis en de kersttraditie van de luchtmacht wil opheffen. Bekijken. The Christmas Chronicles 2 (2020) – Kate is inmiddels een tiener en niet blij met de nieuwe relatie van haar moeder. Ze loopt weg en belandt op de Noordpool, waar een ondeugende elf Kerstmis wil dwarsbomen. Bekijken.

Playing with Fire (2019) – Mexicaanse kerstfilm. Drie rijke vrouwen – waaronder een moeder en haar dochter – vallen voor een verleidelijke man in de koffiedriehoek van Colombia. Bekijken.

(2019) – Mexicaanse kerstfilm. Drie rijke vrouwen – waaronder een moeder en haar dochter – vallen voor een verleidelijke man in de koffiedriehoek van Colombia. Bekijken. A Cinderella Story: Christmas Wish (2019) – https://www.netflix.com/title/81148811 Bekijken.

(2019) – https://www.netflix.com/title/81148811 Bekijken. The Knight Before Christmas (2019) – Een 14e-eeuwse ridder komt door middeleeuwse magie in hedendaags Ohio terecht, waar hij valt voor een lerares natuurwetenschappen die niet meer in de liefde gelooft. Bekijken.

(2019) – Een 14e-eeuwse ridder komt door middeleeuwse magie in hedendaags Ohio terecht, waar hij valt voor een lerares natuurwetenschappen die niet meer in de liefde gelooft. Bekijken. Holiday in the Wild (2019) – Kate gaat in haar eentje op een tweede huwelijksreis naar Afrika nadat haar man haar plotseling heeft verlaten. Ze vindt er een nieuw doel en een kans op romantiek. Bekijken.

(2019) – Kate gaat in haar eentje op een tweede huwelijksreis naar Afrika nadat haar man haar plotseling heeft verlaten. Ze vindt er een nieuw doel en een kans op romantiek. Bekijken. The Grinch (2018) – Een mopperkont met gemene trekjes wil Kerstmis stoppen in het vrolijke stadje Woestad. Maar misschien kan een klein, goedgeefs meisje hem op andere gedachten brengen. Bekijken.

The Princess Switch (2018) – Kijk ook Switched Again en The Princess Switch 3, allemaal te zien bij Netflix. Als een nuchtere banketbakster uit Chicago en een toekomstige prinses ontdekken dat ze dubbelgangers zijn, smeden ze een plan om tijdens de kerstdagen met elkaar te ruilen. Bekijken.

(2018) – Kijk ook Switched Again en The Princess Switch 3, allemaal te zien bij Netflix. Als een nuchtere banketbakster uit Chicago en een toekomstige prinses ontdekken dat ze dubbelgangers zijn, smeden ze een plan om tijdens de kerstdagen met elkaar te ruilen. Bekijken. The Holiday Calendar (2018) – Een getalenteerde fotografe die vastzit in een uitzichtloze baan, erft een antieke adventkalender die mogelijk de toekomst voorspelt en haar de weg wijst naar de liefde. Bekijken.

(2018) – Een getalenteerde fotografe die vastzit in een uitzichtloze baan, erft een antieke adventkalender die mogelijk de toekomst voorspelt en haar de weg wijst naar de liefde. Bekijken. Angela’s Christmas (2017) – Als de jonge Angela op kerstavond met haar familie naar de kerk gaat, krijgt ze een buitengewoon idee. Een hartverwarmend verhaal gebaseerd op een boek van Frank McCourt. Bekijken.

(2017) – Als de jonge Angela op kerstavond met haar familie naar de kerk gaat, krijgt ze een buitengewoon idee. Een hartverwarmend verhaal gebaseerd op een boek van Frank McCourt. Bekijken. Christmas Inheritance (2017) – Voordat socialite Ellen haar vaders bedrijf mag overnemen, moet ze het stadje bezoeken waar hij vandaan komt. Daar leert ze het belang van hard werken en anderen helpen. Bekijken.

(2017) – Voordat socialite Ellen haar vaders bedrijf mag overnemen, moet ze het stadje bezoeken waar hij vandaan komt. Daar leert ze het belang van hard werken en anderen helpen. Bekijken. A Very Murray Christmas (2015) – Bill Murray heeft een cast vol sterren verzameld voor een avond muziek, schalksheid en kroegenpraat in deze stoutere versie van de traditionele kerstshow. Bekijken.

(2015) – Bill Murray heeft een cast vol sterren verzameld voor een avond muziek, schalksheid en kroegenpraat in deze stoutere versie van de traditionele kerstshow. Bekijken. Christmas with the Kranks (2004) – Een stel met uitgevlogen kinderen heeft geen zin in het feestdagengeweld en besluit de kerst over te slaan. Maar zijn ze bestand tegen de reacties van familie en buren? Bekijken.

Bekijk ook onze andere overzichten met kerstfilms: