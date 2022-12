De 3nm chips zullen namelijk grotendeels naar Apple gaan en worden vermoedelijk voor het eerst gebruikt in de aanstaande M2 Pro-chips die je in de MacBook Pro 2023 gaat aantreffen. Ook zouden ze bedoeld zijn voor een nieuwe high-end Mac mini, voorzien van M2 Pro. Volgens DigiTimes begint de massaproductie deze week op donderdag 29 december. Dit is in lijn met eerdere voorspellingen dat de productie nog in 2022 zou beginnen – al is het wel op het nippertje.



In de fabriek op het Southern Taiwan Science Park (STSP) staat voor 29 december een ceremonie gepland, om de start van de massaproductie te vieren. Er zullen die dag ook plannen bekend worden gemaakt om de 3nm chipproductie verder uit te breiden, zo melden bronnen bij fabrikanten die halfgeleider-apparatuur maken.

Apple gebruikt voor de A16 Bionic-chip in de iPhone 14 Pro-modellen nu nog een 4nm chip, maar kan begin volgend jaar de overstap maken naar 3nm. Dit betekent een betere performance en minder energieverbruik voor de Macs die deze chips krijgen ingebouwd. Mogelijke kandidaten zijn de 14-inch en 16-inch MacBook Pro, de Mac mini maar ook een vernieuwde Mac Studio. Later dat jaar kunnen we de M3-chip verwachten, die ook gebaseerd zal zijn op het 3nm proces. Dit geldt ook voor de A17 Bionic-chip in de iPhone 15 Pro. Maar voordat het zover is, is het alweer september.

Van eerdere geruchten dat de 3nm chips al in de iPhones van 2022 zouden zitten, komt niet veel terecht.