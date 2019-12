Het einde van het jaar nadert, je hebt een mooi feest gepland en je wilt dat magische moment als de klok twaalf uur slaat natuurlijk zo goed mogelijk vastleggen. Daarvoor heb je je iPhone op zak, want wie neemt nou een dure camera mee naar een feestje waar het best wel eens wild kan worden? In deze gids geven we tips zodat je vuurwerkfoto met je iPhone altijd lukt.



Vuurwerkfoto met iPhone maken

Foto’s maken tijdens oudejaarsavond betekent: weinig belichting en felle lichtpunten zoals kaarsjes en straatverlichting. Hoewel de nieuwste iPhones een stuk beter presteren in het donker, is duisternis nog steeds niet ideaal. Daarom hebben we een paar tips verzameld om te zorgen dat je bijzondere momenten er tóch scherp op staan.

#1 iPhone-oordopjes gebruiken voor stabiele foto’s

Een statief is het beste hulpmiddel bij het maken van een goede, onbewogen foto, maar lang niet iedereen heeft er eentje in huis. Zeker als je naar een feestje gaat wil je niet een zware fototas met statieven, softbox en andere hulpmiddelen meenemen. Toch is een stabiel beeld een absolute must bij fotografie rond oud en nieuw: het merendeel van je foto’s maak je immers bij weinig licht en de kans is groot dat een bewogen beeld onscherp wordt.

Zo’n bewogen foto kan een onverwacht effect geven, maar veel mensen willen het liever niet. Een onbedoelde camerabeweging kan al snel gebeuren als je met bibberende handen de sluiterknop van de iPhone moet indrukken. Gelukkig kunnen de meegeleverde EarPods je helpen.

Bij het maken van een vuurwerkfoto op je iPhone kun je de volumeknoppen als sluiterknop gebruiken. Dit geldt ook voor de plus- en mintoetsen op de iPhone-oordopjes. Door de oortjes aan te sluiten heb je daarom een makkelijk te bedienen sluiterknop, waar je zelfs nog met bibberende handen op kunt drukken. Zorg wel dat je de iPhone tegen een vast voorwerp laat leunen, zoals een lantaarnpaal of binnenshuis op een stapel boeken. Die dienen dan als tijdelijk statief.

Deze truc werkt helaas niet voor AirPods of AirPods Pro, want die hebben geen volumeknoppen.

#2 Slow Motion voor mooie vuurwerkvideo’s

Behalve voor het maken van gewone foto’s kun je met de Camera-app van iOS nog veel meer doen. Ben je van plan die dure vuurwerkpijl vast te leggen, probeer dan eens slow-motion. Dankzij de slo-mo-functie van de Camera-app kun je mooie filmpjes maken, zodat je het vuurwerk langzaam in de lucht uit elkaar ziet spatten en je er extra lang van kunt genieten. Vergeet niet af en toe zelf te genieten, want anders maak je oud en nieuw alleen maar mee via het cameraschermpje. Je hebt echt niet de aller-allernieuwste iPhone nodig, want onderstaande video is gemaakt met een iPhone 5s met een slow motion-instelling van 120 fps. Natuurlijk presteren nieuwere iPhones wel beter, ook als het gaat om de geluidskwaliteit tijdens het filmen.

#3 Panoramafoto’s voor de hele familie

Wil je met de hele familie op de foto staan of wil je gewoon een heel groot gebied fotograferen, dan is de panoramastand je vriend. Zorg er wel voor dat je niet te snel beweegt en het toestel niet teveel naar boven of beneden draait. Probeer ook een achtergrond te vinden waar niet al te veel beweging is. Anders zie je bijvoorbeeld iemand links het beeld inlopen, en rechts weer weglopen.

#4 Portretten met diepte

Heb je een iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus, iPhone X of nieuwer, dan bof je helemaal. Je kunt namelijk de portretstand gebruiken voor een feestelijk effect. De achtergrond wordt een beetje wazig, zodat je onderwerp goed naar voren komt. Het werkt vooral goed bij kerstbomen en andere versieringen: zorg dat de persoon of het huisdier scherp op de foto staat, waarbij de twinkelende lichtjes op de achtergrond alleen een hint geven dat het feest is. En met de portretbelichting kun je iemand écht in de spotlight zetten.

#5 Geen flitser

Een tip voor elke foto met lichtjes of glinsteringen: zet de flitser van je iPhone bij een vuurwerkfoto uit. Vooral in donkere situaties zoals het fotograferen van de kerstboom kan een flitser van je iPhone de foto behoorlijk bederven. Bovendien zie je details op de achtergrond die je liever niet in beeld had, zoals stekkerdozen en proppen pakpapier van de kerstcadeau’s.

Bovendien helpt een flitser helemaal niet als je buiten in het donker foto’s van vuurwerk in de lucht maakt. De lichtbron is véél te klein om dat goed te belichten, en bovendien is het vuurwerk op zich al een lichtbron. Een ander nadeel van met flits fotograferen is dat het langer duurt. Je wordt opgehouden door de flits die nog moet afgaan, terwijl je beter gewoon door kunt gaan met fotograferen.

#6 Niet zoomen

De iPhone heeft een zoomfunctie, maar het gebruik hiervan brengt wel wat nadelen met zich mee. Bij onvoldoende licht wordt het beeld namelijk digitaal uitvergroot als je een telelens hebt. Heb je geen telelens, dan wordt het beeld altijd digitaal uitvergroot. Je zou net zo goed een niet-ingezoomde foto kunnen maken en vervolgens en kleiner stuk uitknippen. Details zijn dan niet meer goed zichtbaar, de foto is onscherper en korreliger beeld dan je zou willen.

Als de situatie het toelaat is het beter om gewoon dichter bij je onderwerp te staan. Zo worden de meeste details bewaard. Ga natuurlijk niet dicht bij vuurwerk staan, want een vuurwerkfoto is niet zo belangrijk om bij je te hebben als je ledematen.

Wil je toch graag onderwerpen van veraf fotograferen, dan zijn er een paar speciale iPhone-lenzen op de markt die je kunt gebruiken. De populairste lenzen zijn die van Olloclip, die in meerdere varianten verkrijgbaar zijn in de online Apple Store. Meer weten over externe lenzen voor iPhone? Lees dan onze aparte gids.

#7 Goed nabewerken

Bovenstaande tips zullen flink helpen bij het maken van een goede vuurwerkfoto, maar een goede nabewerker kan een foto nog net die extra touch geven. Er zijn een boel apps voor beschikbaar, waar we hieronder een snelle greep uit doen. Bij alle apps geldt: zorg dat je niet té veel bewerkt, want daar wordt een foto niet mooier van.

Instagram

De simpelste nabewerker in ons snelle overzicht, waarmee je een simpele filter over je foto kunt plakken om het geheel op te leuken. Knoppen voor contrast en scherpte laten je leuke effecten toevoegen, maar hierbij kun je niet met schuivers spelen om het effect tot in precisie aan te passen. Handig is dat je een foto kunt croppen en een schuine horizon kunt rechtzetten. En is je foto geslaagd, dan kun je deze natuurlijk meteen delen met je volgers.

Pixelmator

Pixelmator mag niet ontbreken als je het hebt over fotobewerking. Je maakt met de app mooie foto-collages, je voegt effecten toe of verbetert de foto van top tot teen. Bovendien voeg je snel teksten toe, wat leuk is als je mooie kerst- of nieuwjaarsfoto’s wil maken. Daarnaast kun je ook tekenen met de app, over je eigen foto’s heen. Pixelmator kost wel geld, maar dan heb je op zowel de iPhone als iPad een ijzersterke app in huis.

Wil je het beste van Pixelmator op je iPad hebben? Schaf dan Pixelmator Photo aan, speciaal voor de iPad. Lees ook onze review van Pixelmator Photo voor onze ervaringen.

Halide

In deze Nederlandse camera-app kun je allerlei instellingen aanpassen voordat je de foto maakt. Pas bijvoorbeeld de ISO-waarde aan. Je kunt met Halide fotograferen in RAW-formaat, zodat je achteraf nog een heleboel kunt aanpassen. Dat aanpassen hoeft overigens niet in Halide als je liever een andere app gebruikt.

Standaard Foto’s-app

Een fotobewerker die we allemaal al op zak hebben is de standaard Foto’s-app van Apple. Deze is de afgelopen jaren sterk verbeterd en biedt allerlei uitgebreide mogelijkheden om je foto te bewerken, al blijven apps van derden soms toch wat beter. Voordeel van de Foto’s-app is dat je er niet extra voor hoeft te betalen of installeren. Hoe je de fotobewerking gebruikt lees je in onze gids over de Foto’s-app voor iPhone.

Met bovenstaande lijst hebben we uiteraard nog lang niet alle fotobewerkers in de App Store besproken. Er zijn nog veel meer alternatieve die je in ons handige overzicht makkelijk terugvindt.

#8 Gebruik Camera+ 2

De relatief slechte lichtomstandigheden rond de jaarwisseling zijn voor professionele fotografen vaak reden om tot in detail te spelen met de instellingen van een camera, maar de ingebouwde Camera-app van je iPhone is nogal beperkt in zijn opties. Gelukkig staan er in de App Store veel alternatieven die goed van pas komen voor een mooie vuurwerkfoto. Voor het maken van een vuurwerkfoto met je iPhone vestigen we graag de aandacht op Camera+ 2 (link). Deze app biedt informatie en extra opties die zeer goed van pas komen tijdens het fotograferen onder lage lichtomstandigheden, zoals de Slow Shutter-instelling.

Camera+ 2 biedt in eerste instantie de mogelijkheid om het belichtingspunt en het onderwerp waarop je scherpstelt apart van elkaar te kiezen. Er verschijnen ook aparte knoppen waarmee je de algemene belichting kunt aanpassen en de focus of belichting kunt vastzetten.

De mogelijkheid om de witbalans met de hand in te stellen is ook interessant bij fotografie rond de feestdagen. Leg een wit blaadje voor je iPhone-camera, druk op de WB-knop en je iPhone weet kleuren juist te herkennen. Hierdoor wordt bijvoorbeeld een foto van een kerstboom minder snel oranje van kleur omdat het lamplicht het beeld vertekent.

Ook handig aan Camera+ 2: onder de plusknop bij de sluiterknop vind je een Stabilizer-optie, waarmee de iPhone pas een foto maakt als je de camera stilhoudt. Een fijn alternatief als je geen zin hebt in de hierboven beschreven methode met iPhone-oordoppen om het beeld zo stabiel mogelijk te maken. Zoals we eerder al zeiden is een stabiele foto rond kerst zeer belangrijk, omdat de slechtere lichtomstandigheden al snel voor onscherpe, bewogen beelden zorgen.

#9 Let op de ISO-waarde

Het is verstandig om bij apps van derden (zoals Camera+ 2) goed te letten op de ISO-waarde. Dit is de lichtgevoeligheid van een camerasensor. Hoe hoger het getal, des te gevoeliger wordt de sensor voor licht. Overdag is een laag ISO-getal dus geschikt, maar ‘s avonds kun je hem wat opkrikken. Let er wel op dat de ISO-waarde niet te hoog wordt, want dat zorgt voor korrelige foto’s.

In Camera+ 2 zie je deze waarde nadat je twee vingers op het scherm hebt gebruikt om belichting en focus in te stellen. De bovenste van de twee is de ISO die de iPhone zal gebruiken bij het maken van een foto. Hoe hoger deze is, hoe grover de korrels die je uiteindelijk in de foto zult zien. Het onderste cijfer laat de sluitertijd van je iPhone zien.

#10 Kies de juiste sluitertijd

Ten slotte is sluitertijd een belangrijk aspect voor een foto. Maak je een vuurwerkfoto, dan kun je de lichtstrepen vastleggen door een langere sluitertijd in te stellen. Dat kan met apps van derden. Hoe langer de sluiter, hoe meer je vastlegt. Het is eigenlijk essentieel om een statief te hebben.

Behalve Camera+ 2 zijn er nog veel meer foto-apps waar heel veel opties in verwerkt zitten. Denk bijvoorbeeld aan (VSCO of Adobe Photoshop). Naast deze twee voorbeelden zijn er nog veel meer apps waarmee je ongetwijfeld de mooiste nieuwjaarsfoto’s mee kunt maken. Met al deze apps en tips maak je van de feestdagen een onvergetelijk moment.

#11 Profiteer van de nachtmodus

Heb je een iPhone 11 (Pro)? Gebruik dan de nachtmodus in de standaard Camera-app van Apple. Deze past automatisch de sluitertijd aan zonder echte moeite. In het donker maakt de nachtmodus sowieso veel mooiere foto’s, waardoor het geen donkere vlek wordt. Dus ook als je met een groep ‘s nachts een groepsfoto voor oud en nieuw wil maken, is de nachtmodus een must. Lees in onze aparte tip alles over de nachtmodus van iPhone 11. Je kunt deze sluitertijd zelf beïnvloeden voor de leukste vuurwerkfoto.