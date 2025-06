Sinds de Apple Watch Series 7 heeft de Apple Watch een eigen toetsenbordje, waarmee je berichtjes kan typen in plaats van gebruik te maken van de dicteerfunctie. Dat is vooral handig als je niet in de gelegenheid bent om hardop te praten of als je iets moet dicteren wat de Apple Watch niet goed begrijpt. Maar er is tot op de dag van vandaag een groot nadeel: het Apple Watch-toetsenbord kan geen Nederlands en is daarom ook niet beschikbaar als je taal op Nederlands ingesteld is. Na vier jaar brengt Apple daar met watchOS 26 verandering in, zo ontdekte iCulture.

Apple Watch-toetsenbord Nederlands in watchOS 26

Na het installeren van de beta van watchOS 26 merkten we dat het toetsenbord ineens wel verscheen bij het opstellen van een berichtje in bijvoorbeeld iMessage, ook als de Apple Watch in Nederlands staat. Echter, vlak na het installeren van de beta merkten we dat de autocorrectie niet in werking was, waardoor het onduidelijk was of het hier om een fout ging of niet. De afgelopen dagen hebben we gemerkt dat de autocorrectie nu ook in het Nederlands werkt op het Apple Watch-toetsenbord en dat het typen nu net zo goed gaat als op een iPhone (op de kleinere toetsen na). Daarmee is duidelijk dat met ingang van watchOS 26 het Apple Watch-toetsenbord Nederlands kan.

Maar niet alleen het letter voor letter typen komt in het Nederlands beschikbaar. Je kan op het Apple Watch-toetsenbord ook vegen om woorden te maken en in onze test werkt dat best goed. Door heen en weer te vegen van letter naar letter, maakt de Apple Watch er heel vaak het juiste Nederlandse woord van, dat past bij de rest van de zin. En wordt een woord toch verkeerd overgenomen, dan kun je erop tikken en aan de Digital Crown draaien om een ander Nederlands woord te kiezen dat ongeveer hetzelfde veegpatroon volgt.

Het toetsenbord kan je gebruiken op alle plekken waar je ook kunt dicteren. Dus niet alleen maar voor het versturen van een iMessage-bericht of het reageren op een WhatsApp-melding, maar ook als je bijvoorbeeld een nieuwe aantekening maakt in de nieuwe Notities-app, een herinnering instelt, een adres op wil zoeken in Kaarten of een agenda-afspraak toe wil voegen.

Scribble nog niet in het Nederlands

Scribble, de andere schrijffunctie op de Apple Watch, is helaas nog steeds niet in het Nederlands beschikbaar. Met Scribble schrijf je letter voor letter met je vinger op het scherm van je Apple Watch, zodat je op die manier woorden kan maken. Of Scribble in een latere beta alsnog in het Nederlands komt, is nog niet duidelijk. Maar nu het toetsenbord in het Nederlands werkt, is de noodzaak voor Scribble ook een stuk minder.