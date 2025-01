HomeKit-certificaat nu gemakkelijker te krijgen dankzij Matter

Als je een smart home-product koopt zul je waarschijnlijk letten of er een HomeKit-logo op staat. Het verkrijgen van zo’n ‘Works with Apple Home’-certificaat wordt nu een stuk eenvoudiger. Als een product is gecertificeerd met Matter, dan mag een fabrikant er voortaan ook een HomeKit-logo op zetten. Voorheen moest een accessoiremaker een apart testtraject doorlopen voor elk van de smart home-platformen die ze wilden ondersteunen.

Apple, Google en Samsung doen mee. De Connectivity Standards Alliance (CSA), de organisatie achter Matter heeft vandaag laten weten dat de drie bedrijven de certificering voor hun ‘Works With’-programma’s zullen accepteren:

We zijn verheugd te kunnen melden dat Apple is begonnen met het accepteren van Alliance Interop Lab-testresultaten van Matter-apparaten voor Works With Apple Home, en dat Google en Samsung later dit jaar hetzelfde zullen doen voor hun respectievelijke Works With Google- Home en Works With SmartThings-certificeringen. Dit onderstreept de geloofwaardigheid en de betrouwbaarheid van de testprogramma’s van de Connectivity Standards Alliance.

Het brengt ons een stap dichter bij één logo voor alle smart home-platformen. Een belangrijke fabrikant ontbreekt echter nog en dat is Amazon, die hiervoor het Works with Alexa-logo hanteert. In Nederland is Alexa als smart home-platform niet zo heel dominant, maar in landen zoals Duitsland en de VS ligt dat heel anders.

Eenmalig testen

De nieuwe maatregel houdt in dat fabrikanten hun accessoires niet voor elk platform aan een apart testprogramma hoeven te onderwerpen om het ‘Works With’-logo erop te mogen plakken. Als ze gecertificeerd zijn als Matter-device door de CSA, kunnen ze hun testresultaten laten zien aan de andere ecosystemen en krijgen ze meteen een badge, zonder nog meer testen te laten uitvoeren. Hiermee kunnen accessoires sneller op de markt komen en hoeven fabrikanten minder kosten te maken.

Toch is een Matter-logo niet altijd een garantie dat alles met elkaar samenwerkt. Er is namelijk geen 1-op-1 overlap tussen de ondersteunde productcategorieën. Zo voegde Matter 1.4 ondersteuning voor zonnepanelen, batterijen en warmtepompen in, terwijl die nog geen deel uitmaken van HomeKit. Omgekeerd zijn er wel HomeKit-camera’s, maar is er in Matter nog geen ondersteuning voor camera’s en dus ook niet voor beveiligingscamera’s en videodeurbellen.

Sneller certificaat aanvragen

De CSA kondigt ook een FastTrack-programma aan om producten opnieuw van een certificaat te voorzien. Daarnaast is er een nieuw Portfolio-programma waarmee bedrijven meerdere producten tegelijk kunnen laten testen. Eerder was het lastig voor accessoiremakers dat ze bij een kleine verbetering van een product opnieuw het certificatieproces moesten doorlopen. De twee nieuwe programma’s maken dit proces eenvoudiger, goedkoper en sneller.

Ook Matter voor speakers

De afgelopen dagen was er nog een andere Matter-aankondiging: de CSA is van plan om ondersteuning voor speakers met streamingfunctie toe te voegen, zoals die van Sonos en Bose. Deze speakers kunnen muziek streamen via wifi en gaan dankzij de Matter-ondersteuning beter communiceren met je andere smart home-apparaten. Een slim brandalarm of een melding van je slimme deurbel kan dan ook op je speaker klinken. Daarnaast gaat de ondersteuning van slimme speakers ervoor zorgen dat je er vanuit iedere Matter-app muziek mee kan afspelen. Eerder kon je alleen de speaker starten en stoppen en het volume aanpassen via Matter. In de toekomst krijg je meer functies, zoals muziek pauzeren, een nummer overslaan en de audiobron wisselen.