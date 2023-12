Het jaar is bijna voorbij, op een paar feestelijke dagen na. We hopen dat je deze in vertrouwde kring kunt vieren met de mensen je het meest nabij zijn. Namens iCulture wensen we je veel gezelligheid aan het einde van het jaar. En natuurlijk hopen we dat we ook in 2023 weer hebben kunnen helpen om meer uit je Apple-devices te halen!

Voor Apple-fans was 2023 misschien een wat vreemd tussenjaar wat producten betreft. We kregen voor het eerst te zien hoe de Vision Pro er nu echt uitziet – een product dat pas volgend jaar verschijnt en zich nog moet bewijzen. Daarmee hebben we ook meteen een glimp van de toekomst gezien, zoals Apple het zich voorstelt. Er verschenen ook nieuwe producten die duidelijk op een behoefte inspeelden, zoals de 15-inch MacBook Air. Ook waren er diverse Apple-events in 2023, waarvan je alle video’s nog eens kunt nakijken.



Bekijk ook Apple-producten in 2023: dit heeft Apple allemaal uitgebracht Welke producten heeft Apple in 2023 allemaal uitgebracht? In dit overzicht lees je precies wat er van Apple allemaal verschenen is dit jaar, lees je de belangrijkste details en welke producten doorgeschoven zijn naar volgend jaar.



2023 was ook het jaar waarin de aankondigingen al vroeg begonnen: in januari 2023 stond er al een complete line-up klaar, met de MacBook Pro M2 Pro/Max, de Mac mini M2/Pro, maar ook de grote HomePod, die een comeback maakte. Vooral laatstgenoemde was bijzonder, omdat Apple nog geen jaar eerder de stekker uit dit model trok. Je kunt het allemaal nalezen in ons Apple-jaaroverzicht 2023.

Bekijk ook Apple jaaroverzicht 2023: dit is er allemaal gebeurd In dit grote Apple-jaaroverzicht van 2023 lees je over de hoogte- en dieptepunten van het afgelopen jaar. Welk Apple-nieuws is blijven hangen en waarvan waren we helemaal ondersteboven? Dat lees je hier!

Wat dit jaar opviel, is dat de geruchten dit jaar niet gedomineerd werden door YouTubers en anonieme geruchtenlekkers. Ze kwamen nu vooral van gezaghebbende journalisten en analisten zoals Mark Gurman, Ross Young en Ming-Chi Kuo. En ook hadden ze het meestal juist, er zaten toch ook wel wat missers tussen. Zo kregen we dit jaar niet de Apple Watch Ultra 2 in een nieuwe kleur donker titanium. Waar we wél enthousiast over werden? Dat lees je de komende dagen op onze site, want we gaan net als volgend jaar weer de favoriete producten van de redactie bespreken. Of beluister onze decemberpodcast 2023, waarin we de hoogte- en dieptepunten van het afgelopen jaar nog eens met je doornemen. Sterker nog: waarom niet meteen het hele jaar iCulture-podcasts terugluisteren? Want ze zijn ook achteraf nog interessant!

Bekijk ook iCulture Podcast #S05E12: Het beste van 2023 In deze aflevering van de iCulture Podcast blikken we terug op 2023. Was dit het meest spannende Apple-jaar ooit? Of had er wat ons betreft wel wat meer actie in mogen zitten? Traditiegetrouw vertellen we over onze favoriete producten van het afgelopen jaar, de grootste missers én het meest verrassende nieuws.

Voor ons (en hopelijk ook voor jou) breekt de komende tijd een rustiger periode aan: we gaan lekker uitrusten en ons opladen voor het nieuwe jaar, waarin weer genoeg te beleven valt. De complete iPad-lijn wordt vernieuwd, we krijgen iPads met OLED-scherm en de vernieuwde CarPlay is eindelijk in de eerste auto’s te vinden. Of wat dacht je van de iPhone 16 Ultra en de Apple Watch X met een ander type bandje? Nog niets is definitief, maar de geruchtenmachine draait alweer op volle kracht.

Bekijk ook Apple in 2024: 10 dingen om naar uit te kijken Onze voorspellingen en verwachtingen voor Apple in 2024: er zijn heel wat nieuwe producten gepland en er staan belangrijke ontwikkelingen op stapel. Wij praten je bij wat je in 2024 van Apple kunt verwachten.

Genoeg ontspanning tijdens de feestdagen

Als je iets leuks wilt doen tijdens de kerstdagen en even helemaal niets met Apple te maken wil hebben, dan is er genoeg vermaak. We publiceerden de afgelopen dagen overzichten met kerstfilms, waarmee je meteen in een goede bui komt!

Bekijk ook Filmpje tijdens de feestdagen? Met deze kerstfilms zit je goed! Wil je gezellig met de familie een film kijken tijdens de kerstdagen, of hang je liever in je eentje op de bank met een film? Deze kerstfilms zijn geschikt voor iedereen!

De feestdagen zijn ook een mooi moment om eens een nieuw project aan te pakken. Ga bijvoorbeeld aan de slag met het verder perfectioneren van je smart home om energie te besparen. Of speel een digitaal bordspel met de hele familie, zonder dat je de deur uit hoeft om het fysieke spel te kopen.

Geniet van de laatste dagen van het jaar!