Apple brengt in 2023 waarschijnlijk weer nieuwe Apple Watch-modellen uit. In dit artikel blikken we vooruit op de Apple Watch in 2023. Welke vernieuwingen komen eraan?

Als het bijna september is, weet je dat ze er weer aan komen: de nieuwe Apple Watch-modellen. We kijken reikhalzend uit naar de nieuwe bandjes, maar vooral naar het horloge. Is het design vernieuwd? Zijn de randen weer iets smaller geworden? En zitten er nieuwe sensoren in? Nu de Apple Watch Ultra erbij is gekomen zijn de vooruitzichten spannender dan ooit. In dit artikel blikken we vooruit op de verwachte nieuwe functies voor de Apple Watch in 2023.

#1 Apple Watch in 2023: welke modellen kun je verwachten?

Dit jaar kunnen we waarschijnlijk twee vernieuwde modellen verwachten:

De Apple Watch Series 9 wordt de logische opvolger van de huidige Apple Watch Series 8. Of de Apple Watch Ultra dit jaar ook meteen al een opvolger met iets betere specs krijgt, is nog niet helemaal zeker. Maar we verwachten het wel, aangezien dit topmodel toch wel bij de tijd moet blijven. Er waren ooit geruchten dat er nog een sportieve, lager geprijsde versie van de Apple Watch Ultra uit zou komen, maar dat verwachten we eerlijk gezegd niet. De line-up zou dan te breed en te verwarrend worden.

De kans dat de Apple Watch SE 2022 nu alweer wordt opgevolgd, lijkt ons niet zo geloofwaardig. Apple slaat waarschijnlijk één of twee jaar over en komt in 2024/2025 met een opvolger voor het budgetmodel.

#2 Twee modellen, twee designs

Het is mogelijk dat de Apple Watch Series 9 wat eigenschappen van de Ultra over neemt. Het is alweer een tijdje geleden dat Apple het design van de normale Apple Watch heeft vernieuwd. De Series 4 kreeg een groter scherm en de Series 7 had smallere schermranden, maar in de basis veranderde er niets. Apple zou kunnen kiezen voor het wat plattere scherm van de Ultra maar we zouden ook niet vreemd opkijken als Apple het design bij de Series 9 hetzelfde houdt en alleen wat andere kleuren kiest.

Bij de Apple Watch Ultra zal er weinig aan het design gesleuteld worden. Dit model is nog maar pas verschenen en meestal gaat het design een paar jaar mee voordat er echte veranderingen optreden. Er zijn geruchten dat Apple in 2024 wil overstappen op een microLED en dat zou een perfect moment zijn om meteen het design aan te passen, met bijvoorbeeld nog smallere schermranden.

#3 Display: plat?

We schreven al bij het design, dat de Apple Watch Series 9 wellicht het platte scherm van de Ultra overneemt, maar dan in een behuizing van aluminium en in een formaat van 41mm en 45mm. Bij de Apple Watch Ultra verwachten we geen veranderingen.

#4 Functies in Apple Watch-modellen van 2023: minder vernieuwend dan gehoopt?

Apple zou in 2023 alle aandacht willen richten op de mixed reality-headset. Volgens Mark Gurman van Bloomberg heeft dit consequenties voor de overige hard- en software. Apple zou zoveel mogelijk engineers hebben overgeheveld naar de headset-teams, om van de introductie een succes te maken. Hierdoor zouden de updates voor de Apple Watch, iPhone, iPad en andere productgroepen wat minder groot zijn, zowel wat de devices als wat de software-updates betreft. Functies waar al jarenlang over wordt gesproken, zoals bloeddruk- en bloedsuikermeting, zullen nog niet klaar zijn voor prime time.

Apple zal vooral focussen op het verbeteren van bestaande functies, zoals een langere batterijduur of wat extra slaapfuncties. Een vernieuwde chip zorgt ervoor dat de Apple Watch langer updates krijgt.

Algemene verbeteringen: onze wensen

We hebben nog wel een aantal suggesties voor Apple met verbeteringen voor aankomende Apple Watch-modellen:

Standaard draadloos opladen: De Apple Watch opladen kan nog steeds alleen maar met de speciale Apple Watch-lader, terwijl Apple ooit anders van plan was met de AirPower. We hopen dan ook ieder jaar op ondersteuning voor gewone Qi-laders, al hebben we ook vrede met het ondersteunen van MagSafe.

Vernieuwde knoppen: Apple zou de knoppen op de Apple Watch een update kunnen geven. Dus geen fysiek indrukbare knop meer, maar een knop die met een tikje van de Taptic Engine het gevoel van een echte knop simuleert.

#5 Release van Apple Watch 2023 modellen

Apple gaat de nieuwe modellen waarschijnlijk in september 2023 aankondigen. Dit komt overeen met de aankondigingen van voorgaande jaren. Dit zal dan tijdens het grote iPhone 15-event van 2023 zijn. We verwachten de release midden september.

#6 Prijs Apple Watch 2023 modellen

Qua prijs verwachten we geen grote veranderingen. De Apple Watch Series 9 en Apple Watch Ultra zitten al aan hun top wat redelijkheid van prijzen betreft en we verwachten geen verdere correcties in verband met inflatie.

Dit zijn de verwachte prijzen:

Apple Watch Series 9 aluminium: vanaf €499,-

Apple Watch Series 9 Cellular aluminium: vanaf €619,-

41mm Apple Watch Series 9 Cellular roestvrij staal: vanaf €849,-

49mm Apple Watch Ultra: €999,-

Als je niet kunt wachten op deze nieuwe modellen, lees dan onze Apple Watch vergelijking voor het kiezen van het beste model. Wil je de Apple Watch kopen, dan vind je in ons overzicht alle actuele prijzen.

