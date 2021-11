Met een Apple Watch 4G ben je altijd bereikbaar, ook als je je iPhone niet bij je hebt. Maar voordat je 4G op de Apple Watch kunt gebruiken, moet je het eerst nog goed instellen. Het instellen van de Apple Watch 4G vereist onder andere een geschikte provider, maar je hebt nog meer nodig. We laten je zien hoe je de Apple Watch Cellular kunt activeren.

Dit heb je nodig voor 4G op de Apple Watch

Om de 4G Apple Watch in te stellen, heb je dit nodig:

Geschikt model Apple Watch (GPS + Cellular)

Abonnement bij een ondersteunende provider

watchOS 8.1 of nieuwer en iOS 15.1 of nieuwer

Alleen bepaalde modellen van de Apple Watch zijn geschikt voor mobiele data. Je herkent deze aan de benaming GPS + Cellular of simpelweg 4G. Een Apple Watch die werkt met mobiele data herken je aan de rode ring op de Digital Crown. Vanaf de Apple Watch Series 3 heeft Apple 4G-versies uitgebracht. In Nederland zijn alleen de Apple Watch Series 7 en Apple Watch SE in een Cellular-uitvoering beschikbaar.

Bovendien moet je een een iPhone-abonnement hebben bij een geschikte provider. Het is niet mogelijk om een los Apple Watch-abonnement bij een provider af te sluiten, omdat de Apple Watch hetzelfde telefoonnummer gebruikt als je iPhone. Momenteel worden deze providers ondersteund:

Nederland

België

Telenet

Mobiele data op Apple Watch instellen

Voldoe je aan alle eisen en wil je mobiele data op de Apple Watch instellen, dan kan dat zowel tijdens het configureren van de Apple Watch als achteraf. In beide gevallen doorloop je nagenoeg dezelfde stappen. Heb je net een nieuwe Apple Watch en wil je koppelen met de iPhone, kies dan tijdens het instellen voor mobiele data en volg dan verder de stappen hieronder (vanaf stap 5). Wil je dit achteraf doen (omdat je bijvoorbeeld nog geen geschikte provider hebt of al eerder een 4G Apple Watch had), begin dan bij stap 1.

We gaan bij dit stappenplan uit van het instellen via T-Mobile:

Open de Watch-app op je iPhone. Zorg dat je Apple Watch ontgrendeld is en bijgewerkt is naar watchOS 8.1. Ga naar Mobiel netwerk. Er verschijnt mogelijk een melding over een aanbiederupdate. Tik op Werk bij. De knop Configureer mobiel netwerk is actief als je een geschikte provider hebt. Tik hierop. Je komt op een bestelpagina van T-Mobile voor de Multisim. Log in met je T-Mobile account.

Heb je nog geen Multisim afgesloten, lees dan de informatie en tik op Bestel, gevolgd door Bevestig aankoop. Vink het vakje bij de voorwaarden aan. Je ziet een bevestiging dat de aankoop gelukt is. Je Apple Watch wordt nu klaargemaakt voor gebruik.

Verbinding maken en controleren

De Apple Watch kiest altijd de meest gunstige verbindingsmethode. Als de iPhone binnen bereik is, wordt altijd die verbinding gebruikt. Is de iPhone buiten bereik van de Apple Watch, dan zoekt het horloge naar een bekend wifi-netwerk. Als ook dat niet beschikbaar is, schakelt de Apple Watch over naar het mobiele netwerk.

Als je wil checken of de Apple Watch goed verbonden is met het mobiele netwerk, kun je dat doen via het Bedieningspaneel. Vanaf de wijzerplaat veeg je omhoog om het Bedieningspaneel te openen. Gebruik je een app, dan hou je je vinger op de onderkant van het scherm en veeg je daarna omhoog.

Daarnaast heeft Apple de speciale Verkenner-wijzerplaat. Dat is een analoge wijzerplaat waarop met bolletjes de sterkte van het mobiele signaal aangegeven wordt. Dit is de enige wijzerplaat waar je de signaalsterkte meteen vanaf de wijzerplaat kan zien. De Verkenner-wijzerplaat is alleen beschikbaar op de Apple Watch GPS + Cellular-modellen.

Apple Watch 4G instellen met dualsim en wisselen

Als je dualsim op je iPhone gebruikt en beide aanbieders ondersteunen de Apple Watch Cellular, kun je beide abonnementen op de Apple Watch zetten. Helaas kan maar één abonnement tegelijkertijd actief zijn. Het toevoegen van een tweede abonnement doe je via de stappen zoals eerder in dit artikel omschreven. Ga naar de Watch-app en tik op Mobiel netwerk > Configureer mobiel netwerk en volg de instructies van de provider. In totaal kan je maximaal vijf abonnementen aan de Apple Watch toevoegen.

Als je meerdere abonnementen toegevoegd hebt, kun je op ieder moment er tussen wisselen. Je kiest zelf welk abonnement actief is. Dat doe je zo:

Op iPhone : Open de Watch-app en tik op Mobiel netwerk. Kies daar de provider die je actief wil hebben.

: Open de Watch-app en tik op Mobiel netwerk. Kies daar de provider die je actief wil hebben. Op Apple Watch: Open de Instellingen-app en ga naar Mobiel netwerk. Kies de provider die je actief wil hebben.

Apps voor mobiele data uitschakelen

Alle apps mogen standaard gebruikmaken van de mobiele data op de Apple Watch. Je kunt dit wel zelf aanpassen. Dat doe je zo:

Open de Watch-app op de iPhone. Tik op het Mijn Watch-tabblad op Mobiel netwerk. Tik op het i’tje achter je mobiele netwerk. Zet de schakelaars uit voor de apps waarvan je niet wil dat ze gebruikmaken van het mobiele netwerk.

Behalve de schakelaars zie je ook per app hoeveel data ze al verbruikt hebben via het mobiele netwerk. Dit getal geeft dus alleen het gebruik aan via het mobiele netwerk op de Apple Watch en niet als het horloge in verbinding staat met de iPhone of een wifi-netwerk.

Mobiele data van Apple Watch verwijderen

Als je geen gebruik meer wil maken van de 4G-verbinding op de Apple Watch, kun je het mobiele data-abonnement verwijderen van de Apple Watch. Dat doe je zo:

Open de Watch-app op de iPhone. Ga naar het Mijn Watch-tabblad en tik op Mobiel netwerk. Tik achter het actieve abonnement op het i’tje. Kies voor de optie Verwijder abonnement bij [aanbieder].

Het abonnement is nu van de Apple Watch verwijderd. Als je deze niet op een andere Apple Watch wil gebruiken, moet je niet vergeten om het abonnement op te zeggen bij de desbetreffende provider.

