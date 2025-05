OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft een opmerkelijke stap gezet richting hardware-ontwikkeling. Het bedrijf neemt de AI-startup io over, mede opgericht door voormalig Apple-designchef Jony Ive. De overname, ter waarde van bijna $6,5 miljard, is de grootste in de geschiedenis van OpenAI en markeert een nieuw hoofdstuk voor zowel Ive als CEO Sam Altman. Samen werken ze aan nieuwe producten die de wereld moeten veranderen, al doen ze er nu vooral heel geheimzinnig over.

Jony Ive keert terug met nieuwe missie

Na zijn vertrek bij Apple in 2019 richtte Jony Ive het designcollectief LoveFrom op. Een paar jaar later begon hij samen met andere voormalige Apple-medewerkers aan een nieuw avontuur: de startup io, gericht op hardware voor het AI-tijdperk. Het bedrijf werkte in stilte aan apparaten voor een toekomst met kunstmatige algemene intelligentie (AGI), waarbij AI mensachtige capaciteiten krijgt.

Nu wordt io dus onderdeel van OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Volgens Ive voelt het als een logische volgende stap. “Alles wat ik de afgelopen 30 jaar heb geleerd, komt nu samen,” zegt hij in een gesprek met OpenAI-topman Sam Altman. Het gesprek is vastgelegd in een tien minuten durende video, waarin ze tegen een onbekend persoon in een café in San Francisco op mysterieuze wijze vertellen wat ze van plan zijn.

Van iMac tot iPhone: Jony Ive’s invloed op Apple

Sir Jonathan Ive – beter bekend als Jony Ive – is geen onbekende in de techwereld. Bij Apple was hij jarenlang de creatieve kracht achter vrijwel alle iconische producten. Denk aan de gekleurde iMac G3, de gestroomlijnde iPod nano, de aluminium MacBook en natuurlijk: de iPhone. Ive werkte zij aan zij met Steve Jobs en werd door hem zelfs zijn “spirituele partner” genoemd.

Zijn designstijl – minimalistisch, functioneel en futuristisch – bepaalde jarenlang het gezicht van Apple. Ook na Jobs’ overlijden bleef Ive een invloedrijke kracht binnen het bedrijf, totdat hij in 2019 zijn vertrek aankondigde. Hij richtte vervolgens zijn eigen designstudio LoveFrom op, die ondertussen blijft bestaan als zelfstandig bureau. Het zal al het designwerk voor OpenAI gaan doen, waaronder ook de apps en interfaces van ChatGPT.

Bekijk ook Jony Ive: alles over de voormalig designer van Apple Jonathan (Jony) Ive was Chief Design Officer bij Apple werkzaam. Hij ontwierp de iPhone, iPad, Mac en diverse andere Apple-producten. Ive vertrok in 2019 bij Apple om zijn eigen designbedrijf op te richten, maar blijft wel voor Apple werken.

Is OpenAI een dreiging voor Apple?

Hoewel de details nog geheim zijn, is het duidelijk dat OpenAI en Ive werken aan iets nieuws. Het gaat niet om een smartphone of smartwatch, maar om een compleet nieuwe categorie apparaat, speciaal ontworpen voor AI-interactie. Volgens Altman is het huidige model van AI-gebruik – via een app of browser – slechts tijdelijk. Ive benadrukt ook dat het niet gaat om het vervangen van de iPhone. “Net zoals de smartphone de laptop niet overbodig maakte, zal ons apparaat de smartphone niet vervangen.”

Voor Apple is de overname opvallend. Niet alleen omdat het gaat om ex-werknemers, maar ook omdat Apple momenteel worstelt met zijn positie in de AI-markt. Het bedrijf bracht vorig jaar een AI-platform uit, maar dat leunt deels op ChatGPT van OpenAI. Inmiddels gebruikt Apple die technologie in verschillende toepassingen, zoals Apple Intelligence.

Bekijk ook Zo activeer je Apple Intelligence op je iPhone en iPad (in het Engels) Apple Intelligence is Apple’s antwoord op de ontwikkeling van AI in software. Een lange tijd was deze niet beschikbaar in Nederland. Nu is het mogelijk om Apple Intelligence te gaan gebruiken (met wat haken en ogen).

Het feit dat OpenAI nu ook eigen hardware ontwikkelt met mensen die jarenlang Apple’s producten vormgaven zou de druk op Apple verder kunnen opvoeren. Hoewel Ive benadrukt dat hij nog steeds een goede relatie heeft met Apple, voelt deze stap als een duidelijke breuk. Waar Apple’s AI-ambities tot nu toe nog niet soepel verlopen, kiest Ive nu openlijk voor samenwerking met een bedrijf dat Apple’s tekortkomingen op dat vlak juist blootlegt.

Wanneer kunnen we iets verwachten?

Het is niet de eerste keer dat Jony Ive en OpenAI de handen ineenslaan. Al in 2023 werd duidelijk dat Ive samen met OpenAI werkte aan een nieuw hardwareconcept, bedoeld als mogelijke opvolger van de smartphone.

Bekijk ook Jony Ive werkt met OpenAI aan AI-product Jony Ive is bezig een persoonlijk AI-apparaat te ontwikkelen. Hij krijgt daarbij hulp van OpenAI’s Sam Altman, maar zoekt ook nog een bedrag van rond de $1 miljard van investeerders.

De eerste fysieke resultaten van die samenwerking worden in 2026 verwacht. Wat het precies wordt, blijft voorlopig geheim, maar volgens Ive en Altman gaat het om een totaal nieuwe productcategorie: nadrukkelijk géén variant op bestaande AI-gadgets zoals de Ai Pin. Ive is kritisch op dat soort apparaten: volgens hem ontbreekt het ze aan visie, afwerking en echte innovatie.

Jony Ive heeft io mede opgericht samen met Evans Hankey, waar hij ook bij Apple mee samengewerkt heeft. Sterker nog: Hankey was de opvolger van Ive toen hij in 2019 bij Apple vertrok. Uiteindelijk vertrok zij in 2022 ook bij Apple, waarna ze dus weer samen is gaan werken met Ive bij io.