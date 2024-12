Gerucht: ‘Apple werkt aan deurbelcamera met Face ID’

Een slimme deurbel van Apple

Er lijkt een boeiende tijd aan te komen voor smart home-gebruikers. Apple is volgens geruchten bezig met meerdere projecten en in de nieuwsbrief van Mark Gurman wordt het nieuwste plan onthuld. Apple zou bezig zijn met het ontwikkelen van een slimme deurbelcamera, die Face ID gebruikt om je slot te ontbrendelen. De camera zou “op zijn vroegst” eind 2025 op de markt kunnen komen. Het werkt op dezelfde manier als het ontgrendelen van je iPhone met Face ID. Als jij of een andere bewoner in de camera kijkt, wordt met biometrische herkenning gedetecteerd of het deurslot open mag.

De camera is net als de iPhone en iPad voorzien van een Secure Enclave-chip, om de Face ID-informatie apart van de rest van de hardware te kunnen opslaan en verwerken. Gurman denkt dat de deurbelcamera zal samenwerken met bestaande deursloten met HomeKit. Apple zou willen samenwerken met een partner om te zorgen dat op dag één al een compleet systeem te koop is. De camera zal waarschijnlijk gebruik maken van Apple’s eigen gecombineerde Bluetooth/wifi-chip genaamd Proxima. Deze zal volgend jaar ook gebruikt worden in de HomePod mini en de vernieuwde Apple TV.

Google heeft al een eigen deurbel en Amazon is dankzij de overname van Ring ook al van de partij.

Apple wil volgens geruchten vanaf 2025 extra vaart maken met smart home-producten, waaronder enkele smart home-displays en een beveiligingsccamera voor binnenshuis. Slimme deurbellen met camera zijn niet nieuw, maar ze roepen vaak vragen op over privacy. Zo maken gebruikers zich zorgen als beelden die met Ring-deurbellen zijn gemaakt zomaar beschikbaar worden gesteld aan derden. Ook is het niet toegestaan om continu de hele straat te filmen.

Alleen Face ID zou wel erg beperkt zijn, je wilt ook zien wie er voor de deur staat.

Mogelijk kiest Apple ervoor om geen videobeelden op te nemen, maar alleen foto’s te maken die je vervolgens in de Woning-app kunt zien. Of het kan nog beperkter: dat de camera alleen gebruikt wordt om je gezicht te herkennen en meer niet. Dat zou de deurbel minder interessant maken voor mensen die willen weten of er een koerier voor de deur staat. Kiest Apple ervoor om toch video-opnames te maken, dan is er al HomeKit Secure Video, een dienst met end-to-end encryptie voor het opslaan van beelden op iCloud.