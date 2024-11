Aqara brengt inmiddels heel wat smart home-accessoires uit, maar twee items ontbraken nog: een slimme rookmelder en een klepregelaar om je water- of gasleiding af te sluiten bij lekkage. Beide werken met HomeKit en voorkomen dat er schade in je woning ontstaat door brand en lekkage van water of gas. We beginnen met de rookmelder, een productcategorie die voor Aqara nieuw is. Fabrikanten zijn behoorlijk terughoudend als het om slimme rookmelders gaat. Eve is gestopt met de Eve Smoke, waardoor Netatmo als enige grote HomeKit-fabrikant is overgebleven. Daarnaast zijn er wat kleinere merken, maar de keuze is niet enorm. Dat komt misschien omdat een rookmelder een low-interest product is: je hangt ze op en kijkt er daarna 10 jaar lang niet meer naar om. Aqara durft het toch aan om een nieuwe rookmelder uit te brengen. Hij kost €45 en is verkrijgbaar via Amazon.

Aqara rookmelder

Deze nieuwe rookmelder werkt met Zigbee en vereist een hub van de fabrikant. Dat mag overigens ook een oudere Aqara-hub zijn, zolang hij maar Zigbee 3.0 ondersteunt. In ons overzicht van Aqara-producten lees je welke hubs je het beste kunt kiezen. Eenmaal toegevoegd aan de Aqara-app, verschijnt de rookmelder automatisch in HomeKit. Hij werkt ook zonder internetverbinding en geeft bij onraad een LED-signaal en een waarschuwingsgeluid van maximaal 85 dB. De batterijduur is 10 jaar, zoals gebruikelijk is bij rookmelders. Binnenin vind je een simpele CR17450-batterij.

Optioneel kun je meerdere rookmelders aan elkaar koppelen via de Aqara-app, zodat ze allemaal tegelijk afgaan bij een alarm. Daarnaast kun je Aqara hubs met sirene ook als sirene gebruiken, zoals op de foto hierboven te zien is: de rookmelder links op de foto detecteert rook, waarna ook de Aqara M1S-hub (rechts) een luid alarm laat klinken.

Omdat dit een slimme rookmelder is krijg je uiteraard ook een melding als je buitenshuis bent. De meldingen komen binnen via de Aqara-app en bij gebruik van HomeKit ook via de Woning-app. In beide gevallen kun je het alarm koppelen aan automatiseringen, zodat bijvoorbeeld de lampen gaan knipperen of een camera wordt geactiveerd. Als per ongeluk het alarm afgaat terwijl je staat te koken, dan kun je dit met een knop op de rookmelder uitschakelen. Dat kan ook via de Aqara-app. Na ongeveer 80 seconden controleert de rookmelder opnieuw of er sprake is van een verhoogde concentratie rook. Indien nodig wordt het alarm dan opnieuw geactiveerd.

Deze rookmelder van Aqara werkt ook met Matter 1.2, maar voor Apple-gebruikers is dit minder relevant omdat immers al HomeKit zelf wordt ondersteund. Je kunt deze rookmelder vastschroeven aan het plafond of gebruik maken van de meegeleverde plakstrips. Hij meet 104 x 104 x 42 millimeter.

Aqara klepregelaar

Een heel ander accessoire is de Aqara klepregelaar T1, oftewel Valve Controller, die vanaf nu voor ca. 70 euro bij Amazon in de schappen ligt. De foto hieronder maakt meteen duidelijk wat hiermee wordt bedoeld: hiermee kun je een water- of gasleiding automatisch afsluiten zodra er lekkage wordt gedetecteerd. Je zet deze op de normale hendel en kunt daarna de status van de klep in de gaten houden: staat de leiding open of dicht? Op afstand kun je de klep openen en sluiten.

Hij werkt met diverse smart home-systemen zoals HomeKit, Google Home, Alexa, Samsung Smart Assistant, Homey, Home Assistant en nog veel meer. Een geschikte Aqara-hub met Zigbee 3.0 en een Matter Controller zijn vereist, maar dit kan bijvoorbeeld ook een HomePod mini zijn.

Je kunt dus realtime de status van je leidingen in de gaten houden en hier automatiseringen aan koppelen. Dit werkt het beste als je al beschikt over sensoren voor waterlekkage, die Aqara overigens ook in het assortiment heeft.

Volgens de fabrikant is de klepregelaar gemakkelijk ‘retrofit’ te installeren op een bestaand ventiel, zonder dat je een loodgieter in huis hoeft te halen. Hij is geschikt voor DN15, DN20, DN25 (1/2 inch, 3/4 inch, 1 inch) pijpdiameters en hefboom-/vlinderhendels, zodat het vrijwel altijd past. De klepregelaar werkt op vier AA-batterijen, dus een stroomaansluiting is ook niet nodig. De batterijen gaan ongeveer twee jaar mee.

Meer over waterlekkage-sensoren met HomeKit lees je in ons overzicht.