De Apple Watch Ultra krijgt volgens analist Jeff Pu een 2,1-inch microled-scherm. Maar we zullen er nog wel even op moeten wachten, want dit model met extra groot scherm staat pas voor 2024 gepland.

De Apple Watch Ultra verscheen in het najaar van 2022 en trok veel aandacht vanwege het grote 1,93-inch-scherm en de robuuste behuizing van titanium. Maar het kan nog veel groter. Apple gaat de smartwatch voorzien van een 2,1-inch microled-scherm, dat veel helderder is dan het huidige OLED-scherm. Het staat in een onderzoeksnotitie van Jeff Pu van Haitong International Securities.



De Apple Watch Ultra is in eerste instantie gericht op atleten en extreme sporters, maar ook veel niet-sportieve gebruikers hebben de smartwatch gekocht vanwege het grotere scherm en de langere batterijduur tot wel 60 uur. Wat daarbij meespeelt is dat de andere Apple Watch -modellen nauwelijks noemenswaardige nieuwe functies kregen. Ook in 2024 zou de Apple Watch Ultra wel eens de show kunnen stelen met het microled -display (niet te verwarren met miniled , dat al in de iPad Pro wordt gebruikt).

Volgens geruchten werkt Apple al langere tijd aan plannen om microled-schermen in de toekomstige producten te verwerken. Het is alleen een stuk duurder dan OLED. De Apple Watch was het eerste product waarin Apple een OLED-scherm toepaste en het zal waarschijnlijk ook het eerste product zijn met microled. Het zorgt voor een verhoogde helderheid en accuratere kleuren in vergelijking met OLED.

Wat gaat er in 2023 gebeuren?

Het lijkt er helaas op dat 2023 geen spannend jaar wordt voor de Apple Watch. Pu denkt dat de verkoop van Apple Watch-modellen zal dalen omdat er “geen significant spec upgrade” wordt verwacht. Geruchten over de Apple Watch Series 9 zijn er nog nauwelijks en als we deze analist mogen geloven, valt er ook weinig uit te lekken. Apple zou nog steeds werken aan bloedglucose en bloeddruk meten met de Apple Watch, maar dit zijn vernieuwingen pas over een paar jaar worden verwacht.

Je zult dus op 2024 moeten wachten voor de echte vernieuwingen, dus het grotere scherm van 2,1-inch en de voordelen van microled. Overigens zal het horloge zelf niet veel groter worden, maar zou Apple simpelweg de randen rondom het scherm smaller kunnen maken.

Pu voorspelt ook dat Apple werkt aan AirPods Lite en dat alle iPhone 15-modellen een 48-megepixel camera krijgen. De analist heeft een wisselend track record als het gaat om het voorspellen van toekomstige Apple-producten. We hebben nog niet eerder gehoord over verwachte vernieuwingen voor de Apple Watch Ultra en 2024 is nog ver weg, dus er kunnen nog wijzigingen in Apple’s plannen optreden.